Oz Pearlman animará la cena de corresponsales de la Casa Blanca 2026

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) anunció que el reconocido mentalista Oz Pearlman será el artista principal en su tradicional cena anual, que se celebrará el 25 de abril de 2026 en Washington. El evento reúne cada año a altos funcionarios del gobierno, periodistas y figuras públicas en una de las citas más emblemáticas del calendario político estadounidense.

La presidenta de la asociación, Weijia Jiang, destacó que Pearlman ofrecerá un espectáculo innovador e interactivo que permitirá a los asistentes disfrutar de una velada diferente mientras se celebra la libertad de prensa y la cobertura informativa del país. La cena de corresponsales también sirve para financiar becas de periodismo y premios que reconocen la excelencia profesional.

Oz Pearlman es un mentalista ganador del premio Emmy y autor de libros superventas que ha sorprendido a audiencias de todo el mundo con sus demostraciones de lectura mental e intuición. Antes de dedicarse por completo al entretenimiento, trabajó en Wall Street, pero decidió convertir su pasión por la magia en una carrera internacional que ya suma casi tres décadas.

Un mentalista de fama internacional en Washington

Pearlman alcanzó gran popularidad tras su participación en el programa televisivo America’s Got Talent, donde, cautivó al público con rutinas originales de mentalismo. Posteriormente, protagonizó su propio especial de televisión y ha realizado más de 200 apariciones en medios nacionales e internacionales.

Sus presentaciones han sido vistas por millones de personas, incluyendo actuaciones para equipos deportivos profesionales, celebridades, grandes marcas y ahora será el gremio periodístico quien pueda disfrutar de este gran artista.

