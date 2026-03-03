“Siento mucha incertidumbre y miedo”: los testimonios de 2 latinoamericanos que viven en Medio Oriente

Una ruidosa alarma en su teléfono celular sobresaltó a la periodista venezolana Ibis León Malave en la tarde del sábado, mientras descansaba en su casa en una zona residencial en el centro de Qatar.

“De inmediato es angustiante porque suena como un alarma de incendios”, le contó Ibis a BBC Mundo. “Llega a todos los celulares con indicaciones e información oficial de las autoridades”.

La alarma llegó en repuesta al operativo militar conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este fin de semana contra Irán, en el que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei.

La cercanía diplomática de las naciones del Golfo Pérsico con el gobierno estadounidense las ha convertido en objetivos de los ataques del ejército iraní.

Ese mismo sistema se activó también el sábado, a casi 600 km de distancia, en Emiratos Árabes Unidos. Pero cuando el guatemalteco José Bassila leyó la información, ya sabía lo que estaba pasando.

“Me di cuenta cuando los misiles entran al cielo emiratí y el ejército los intercepta”, le dijo a BBC Mundo desde Abu Dhabi, donde vive hace poco más de 5 años. “Ese golpe, ese sonido es lo que se escucha como una explosión”.

“Entonces el sábado, eso es lo que se empezó a escuchar (…) y a través de videos me di cuenta de que, en efecto, hubo una explosión y escombros que sí cayeron cerca de donde yo vivo, en la isla de Yaz”.

La incertidumbre

Ibis León Malave: Ibis y su esposo veían los misiles siendo interceptados desde la ventana de su casa.

A pesar de la distancia que los separa, tanto Ibis como José concuerdan en que lo peor fue la incertidumbre tuvo lugar el sábado, cuando empezaron a caer los misiles.

“Después de recibir la alerta, como a los cinco minutos, empezamos a escuchar explosiones y sentimos la onda expansiva en la estructura del edificio”, le dijo Ibis a BBC Mundo.

“Muy leve porque, aunque la percepción y la sensación es que está cerca, no está ocurriendo a poca distancia, pero todo tiembla: las puertas, las ventanas, sientes como la estructura del edificio se resiente un poco con estas explosiones”.

“De día solo se ve como una nube en el cielo, en el lugar donde interceptaron el misil”.

Ibis llegó con su esposo a Qatar buscando una nueva vida, lejos de la crisis política y económica de su país.

Suministrada: Ibis lleva apenas dos meses en Qatar.

“Las personas me han parecido amables”, dijo, “y apenas llegué pude también contactar con una comunidad de hispanohablantes, lo que te permite no sentirte solo o tener la posibilidad de hablar también en tu idioma”.

“Pero, por supuesto, con todo este conflicto, pues ahora nos queda simplemente esperar. Siento mucha incertidumbre y miedo, por supuesto”.

Suministrada: Su carrera como diplomático mantiene a José en la región.

José, por su parte, ha hecho una carrera en los países del Golfo, trabajando con el servicio diplomático de Guatemala, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, y ha vivido en la región por más de 5 años.

Le dice a BBC Mundo que el sábado, las autoridades usaron los mensajes de emergencia para pedirle a la gente que se escondiera en los sótanos de los edificios.

Este tipo de experiencias son excepcionales en un país que está enfocado en convertirse en un centro internacional para el turismo y los negocios.

“Específicamente Abu Dhabi es una ciudad exageradamente tranquila, donde no pasa mucho,” explica José.

Eso es algo que hace mucho más alarmante los sonidos que atravesaron los cielos el sábado: “Son sonidos hipersónicos o algo por el estilo donde se escucha un primer bombazo, pasa un tiempo y luego se escucha como como una ola”.

“Normalidad”

Reuters: La sede de la compañía petrolera estatal QatarEnergy, en Doha, Qatar, el 2 de marzo de 2026.

Aunque no es tan conocido como el famoso “Domo de Hierro” de Israel, Emiratos Árabes Unidos cuenta con un sistema avanzado de defensa aérea y antimisiles, y por eso José afirma que la población confía en que permanecerá protegida.

“Miedo, personalmente, yo no lo tengo”, cuenta José. “Sí hay preocupación, pero tanto Dubái como Abu Dhabi, como Emiratos Árabes Unidos en general, está teniendo una vida muy normal dentro de lo que cabe con la situación en la que estamos”.

Ibis ve lo mismo en los cataríes: “La sensación en general es que la gente tiene buen ánimo, confía en el sistema de defensa de Qatar y cree que va a ser algo temporal. Tienen la esperanza de que es algo que se puede resolver a corto plazo. Tratan de mantener la calma”.

Ambos concuerdan en que el sistema de alertas tempranas de ambos gobiernos ha funcionado de manera eficiente, y que los servicios, por lo menos en las zonas donde ellos están, se han mantenido activos.

“Por una parte, con las alarmas, hay como una sensación de alivio porque las autoridades están allí indicándote qué hacer,” explica Ibis. “Pero, por otro lado, es ver cómo me protejo realmente, porque estar dentro de mi casa es la única garantía de seguridad”.

Algo le queda claro a José, luego de contar su experiencia del sábado a BBC Mundo: “Si tú me preguntas dónde está mi casa, para mí es Emiratos Árabes Unidos”.

“Entonces, uno no tiene que estar con un país que le ha dado tanto solo en las buenas y en los momentos de alegrías y de fiestas y de comidas y demás, sino en los momentos donde el país necesita que exista esa estabilidad”.

