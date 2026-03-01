Trump advierte más bajas de EE.UU. en la guerra contra Irán y promete continuar la “Operación Furia Épica”

Donald Trump advirtió este domingo que es “probable” que se registren más bajas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar contra Irán, denominada “Operación Furia Épica”, y aseguró que las acciones continuarán “con toda su fuerza” hasta alcanzar los objetivos fijados por Washington y sus aliados.

En un mensaje en difundido desde su residencia de Mar-a-Lago, el mandatario lamentó la muerte de tres militares estadounidenses confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no detalló el lugar de los fallecimientos. Además, informó que otros cinco soldados resultaron gravemente heridos.

“Como una sola nación, lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, al mismo tiempo que continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas”, expresó Trump. “Y, lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más”.

"Earlier today, CENTCOM shared the news that three U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots, who have made the ultimate sacrifice for our nation… We send our immense love & eternal gratitude to the… https://t.co/AhuV4v3LGo — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

El presidente prometió que Estados Unidos hará todo lo posible para evitar nuevas muertes, pero advirtió que el país “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han librado una guerra contra, básicamente, la civilización”.

Sin embargo, pese la crítica internacional, Trump afirmó que las operaciones militares seguirán activas hasta cumplir “todos nuestros objetivos”, y sostuvo, sin presentar pruebas, que un Irán armado con misiles de largo alcance y armas nucleares representaría “una grave amenaza para todos los estadounidenses”.

El mandatario señaló que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní estaban en curso cuando comenzaron los ataques y aseguró que Teherán “podría haber hecho algo hace dos semanas, pero no lo logró”.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado ataques conjuntos contra instalaciones y objetivos estratégicos en Irán.

Trump calificó a Jameneí como “un hombre miserable y vil” y aseguró que tenía “las manos manchadas con la sangre de cientos e incluso miles de estadounidenses”.

En su mensaje, Trump instó a la Guardia Revolucionaria y a la policía militar iraní a deponer las armas, ofreciendo “inmunidad total” a quienes se rindan. También alentó a los ciudadanos iraníes a “recuperar su país” y afirmó que Estados Unidos respaldará cualquier movimiento en ese sentido.

Pese a la escalada, el mandatario expresó su disposición a dialogar con nuevos líderes iraníes, señalando que “quieren dialogar, y yo he accedido a dialogar”.

La oposición demócrata en Estados Unidos ha criticado la ofensiva por no haber sido informada previamente y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra sin la autorización formal del Congreso, que tiene la potestad constitucional de aprobar intervenciones militares en el exterior.

Trump concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la operación: “Les hice una promesa y la cumplí. El resto dependerá de ustedes, pero estaremos ahí para ayudar. Que Dios bendiga a nuestros increíbles guerreros y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”.

Sigue leyendo:

· Tres militares estadounidenses muertos y cinco heridos deja operación contra Irán

· Trump supervisa operación “Furia Épica” contra Irán desde su residencia de Mar-a-Lago

· Trump afirma que operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto y dice estar dispuesto a negociar