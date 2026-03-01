Hombre armado abrió fuego en un bar de Austin: al menos 3 muertos y 14 heridos

Al menos tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en el bar Buford’s, en el distrito de entretenimiento de Austin, Texas. La policía informó que los agentes abatieron al sospechoso tras enfrentarlo dentro del local.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Austin, un hombre armado abrió fuego dentro del bar Buford’s, ubicado en West Sixth Street, poco antes de las 2:00 am del domingo.

Al menos 17 víctimas fueron localizadas en la escena. Tres personas —incluido el sospechoso— fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otras 14 fueron trasladadas a hospitales locales. Tres de los heridos permanecen en estado crítico.

La jefa policial Lisa Davis calificó el hecho como un “incidente trágico” y señaló que los oficiales que respondieron “se enfrentaron a un individuo armado” al ingresar al establecimiento.

Según las autoridades, tres agentes se toparon con el sospechoso armado al entrar al bar y respondieron al fuego, abatiéndolo.

AFD is working an Active Attack call on West 6th St. unified command with @Austin_Police and @ATCEMS This is an active scene we will release information as becomes available. Avoid the area — Austin Fire Dept (@austinfiredept) March 1, 2026

Respuesta en menos de un minuto y escena de “ataque activo”

El Servicio Médico de Emergencia del Condado de Austin-Travis informó que paramédicos llegaron apenas 57 segundos después de la primera llamada al 911, ya que unidades policiales y de emergencia se encontraban desplegadas en la zona como parte del operativo habitual de fin de semana en el distrito de entretenimiento.

El Departamento de Bomberos de Austin había alertado en redes sociales que respondían a un “ataque activo” en West 6th Street y pidió al público evitar el área cercana a la cuadra 600 de Rio Grande Street.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una fuerte presencia policial, personas refugiándose dentro del bar y escenas de caos tras los disparos. En algunos videos se observa a clientes agachados en el interior del local mientras se escuchan más detonaciones cuando la policía confronta al atacante.

El alcalde Kirk Watson agradeció públicamente la rápida actuación de los cuerpos de seguridad. “No tengo ninguna duda de que salvó vidas”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni del sospechoso, ni han ofrecido detalles sobre el posible motivo del ataque.

La investigación continúa mientras la ciudad intenta recuperarse de uno de los episodios más violentos registrados recientemente en su concurrido distrito nocturno.

