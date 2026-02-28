San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este sábado 28 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 28 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.2 hPa, una medición que irá en descenso. El amanecer será a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 18:33 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 84 grados Fahrenheit (18 y 29ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

