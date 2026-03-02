¿Baba Vanga predijo la Tercera Guerra Mundial en 2026? Lo que dice la IA

Tras la escalada violenta en Medio Oriente, vuelven a cobrar viralidad las supuestas predicciones de una vidente búlgara, a quien le atribuyen haber anunciado lo que estamos viendo hoy en Irán y los países árabes. Consultamos a ChatGPT y otras herramientas de Inteligencia Artficial y la respuesta fue contundente: no hay evidencia verificable de que Baba Vanga haya dejado registros documentados, fechados y comprobables donde mencione específicamente una “Tercera Guerra Mundial en 2026”.

La mayoría de las supuestas profecías que circulan hoy no están respaldadas por documentos originales. Es más: provienen de recopilaciones posteriores y se difundieron años después de su muerte (1996). Además, son reinterpretaciones hechas por terceros.

No existe archivo oficial, libro firmado ni grabación directa donde ella haya formulado esa predicción concreta para 2026.

Quién fue Baba Vanga y por qué se la relaciona con los hechos en Irán

Baba Vanga fue una mística y vidente búlgara nacida en 1911 con el nombre de Vangeliya Pandeva Gushterova. Perdió la vista en la adolescencia tras un fuerte temporal y, desde entonces, aseguró haber desarrollado habilidades para prever acontecimientos futuros. Con el paso de los años ganó fama en Europa del Este por sus supuestas profecías sobre hechos políticos, desastres naturales y cambios geopolíticos, lo que la convirtió en una figura popular durante el siglo XX.

Murió en 1996, pero su nombre sigue circulando cada vez que ocurre un evento mundial impactante. A ella se le atribuyen predicciones sobre la caída de la Unión Soviética, el atentado del 11 de septiembre y crisis globales, aunque muchas de estas afirmaciones no cuentan con registros verificables o fueron reinterpretadas después de los hechos.

Más allá de la polémica, Baba Vanga permanece como un fenómeno cultural que mezcla creencias, tradición y fascinación mediática por el futuro. Y el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán no ha hecho más que devolverla al centro de la escena.

Sin embargo, insistimos: no hay evidencia confiable de que Baba Vanga haya predicho una Tercera Guerra Mundial en 2026.

¿Predijo el 11 de septiembre o el Covid-19?

Tampoco hay pruebas sólidas. A Baba Vanga se le atribuyen frases vagas como “pájaros de acero caerán sobre América” o “una enfermedad global” que luego fueron reinterpretadas después de que ocurrieron los hechos.

Este fenómeno se conoce como profecía retrospectiva, sesgo de confirmación y/o reinterpretación posterior al evento. Es decir: la frase es ambigua, ocurre un evento mundial, y luego se ajusta el significado.

No hay registros previos verificables que demuestren que haya anticipado con precisión los atentados del 11 de septiembre ni la pandemia de Covid-19.

¿Y lo de la nave extraterrestre en 2026?

No existe evidencia científica ni astronómica que respalde la llegada de una “enorme nave alienígena” este año. Ni NASA ni agencias espaciales internacionales han reportado objetos anómalos con esas características.

Este tipo de predicciones suelen circular cada cierto tiempo con distintas fechas.

¿Por qué resurgen estas historias?

Hay tres razones principales:

Contexto internacional tenso (conflictos, guerras, crisis).

Viralización en redes sociales.

Fascinación histórica con profetas y predicciones.

Cuando el mundo atraviesa momentos de incertidumbre, estas narrativas tienden a ganar fuerza. Pero no hay ningún documento serio que respalde las profecías.

A diferencia de figuras históricas como Nostradamus, cuyos textos están publicados y disponibles para análisis, las supuestas predicciones de Baba Vanga dependen casi exclusivamente de relatos indirectos.

