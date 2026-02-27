Fracasa intento por quitar a votantes de El Monte el derecho a elegir alcalde

Un intento por eliminar el proceso de elección del alcalde en la ciudad de El Monte y reemplazarlo por un sistema de rotación entre los concejales, fracasó en el Concejo esta semana, al revelarse los resultados de un sondeo que indica que más del 70% de los electores no estaban de acuerdo.

El proyecto de ley 13 pretendía consolidar los cargos de tesorero y secretario municipal (city clerk) en la boleta electoral de las elecciones primarias del 2 de junio; y para noviembre, se incluiría en la papeleta, la propuesta para eliminar el cargo de alcalde electo y sustituirlo por un alcalde rotatorio.

“Contratamos a una empresa que se dedica a hacer encuestas para saber qué pensaban los votantes registrados; y el sondeo arrojó que solo el 11% apoyaba la eliminación de los tres cargos, más del 75% estaba en contra, y el 12% no estaban seguros”, dijo la alcaldesa Jessica Ancona.

La propuesta había sido presentada por las concejales Viviana Longoria, Sheila Crippen Thomas y Cindy Galván con el argumento de ahorrar dinero al Ayuntamiento.

Alcaldesa Jessica Ancona. Crédito: Cortesíá Jessica Ancona | Cortesía

“En realidad, buscaban eliminarme porque soy la única oposición en el Concejo. No les gusta que cuestione los contratos de la policía y otros, y me empiezan a atacar”, dijo la alcaldesa Ancona.

“Estos puestos que mis colegas pretendían eliminar, existen para brindar supervisión independiente, transparencia y responsabilidad directamente a los votantes”.

Explicó que en realidad los sueldos que tanto ella como el tesorero y el city clerk perciben, no dan para vivir y pagar las cuentas.

“El tesorero y el city clerk ganan alrededor de $30,000 al año cada uno, y mi sueldo es de $1,000 al mes más el seguro de salud”, precisó.

El Monte es una ciudad de mayoría latina. Crédito: El Monte | Cortesía

Tony Torres, de la Consultora Torres que hizo la encuesta, dijo que un factor clave durante la realización del sondeo fue que no mencionaron el nombre del alcalde, ni del secretario municipal, ni del tesorero municipal.

“La conclusión fue bastante unánime: a la gente le gusta elegir a sus funcionarios, incluso si no los conocen o no les caen bien; o si les caes bien, quieren conservar el derecho a tomar esa decisión entre ellos”.

El sondeo se realizó entre el 9 y el 21 de febrero, puerta por puerta a ciudadanos registrados para votar; y se aplicaron 545 encuestas.

El concejal Martín Herrera reconoció que inicialmente se opuso a la elección del alcalde, el tesorero y secretario municipales, pero ahora dijo que no importa lo que él piensa sino lo que digan los votantes.

“En ese momento, no pensé que esto fuera algo que los votantes tuvieran en su propia agenda, pero estoy muy agradecido de que se haya tomado la temperatura a los electores antes de hacer la decisión final”, dijo el concejal durante su intervención en la junta de Concejo del miércoles 25 de febrero.

Dado el abrumador resultado de la encuesta, los concejales votaron de manera unánime a favor de aplazar el tema indefinidamente.

La actual alcaldesa Ancona lleva en el cargo desde el año 2020, está en su tercer término; y si quiere seguir, debe competir por el cargo cada dos años.

Cosme Jiménez, un residente y activista en El Monte por más de 30 años, dijo que todo ese intento fallido por quitarle a los votantes el poder de elegir a su alcalde, tesorero y city clerk, es parte de un esfuerzo de los concejales y de la administradora Alma Martínez por tomar el control.

“Proponen una iniciativa según que para ahorrarle dinero a la ciudad, pero la elección en junio, le hubiera costado a la ciudad, $300,000. ¿Dónde está el ahorro?”.

Jiménez señaló que la medida fue impulsada por un grupo que tiene hambre de poder.

“Quieren que el alcalde no lo elija el pueblo, sino rotarse el cargo entre ellos”.

Añadió que la Ciudad estuvo dominada por Andrés Quintero, quien fuera el alcalde por 10 años, y fue quien trajo a la administradora que ahora quiere tener más poder que la alcaldesa.

“Desafortunadamente, la alcaldesa Ancona, que es alcaldesa de toda la ciudad, no de uno de los seis distritos, quiere hacer cosas, pero no la dejan sus mismos compañeros y la administradora. Es una pena”.

Agregó que Quintero ya se fue, pero dejó a sus títeres en el Cabildo y a una administradora sedienta de poder.

“A mí no me pueden decir nada, porque saben bien que lo que hablo es verdad”, dijo el activista.