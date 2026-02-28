Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
28 de febrero del 2026
Hoy, 28 de febrero del 2026, escucha bien lo que te voy a decir porque no te lo repito dos veces. Tú eres fuego, pero hasta el fuego necesita saber cuándo arder y cuándo quedarse en brasa. No andes regalando tu intensidad desde el primer momento. Tantéales el agua a los frijoles antes de entregar sentimientos, dinero o promesas. A veces te emocionas, te crees invencible y terminas dando más de lo que recibes. Y luego andas preguntando qué pasó. Pasó que no mediste.
Vas a sentir ganas de buscar a esa persona que te dañó. El orgullo se te mezcla con la nostalgia y te dan arranques de “nomás para ver cómo está”. No te rebajes. El recalentado sabe sabroso, pero luego cae pesado y te deja con agruras emocionales. Lo que ya cerró, que se quede cerrado. No abras puertas donde ya limpiaste el desorden.
Tu carácter estará más directo que nunca. Si algo no te gusta lo vas a decir sin anestesia. Y si se ofenden, que se acomoden. Tú no naciste para andar maquillando verdades. Eso sí, usa la claridad con inteligencia, no con coraje. No confundas sinceridad con ganas de pelear.
En cuestión de dinero, no gastes por impulso ni por impresionar. Se te presenta oportunidad de invertir en algo pequeño que puede crecer si lo manejas con cabeza fría. Guarda, organiza y piensa en el futuro. No todo es para presumirse, algunas cosas son para asegurarse.
Vienen días de convivencia familiar, risas y hasta posibilidad de un viaje que te moverá el ánimo. Aprovecha esos momentos, porque te ayudarán a acomodar emociones que traías revueltas.
En el cuerpo, cuidado. Subes de peso sin darte cuenta cuando te descuidas. No es regaño, es advertencia. Ponte disciplina, mueve el cuerpo y bájale a los antojos nocturnos. No todo lo que se te antoja te conviene, y eso aplica también en la cama. Traes los calores alborotados y podrías terminar enredado con alguien que no es para ti. La piel llama, pero el corazón luego reclama.
Hay posibilidad de romance bonito, estable y fuerte, pero necesitas bajarle a esa costumbre de caer rápido. No todo el que te coquetea merece entrar a tu mundo. Aprende a elegir con calma. Cree en ti aunque nadie más lo haga. No necesitas aplausos para avanzar. Necesitas determinación. Y de eso, te sobra cuando decides usarla.
Color del día: Dorado profundo.
Números de la suerte: 3, 11 y 28.
VIRGO
28 de febrero del 2026
Hoy, 28 de febrero del 2026, siéntate derechito y escucha, porque este mensaje es para que abras los ojos y no andes después diciendo que nadie te avisó. Tú eres inteligente, analítico y bien observador, pero cuando se trata del corazón a veces te haces el ciego. No todo lo que parece estabilidad lo es, y no todo lo que vuelve merece segunda vuelta.
Van a llegarte chismes de examigos que ya deberían estar archivados en la carpeta de “asunto superado”. No te enganches. Quien habla de ti sin estar contigo es porque no ha digerido que tú avanzaste mientras ellos siguen en el mismo lugar. Respira hondo, levanta la frente y deja que ladren. Tú no necesitas defender tu nombre cuando tu conducta lo respalda sola.
En el trabajo hay envidias calladitas, miradas que pesan y comentarios disfrazados de consejo. No cuentes tus planes, no reveles tus movimientos y no firmes nada sin leer dos veces. Tú sabes detectar lo raro, hazle caso a esa intuición que te vibra en el estómago. Si sigues permitiendo que el estrés te gobierne, vas a terminar agotado. Organiza, prioriza y aprende a decir que no. No eres salvador de nadie.
Se aproxima un reencuentro con un ex amor. Y vas a notar algo que te va a dar risa por dentro: la vida sí cobra facturas. No te alegres del mal ajeno, pero tampoco olvides lo que viviste. Observa, aprende y no retrocedas. También hay posibilidad de que alguien nuevo despierte tu curiosidad. Mucha química, mucha piel, mucha tentación. Disfruta, pero no confundas intensidad con compromiso. No entregues más de lo que estás dispuesto a perder.
Si tienes pareja, la rutina está haciendo de las suyas. No es falta de amor, es falta de novedad. Hablen claro, cambien dinámicas, salgan de lo repetitivo. Si no mueven la energía, el aburrimiento puede abrir puertas que luego cuesta cerrar. Y tú sabes que cuando algo se rompe, ya no vuelve igual.
Cuida lo que comes, porque los antojos emocionales están cobrando factura en tu cuerpo. No uses la comida para llenar silencios ni frustraciones. Muévete, hidrátate y retoma disciplina. Tu cuerpo es tu templo, no tu bote de basura emocional.
Recuerda quién eres y hacia dónde vas. No pierdas el piso por sueños que sabes que no tienen base firme. No te dejes manipular ni permitas que nadie minimice tus decisiones. Tú no naciste para ser segunda opción de nadie ni para vivir a medias.
Endereza la espalda, ajusta la corona invisible y sigue caminando. Lo que es para ti, llega; lo que no, se cae solo.
Color del día: Verde esmeralda.
Números de la suerte: 5, 14 y 22.
LIBRA
28 de febrero del 2026
Hoy no me salgas con que no sabías, porque la advertencia viene clarita y sin azúcar. Este 28 de febrero del 2026 vas a sentir esa cosquillita traicionera de buscar a quien ya se fue. Y no es amor, es costumbre mal curada. Te va a entrar la nostalgia como si fuera canción vieja en la radio, y te vas a preguntar si no sería buena idea intentarlo otra vez. Mira, criatura, lo que ya te mostró su verdadero rostro no cambia porque tú lo extrañes. No confundas vacío con destino.
Si no tienes pareja, alguien va a empezar a rondarte con intención clarita. Te va a gustar, sí, pero también te va a dar flojera volver a empezar desde cero. Y es que tú quieres emoción sin trámite, cariño sin proceso, y así no funciona. El amor bonito requiere paciencia, no solo mariposas. Eso sí, vienen nuevos amores y uno en especial podría aparecer en un viaje o salida inesperada. Una persona con carácter fuerte, segura, bien plantada, que te va a mover el piso y hasta la dignidad si te descuidas.
Cuidado con prestar dinero o apostar por impulso. Lo que salga de tus manos difícilmente regresa. No es tiempo de hacerte el generoso ni el arriesgado. Tu mayor virtud es luchar por tus metas, no andar financiando sueños ajenos. Guarda, administra y piensa en lo que quieres construir a largo plazo.
En las noches tus sueños estarán inquietos y reveladores. Antes de dormir podrías recibir señales disfrazadas de imágenes raras. No las ignores. Algo te está avisando sobre movimientos próximos. Y hablando de movimientos, cuidado con hablar de más. No todo el mundo necesita saber lo que planeas ni lo que sientes. La discreción te protege más de lo que imaginas.
Amor de una noche está en puerta. Química fuerte, miradas intensas y piel que se entiende sin diccionario. Pero recuerda: lo que empieza en calor puede terminar en confusión si no sabes separar deseo de compromiso. Si tienes pareja, la relación se puede poner tensa por comentarios o intromisiones de familiares. No permitas que terceros opinen donde no les toca. Lo que pasa en tu relación se arregla entre dos, no en junta vecinal.
Te has vuelto más inseguro en el amor, y con justa razón. Has vivido decepciones que te dejaron cicatriz. Pero no todos vienen a herirte. Aprende a observar hechos, no palabras. Quien quiera estar contigo no pondrá excusas, entrará firme y sin rodeos.
Color del día: Azul cielo.
Números de la suerte: 7, 16 y 24.
ESCORPIÓN
28 de febrero del 2026
A ver, mi Escorpión intenso, hoy 28 de febrero del 2026 la vida te va a poner un espejo enfrente y no precisamente para que te acomodes el cabello, sino para que revises tus actitudes. Estás cambiando la forma en que ves a la gente, y eso no es malo, pero deja de querer que todos reaccionen como tú reaccionarías. No todo el mundo tiene tu profundidad ni tu intensidad. Aprende a respetar la manera de ser de los demás sin querer moldearlos a tu gusto. No eres escultor de almas ajenas.
En los negocios estás en una etapa poderosa. Si has pensado en emprender, invertir o consolidar algo que traes en mente desde hace tiempo, este es el momento de moverte. No tengas miedo de arriesgarte, pero hazlo con estrategia, no con impulso. Tienes la visión y el carácter para lograr cosas grandes, pero necesitas disciplina y paciencia. No quieras cosechar antes de sembrar bien.
Se vienen cambios laborales que pueden sacarte de tu zona cómoda, pero te convienen. Una oportunidad de viaje con amistades también aparece y te ayudará a despejar la mente. No todo en la vida es trabajo y tensión; también necesitas convivir, reír y soltar.
Si no tienes pareja, vas a sentir ganas de algo estable, de alguien que se quede y no solo pase. Pero al mismo tiempo te va a dar flojera volver a empezar, abrirte, explicar tu historia, confiar otra vez. Esa contradicción te trae inquieto. La clave está en no forzar nada. Lo que llegue debe sentirse natural, no pesado.
Chismes van a volar como moscas en verano. No los recojas ni los alimentes. Tú enfócate en tus asuntos. Cuando aprendes a ignorar el ruido externo, tu paz se fortalece.
Tu gusto por la comodidad y los lujos es válido, pero cuidado con querer resolver tu estabilidad económica a través de decisiones apresuradas. No te pongas en oferta ni aceptes situaciones que comprometan tu dignidad. Puedes lograr lo que te propongas con tu propio esfuerzo. No necesitas depender de nadie ni tolerar faltas de respeto por mantener un estilo de vida.
Pon los pies en la tierra. Tus sueños son alcanzables, pero requieren trabajo constante. No te desvíes por caminos fáciles que luego salen caros. En el amor, no juegues con fuego si no estás dispuesto a quemarte. Tu intensidad atrae, pero también asusta. Aprende a equilibrar pasión con estabilidad.
Color del día: Rojo vino.
Números de la suerte: 9, 17 y 30.
PISCIS
28 de febrero del 2026
Siéntate un momento y respira hondo, porque hoy 28 de febrero del 2026 la vida no viene a apapacharte, viene a despertarte. Tú eres corazón con patas, emoción en carne viva, pero ya estuvo suave de cargar culpas y responsabilidades que no te corresponden. La felicidad no se concreta forzando situaciones ni quedándote donde solo hay costumbre. No estás obligado a seguir con alguien que se volvió rutina disfrazada de estabilidad. A veces soltar es el acto más grande de amor propio.
Si dejas que las cosas fluyan sin querer controlar cada detalle, verás cómo todo empieza a acomodarse. Se aproxima un nuevo amor de tierras lejanas, alguien distinto a lo que sueles elegir. Pero aquí viene el detalle: vas a querer algo estable, serio, con bases… y al mismo tiempo te va a dar flojera empezar desde cero, contar tu historia, abrir tu mundo. Esa contradicción es miedo disfrazado. No sabotees lo que podría ser bueno por temor a repetir errores.
En lo laboral vienen movimientos interesantes y oportunidad de viaje con amistades que te ayudará a despejar la mente. No todo es drama ni profundidad, también necesitas risas, carretera y conversaciones sin presión. Aprovecha esa energía porque te servirá para tomar decisiones más claras.
Habrá días en que levantarte se sienta como cargar piedras. Las decepciones te han pegado fuerte y tiendes a exagerar el peso de situaciones que, viéndolas fríamente, no valen tanto. No permitas que un mal capítulo te haga creer que toda la historia está arruinada. Tú eres más fuerte de lo que aparentas.
Cuidado con una posible traición de alguien con quien sales o de tu propia pareja si la tienes. No cierres los ojos a señales evidentes. Observa hechos, no palabras bonitas. Y no esperes que los demás den lo mismo que tú das. Ese es tu error más frecuente: medir a todos con tu misma entrega. No todos aman igual, ni se comprometen igual.
Un aparato electrónico podría fallar y sacarte de tus casillas. No hagas drama mayor por cosas materiales. Se arreglan o se reemplazan, pero tu paz no tiene refacción. Habrá cambio de look que te levantará el ánimo y llegada de nueva amistad que traerá aire fresco. También se marca embarazo en familia y boda en puerta. Movimiento, noticias y emociones mezcladas.
Cuida lo que sale de tu boca. Traes la lengua suelta y podrías herir sin querer a quien sí te importa. Amor de una noche se asoma, pero no confundas caricia con compromiso. Tus estados de ánimo estarán intensos, así que piensa antes de reaccionar.
Color del día: Turquesa.
Números de la suerte: 2, 19 y 26.
ACUARIO
28 de febrero del 2026
A ver, mi Acuario distraído pero brillante, hoy 28 de febrero del 2026 no estás para dejar pasar oportunidades como si fueran camiones que regresan solos. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, y tú a veces te quedas pensando tanto que cuando reaccionas ya otro tomó lo que era para ti. Si algo llega, analízalo rápido y actúa. No vivas esperando el momento perfecto, porque el perfecto no avisa, se toma.
En lo laboral podrías sentir tensión por personas envidiosas que no soportan tu manera distinta de hacer las cosas. No todos entienden tu creatividad ni tu independencia. Protégete energéticamente, ponte tu medallita, tu amuleto o tu oración, pero sobre todo protégete con discreción. No cuentes planes antes de concretarlos y no confíes en quien sonríe demasiado.
Cuida el peso, porque te descuidas “poquito” y cuando volteas ya el pantalón no cierra igual. No es cuestión de estética nada más, es disciplina. Aprende a valorarte, a darte tu lugar y a no compensar emociones con comida ni con gastos innecesarios.
Se marca llegada de dinero extra que te ayudará a acomodar pendientes. No lo malgastes en caprichos momentáneos. Adminístralo con cabeza fría y piensa en estabilidad futura. Una amistad del pasado reaparece, y puede mover recuerdos que creías archivados. Escucha, pero no abras puertas que ya habías cerrado con llave.
Tu mayor tontería siempre ha sido dejar pasar la vida por miedo o por comodidad. No naciste para rutina gris. Si tienes pareja, podrían surgir problemas por comentarios de familiares o por interferencia de una persona que no sabe respetar límites. Pon orden. Tu relación no es debate público.
Bájale a los celos. Tu buen corazón y tu sexto sentido te avisarán si algo no anda bien. No inventes historias antes de tiempo. Sin embargo, si detectas mentira, no la ignores. Las traiciones más dolorosas suelen venir de quienes menos esperas. Endurece un poco el corazón sin perder tu esencia. Se aproxima una noticia que te moverá el ánimo y necesitarás fortaleza para enfrentarla con madurez.
Si estás soltero, vas a sentir ganas de algo estable, de alguien que te dé paz. Pero al mismo tiempo te va a dar flojera comprometerte y volver a explicar quién eres. Esa contradicción es miedo disfrazado de independencia. No sabotees lo que puede ser bueno solo por evitar vulnerabilidad.
Ve siempre por más. No te quedes con ganas de nada. Tus sueños pueden cumplirse cuando menos lo imagines, pero requieren acción, no solo pensamiento. Ponte las pilas, organiza tus metas y trabaja con constancia.
Color del día: Azul eléctrico.
Números de la suerte: 4, 15 y 29.
CAPRICORNIO
28 de febrero del 2026
A ver, mi Capricornio terco pero cumplidor, hoy 28 de febrero del 2026 la vida te va a poner a prueba en lo que más te duele y en lo que más te mueve: el corazón y la familia. Traes ganas de algo estable si estás soltero, de una relación que huela a futuro y no a pretexto barato. Pero al mismo tiempo te da flojera empezar otra vez, invertir tiempo, explicar tus manías y volver a confiar. Esa contradicción no es desinterés, es miedo a perder lo que tanto te ha costado construir.
Tu debilidad siempre será tu familia. Das todo, resuelves todo, cargas con todo. Pero recuerda que ayudar no significa sacrificarte hasta quedarte vacío. Deja que cada quien se rasque con sus propias uñas. No asumas responsabilidades que no son tuyas ni permitas que la vida te cobre facturas ajenas. Tú enfoca tus energías en tus sueños y metas.
En el amor, date tu lugar. Si insistes demasiado, se pierde el encanto. Aprende el arte de la ausencia estratégica. Que te extrañen, que te busquen, que se esfuercen. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Si alguien no te quiso en el pasado, no le abras la puerta hoy solo porque regresó aburrido o solitario. Que sienta el peso de sus decisiones. El karma no necesita ayuda, pero tampoco seas alfombra emocional.
Una amistad podría terminar su relación y buscar consuelo contigo. Ojo ahí, porque también se marca que alguien cercano siente una atracción fuerte hacia ti. No confundas apoyo con romance si no estás listo. Y sí, se ven posibilidades de pasión intensa estos días, de esas que calientan la piel y nublan el juicio. Disfruta, pero no prometas lo que no piensas cumplir.
Tu problema es dar sin condición. Eres leal hasta el extremo, pero a veces eso te deja en desventaja. No te quejes tanto de lo que recibes si tú mismo no pones límites. Asume tus errores, reconoce dónde fallaste y aprende. Crecer también implica aceptar que no siempre tuviste la razón.
Podrías sentir un movimiento emocional hacia alguien del pasado que sí quería algo serio contigo. Pero ahora el tiempo cambió las cosas. No todo lo que pudo ser, debe ser. Acepta cuando ya es demasiado tarde y sigue avanzando.
En lo laboral vienen cambios positivos y oportunidad de viaje con amistades que te ayudarán a despejar la mente. Aprovecha ese aire nuevo para replantear metas. No te manipules a ti mismo creyendo que necesitas menos de lo que mereces. Tú vales estabilidad, respeto y reciprocidad.
Color del día: Gris acero.
Números de la suerte: 8, 13 y 21.
SAGITARIO
28 de febrero del 2026
A ver, mi Sagitario, hoy 28 de febrero del 2026 la vida te trae emociones mezcladas, como licuado mal agitado. Por un lado, se marca la llegada de un nuevo amor que puede devolverte la sonrisa, y hasta un nacimiento en la familia que llenará el ambiente de ilusión. Eso te va a mover fibras profundas, porque aunque te hagas el fuerte, eres más sentimental de lo que aparentas. Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas. En lo laboral podrían presentarse tensiones que te causen angustia y estrés. No pierdas la cabeza por problemas temporales. Tu inteligencia y capacidad de adaptación siempre han sido tu mejor arma.
Habrá discusión y roces familiares. No te metas a buscar donde no debes, porque el que busca encuentra, y no todo lo que encuentres te va a gustar. A veces es mejor conservar la paz que ganar una discusión. No permitas que te quiten tu lugar, ni en el trabajo ni en la vida. Hay una persona que viene con carácter fuerte y podría retarte en todos los sentidos. Aprende a medir fuerzas sin perder la elegancia.
Tu carácter explosivo es tu talón de Aquiles. Cuando te enojas, la lengua se te suelta y dices cosas que luego pesan más que la culpa. No dañes con palabras que no podrás recoger después. La venganza nunca te ha dejado realmente satisfecho, solo te deja más vacío. Controla el impulso y piensa antes de reaccionar.
Tu pasado no puede seguir siendo tu cruz. Si no estás dispuesto a superarlo, vas a vivir desconfiando y saboteando lo que podría ser bueno. Deja de preocuparte por lo que ya fue. No puedes cambiarlo, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que viene. Se marca relación sentimental en camino, pero no idealices ni esperes que alguien cambie por ti. Acepta a la persona como es o sigue adelante. Tú no naciste para mendigar atención ni amor.
Una amistad podría decepcionarse por ciertas actitudes tuyas. Revisa tus acciones antes de señalar errores ajenos. Cree más en tus sueños y no te rebajes por nadie. Endurece un poco el corazón sin perder la sensibilidad, porque no todos merecen tu confianza inmediata.
Si tienes pareja, un viaje o salida fuera de la rutina será clave para reforzar la relación. Cambiar de ambiente ayudará a reconectar. También podrías recibir una sorpresa financiera que abra puertas de crecimiento económico. Aprovecha esa oportunidad con inteligencia.
Color del día: Morado intenso.
Números de la suerte: 6, 20 y 31.
ARIES
28 de febrero del 2026
Siéntate derecho y escucha, porque hoy 28 de febrero del 2026 no estás para berrinches ni para dramas innecesarios. Estos días vas a aprender a valorar de verdad a las personas que te rodean, no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando tú no estás mirando. Has estado tan concentrado en tus metas y en tu orgullo que a veces no ves quién sí se queda cuando el ruido baja. Abre los ojos, porque no todos los que aplauden son leales, y no todos los que callan son indiferentes.
Ese trámite que traías atorado por fin empieza a caminar. Ya era hora. No te desesperes si no ocurre a la velocidad que tú quieres. Aprende que no todo se resuelve a golpes de carácter. Es momento de darle con todo a tus planes, pero con estrategia, no con impulso. Cuando las cosas están claras como el agua, deja de pedir explicaciones que solo alargan lo inevitable. A veces preguntas de más solo para tener la razón. Y no siempre necesitas tenerla.
Dile adiós al pasado sin andar recogiendo recuerdos como si fueran tesoros. Lo que ya fue, ya cumplió su ciclo. Enfoca tu energía en lo que te gusta, en lo que te hace crecer y en quien sí te demuestra interés sin rodeos. Si tienes pareja, es excelente momento para arreglar diferencias. Hablen claro, sin gritos, sin competencia. No todo desacuerdo es guerra.
Eso sí, cuidado con mezclarte en amores prohibidos. La adrenalina te encanta, pero las consecuencias no tanto. No arriesgues estabilidad por calentura pasajera. Puedes pagar caro un error que empezó como juego. Una noticia relacionada con dinero te alegrará el día. Puede ser pago pendiente, aumento o ingreso extra que te dará tranquilidad. Adminístralo bien y no lo gastes celebrando antes de tiempo.
Tus sueños estarán movidos y podrían dejarte intranquilo. No los ignores. Hay mensajes que tu subconsciente intenta mostrarte. Escucha esa voz interna que rara vez se equivoca. Siempre perfecto, siempre dominante, siempre intenso. Pero en el amor traes dudas. No sabes si seguir, cambiar o empezar de nuevo. Conecta tu cerebro con tu corazón antes de decidir. No elijas solo por impulso ni solo por lógica. Necesitas equilibrio para no equivocarte.
Una noticia inesperada podría ponerte los pelos de punta, pero sabrás reaccionar con madurez. También es probable que una llamada de atención de un familiar te incomode. No lo tomes como ataque, tómalo como reflexión.
Color del día: Rojo carmesí.
Números de la suerte: 1, 12 y 25.
TAURO
28 de febrero del 2026
A ver Tauro, hoy 28 de febrero del 2026 la vida te está pidiendo algo que no te encanta escuchar: piensa en ti primero. No es egoísmo barato, es amor propio bien entendido. Si sigues queriendo quedar bien con todo mundo, te van a seguir jugando el dedo en la boca como si no te dieras cuenta. Y claro que te das cuenta, pero prefieres evitar conflicto. Pues ya estuvo suave. No viniste a esta vida a darle gusto a nadie. Si no te aceptan como eres, que se compren una vida nueva y te dejen en paz.
Se marcan cambios importantes en negocios y cuestiones económicas. Hay movimiento, hay oportunidad, pero también hay riesgo si no revisas detalles. No firmes nada a la ligera y no confíes en promesas sin respaldo. Tu intuición rara vez falla, hazle caso. También se vienen cambios en tu vida íntima. Traes el encanto encendido y eso puede jugarte a favor… o en contra. Ten cuidado cuando aflojas, porque podrías cometer errores graves. Si eres mujer, protégete; si eres hombre, también. No es momento de sustos ni responsabilidades inesperadas.
Habrá días en que te sientas con mejor actitud, más ligero, más optimista. Pero también podrías cambiar de humor repentinamente y ni tú entender por qué. No descargues tu mal genio en quien no lo merece. Aprende a reconocer cuando estás cansado y cuando solo estás frustrado. Duerme más, descansa la mente. Si sigues acumulando tensión, podrías desarrollar problemas en el sistema nervioso. Tu cuerpo te está pidiendo pausa.
Una amistad terminará su relación y buscará tu consejo. Escucha, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Puedes orientar sin absorber. No eres terapeuta gratuito. En lo laboral también se ven cambios y hasta oportunidad de viaje con amistades que te ayudarán a despejar la cabeza. Aprovecha esos momentos para replantear metas.
Siempre finges ser fuerte, pero a veces te falta enfrentar lo que realmente duele. Deja de quejarte y toma el toro por los cuernos. La vida te pondrá en una situación complicada que te hará valorar lo que tienes y lo que has dejado pasar. No esperes a perder para apreciar.
Color del día: Verde oliva.
Números de la suerte: 10, 18 y 27.
GÉMINIS
28 de febrero del 2026
A ver Géminis, hoy 28 de febrero del 2026 no estás para hacer berrinche porque las cosas no salgan exactamente como tú querías. Habrá días en que vas a querer mandar todo al carajo, cerrar el changarro emocional y decir “ya estuvo”. Pero cuidado, porque cuando te gana el impulso sueles tomar decisiones a prisa y luego andas recogiendo consecuencias como si fueran monedas tiradas en el suelo. Piensa antes de actuar. No todo lo que incomoda es señal de huida; a veces es señal de aprendizaje.
Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de otras personas. Tú das rápido, te emocionas rápido y te ilusionas rápido, pero no todos caminan a tu ritmo. Si pones expectativas muy altas donde apenas están empezando, la decepción te va a caer bien gacho. Aprende a observar hechos, no promesas. El que quiere, demuestra. El que no, inventa.
Aguas con pérdidas de objetos y pequeños accidentes. No andes distraído con el celular mientras caminas ni dejes tus cosas donde cualquiera mete mano. Andarás un poco disperso y eso puede costarte caro si no pones atención. En cambio, se visualizan buenos momentos para realizar trámites y resolver pendientes que traías atorados. Aprovecha esa racha organizando papeles y cerrando ciclos administrativos.
Tu humor estará cambiante y podrías despotricar contra personas que significan mucho para ti. No confundas sinceridad con falta de filtro. A veces tu lengua corre más rápido que tu empatía. Cuida tu parte sentimental, porque te has vuelto más frío de lo normal. Sí, la vida te ha puesto gente complicada enfrente, pero no todos vienen con mala intención. No levantes murallas donde solo se necesita prudencia.
Nuevos amores se asoman, y cambios laborales en horarios o puestos también. Puede que al inicio te incomoden, pero terminarán acomodándote mejor de lo que imaginas. Traes una suerte interesante estos días, así que si decides jugar algo de azar, hazlo con medida y sin obsesión. No conviertas la suerte en necesidad.
No te permitas regresar a lo mismo que ya te demostró no funcionar. El pasado no mejora por nostalgia. Vienen días buenos donde tu estado de ánimo se estabiliza y logras poner los pies en la tierra. Deja la terquedad y aprende a aceptar opiniones, tanto buenas como críticas. No todo comentario es ataque.
La vida te traerá sorpresas y oportunidades nuevas, pero si te atontas o reaccionas desde el enojo, podrías cometer errores graves. Mantén la cabeza fría y el corazón abierto.
Color del día: Amarillo mostaza.
Números de la suerte: 5, 19 y 23.
CÁNCER
28 de febrero del 2026
A ver Cáncer, hoy 28 de febrero del 2026 no estás para minimizar lo que viene. Se marcan cambios laborales importantes y cuestiones de salud que, aunque al inicio te asusten, terminarán favoreciéndote más de lo que imaginas. Vas a salir victorioso, pero necesitas disciplina. No ignores señales del cuerpo ni postergues revisiones médicas por flojera. Más vale prevenir que andar después lamentando. Y cuidado con golpes o caídas, porque andarás medio distraído pensando en mil cosas a la vez. Pon atención por dónde caminas y cómo manejas.
En cuestiones de suerte, traes buena vibra para juegos de azar y números de lotería. Si decides probar fortuna, hazlo con medida, no con desesperación. La suerte ayuda, pero la inteligencia sostiene. No conviertas una corazonada en obsesión.
Vienen momentos algo complicados y estresantes que podrían nublarte la cabeza si no aprendes a separar problemas reales de fantasmas imaginarios. Tú tiendes a hacer tormenta en vaso de agua cuando te gana la ansiedad. Respira, organiza prioridades y no permitas que el estrés controle tus decisiones. Estos movimientos no son para destruirte, son para redirigirte. La vida comenzará a tomar un rumbo distinto, lleno de oportunidades en áreas que ni siquiera habías considerado.
En el amor, no es momento de entablar relación seria. No estás preparado emocionalmente, aunque digas que sí. Traes heridas que aún no cierran del todo. Mejor disfruta tu soltería sin culpa, sal, conoce, ríe y cumple esos sueños que has pospuesto por falta de tiempo o dinero. Nadie va a vivir tu vida por ti.
Necesitas aprender a ser más ahorrativo. El dinero que tanto trabajo te cuesta ganar no es para andarlo prestando a quien no valora tu esfuerzo. Si prestas, probablemente no te paguen, y además sentirás que regalaste tu buena suerte. No es egoísmo, es prudencia.
Aprende a decir que no sin sentir culpa. No tienes que estar disponible para todo mundo. Quédate cerca de quienes siempre han estado contigo, quienes te apoyan sin interés oculto. Para los demás no necesitas desgastarte intentando demostrar nada.
Endereza la espalda, confía en tu intuición y deja de cargar problemas ajenos. Este periodo es para fortalecerte, no para sacrificarte.
Color del día: Plateado.
Números de la suerte: 2, 17 y 33.