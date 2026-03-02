El nuevo iPad Air con chip M4 ya es oficial: precio, especificaciones y fecha de lanzamiento

Si llevabas tiempo esperando el momento ideal para renovar tu tablet, ese momento acaba de llegar. Este lunes, Apple presentó oficialmente el nuevo iPad Air con chip M4, un dispositivo que no solo da un salto generacional enorme en rendimiento, sino que además mantiene el mismo precio de siempre. Y como si fuera poco, el anuncio llegó en el mismo evento en que se presentó el iPhone 17e, dejando claro que Apple está apostando fuerte por renovar toda su línea de productos este 2026.

El chip M4 lo cambia todo: rendimiento que se nota desde el primer uso

El corazón de este nuevo iPad Air es, sin duda, el chip M4, y las cifras hablan por sí solas. Apple asegura que el nuevo modelo es hasta un 30% más rápido que el iPad Air con M3, y hasta 2.3 veces más rápido que el modelo con M1 . Eso es un salto brutal si vienes de una generación anterior.

Bajo el capó, el M4 integra una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos, lo que lo convierte en una bestia para edición de fotos, video y gaming. De hecho, el rendimiento en 3D con ray tracing es más de 4 veces superior al del M1, ofreciendo iluminaciones, reflejos y sombras hiperrealistas en juegos y aplicaciones de diseño .

Pero el rendimiento no se queda solo en velocidad bruta. Para los que trabajan con inteligencia artificial, este iPad Air es una herramienta de primer nivel: la memoria unificada sube a 12GB (un 50% más que la generación anterior) y el ancho de banda de memoria llega a 120 GB/s. El Neural Engine de 16 núcleos es 3 veces más rápido que el del M1, lo que permite ejecutar modelos de IA localmente con una fluidez impresionante .

En conectividad, Apple también da un paso adelante con los chips N1 y C1X integrados en el iPad Air por primera vez. Esto se traduce en soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además de un módem celular propio que ofrece hasta 50% más velocidad en datos móviles y un 30% menos de consumo energético comparado con el modelo M3 .

Pantalla, batería, sonido y cámara

Uno de los puntos donde el iPad Air sigue brillando es en su pantalla Liquid Retina, disponible en dos tamaños: 11 pulgadas para los que priorizan portabilidad, y 13 pulgadas para quienes necesitan más espacio para multitarea y trabajo creativo.

El sistema de altavoces estéreo en orientación horizontal (landscape) mejora notablemente la experiencia de audio, especialmente en el modelo de 13 pulgadas, que según Apple ofrece mejor calidad de sonido que las generaciones anteriores —ideal para disfrutar música, podcasts y videos con una calidad que antes solo encontrabas en los modelos Pro .

La cámara frontal de 12MP con Center Stage también está ubicada en el borde horizontal del dispositivo, lo que hace que las videollamadas se vean mucho más naturales. Ya no más cabezas cortadas ni encuadres raros cuando usas el iPad en modo horizontal .

Y en cuanto a batería, Apple mantiene su promesa de duración para todo el día, combinada con la eficiencia energética del chip M4 y el nuevo módem C1X, lo que en la práctica significa que podrás trabajar, crear y entretenerte sin estar buscando el cargador a media tarde .

Todo esto corre sobre iPadOS 26, el sistema operativo más avanzado que Apple ha lanzado para su línea de tablets, con un rediseño visual basado en el material “Liquid Glass”, un nuevo sistema de ventanas más intuitivo y una barra de menú al estilo Mac que hace el multitasking mucho más natural .

Precios, colores y disponibilidad: ¿Cuánto cuesta el nuevo iPad Air M4?

Aquí viene la parte que todos estaban esperando. Lo mejor de todo es que Apple mantuvo exactamente el mismo precio de lanzamiento que su predecesor:

iPad Air 11 pulgadas (Wi-Fi): desde $599 dólares



desde iPad Air 11 pulgadas (Wi-Fi + Cellular): desde $749 dólares



desde iPad Air 13 pulgadas (Wi-Fi): desde $799 dólares



desde iPad Air 13 pulgadas (Wi-Fi + Cellular): desde $949 dólares



desde Precio educación (11″): desde $549 dólares | (13″): desde $749 dólares

En cuanto a almacenamiento, el nuevo iPad Air llegará en configuraciones de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB, lo que lo hace increíblemente versátil para todo tipo de usuarios .

Los colores disponibles son azul, morado, Starlight y gris espacial —una paleta clásica pero elegante que encaja con todos los estilos .

Para los accesorios: el Apple Pencil Pro tiene un precio de $129 dólares y el Apple Pencil USB-C cuesta $79 dólares. El Magic Keyboard para el modelo de 11″ sale en $269 dólares y el de 13″ en $319 dólares, disponible en negro y blanco .

¿Cuándo puedes comprarlo? Las preventas comienzan el miércoles 4 de marzo en apple.com y la app de Apple Store en 35 países. La disponibilidad en tiendas arranca el miércoles 11 de marzo . Si estás en modo espera, ya puedes ir marcando esa fecha en el calendario.

