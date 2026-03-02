Jueza impide a ICE exigir aviso para supervisar prisiones

En un nuevo revés al gobierno federal, una jueza federal en Washington suspendió temporalmente la política de la administración del presidente Donald Trump que obligaba a los miembros del Congreso a notificar con una semana de antelación sus visitas a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La magistrada Jia Cobb concluyó que es probable que el requisito exceda la autoridad legal del Ejecutivo y que un grupo de legisladores demócratas logre demostrar en los tribunales que la medida es ilegal.

En su resolución, Cobb señaló que el Gobierno no presentó “ningún ejemplo concreto” de riesgos de seguridad derivados de inspecciones legislativas sin previo aviso.

“Los demandantes sin duda están frustrados con los repetidos intentos de los demandados por imponer un requisito de aviso”, escribió la jueza. “Sin embargo, al tomar nuevas medidas, los demandados están obligados a acatar los términos de la orden del tribunal y actuar de manera coherente con los principios jurídicos expuestos en esta opinión”.

Un total de 13 miembros de la Cámara de Representantes impugnaron la política emitida el 8 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Cobb ya había bloqueado en diciembre una versión anterior de la misma norma, al considerar que probablemente era ilegal exigir una semana de aviso previo a los congresistas que buscan supervisar las condiciones en instalaciones del ICE.

La decisión representa un revés para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un triunfo provisional para los legisladores demandantes.

La jueza también indicó que es “altamente probable” que el Gobierno federal haya utilizado fondos restringidos para aplicar la nueva política, lo que podría contravenir una ley que prohíbe emplear recursos generales para impedir que miembros del Congreso ingresen a instalaciones del DHS con fines de supervisión.

Cobb subrayó que el Ejecutivo debe respetar los límites legales previamente establecidos por el tribunal.

La controversia se intensificó porque la política fue restablecida discretamente un día después de que un agente del ICE disparara y matara en Minneapolis a la ciudadana estadounidense Renee Good.

Tres días después del tiroteo, a las representantes demócratas por Minnesota Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig se les negó la entrada a una instalación del ICE cercana a Minneapolis, con base en la nueva regla. Según los abogados demandantes, el DHS no hizo pública la medida hasta después de que las legisladoras fueran rechazadas en la entrada.

El fallo judicial pone en pausa la aplicación de esta política mientras continúa el litigio. Además, aumenta las críticas sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes y sobre las actuaciones de los agentes federales, en un contexto de creciente tensión política en torno a la política migratoria de la actual administración.