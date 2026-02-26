Pink niega que ella y su esposo Carey Hart estén en proceso de divorcio

En las últimas horas, una ola de rumores sacudió la estabilidad de una de las parejas más longevas de Hollywood. Según informes publicados por el medio People, la cantante Pink y su esposo, Carey Hart, habrían puesto fin a su relación después de dos décadas de matrimonio. La noticia, difundida el jueves citando fuentes no especificadas, sugería que la pareja había decidido separarse definitivamente.

Sin embargo, la propia estrella salió rápidamente al paso de las especulaciones. A través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, Pink desmintió categóricamente los rumores de separación.

La artista afirmó que la información publicada por People era una noticia falsa y carecía de fundamento, insistiendo en que tanto ella como Hart continúan juntos.

“Me acaban de avisar de que estoy separada de mi esposo”, dijo en un video. “No lo sabía. Gracias por avisarme. ¿Les gustaría contárselo también a nuestros hijos? Mis hijos de 14 y 9 años tampoco lo saben”, expresó en la red social.

La cantante continuó: “¿Quieren hablar de mis logros o solo de mi supuesto fallecimiento? Son noticias falsas, no son ciertas. Los quiero a todos”.

¿Cuándo se conocieron Pink y su esposo?

Pink (Alecia Moore) y Carey Hart se conocieron en el verano de 2001, durante los X Games en Filadelfia. Su relación tuvo altibajos en los primeros años, con un noviazgo intermitente que culminó en una propuesta de matrimonio en 2005. La pareja se casó en una ceremonia íntima en Costa Rica en enero de 2006.

Como cualquier matrimonio, el suyo ha enfrentado momentos difíciles. En 2008, anunciaron su primera separación, una crisis que inspiró uno de los mayores éxitos de Pink: la canción ‘So What’.

Hart apareció en el videoclip de ese tema, demostrando que incluso en los momentos complicados mantenían una conexión única. La reconciliación llegaría en 2009, y desde entonces han formado una familia junto a sus dos hijos: Willow, de 14 años, y Jameson, de 9 años.

A lo largo de los años, Pink ha sido un pilar fundamental para Hart, especialmente durante las múltiples lesiones que ha sufrido el expiloto de motocross. Hart ha llegado a disculparse públicamente con su esposa por algunas de sus graves lesiones, y reveló que a lo largo de su carrera sufrió más de 80 fracturas óseas.

