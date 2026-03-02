Caos en autopista de Virginia: apuñalamiento masivo deja dos víctimas fatales

Al menos dos personas murieron este domingo en Virginia tras un incidente de furia al volante que escaló a un violento apuñalamiento en la Interestatal 495 (I-495), en dirección sur, a la altura de Little River Turnpike, en Annandale, condado de Fairfax, a unos 30 minutos de Washington, DC.

De acuerdo con la Virginia State Police, un agente fue alertado alrededor de la 1:17 p. m. por un altercado vial. Las autoridades precisaron que los apuñalamientos ocurrieron antes o mientras el oficial se dirigía al lugar.

Al llegar, el policía se encontró con un sospechoso armado con un cuchillo. Durante el enfrentamiento, el agente disparó en defensa propia. El presunto agresor murió en la escena. El uniformado resultó ileso.

Las autoridades confirmaron que una mujer de 39 años falleció a causa de las heridas provocadas por arma blanca. Otras tres personas resultaron heridas en el ataque. Un perro que se encontraba en el lugar también fue apuñalado mortalmente.

Autopista cerrada y fuerte presencia policial

El violento episodio obligó al cierre de los canales en dirección sur de la I-495, generando un amplio despliegue policial y congestionamiento vehicular.

La oficina del norte de Virginia del Virginia Department of Transportation informó que los carriles exprés y los canales principales después de Gallows Road fueron cerrados debido a “actividad policial”, describiendo el hecho como un “incidente mayor”.

Las autoridades indicaron que, de momento, no existen indicios de que el ataque esté relacionado con terrorismo.

La investigación continúa.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel