Cuatro heridos críticos tras explosión en planta procesadora de manteca de cacao en Nueva Jersey

Cuatro personas resultaron gravemente heridas este miércoles tras una potente explosión en una planta procesadora de manteca de cacao en el estado de New Jersey, un estallido que se sintió incluso al otro lado del río, en Pensilvania.

La policía respondió a decenas de llamadas poco después de las 2:30 p. m., cuando una explosión sacudió la fábrica Savita Naturals, ubicada en Logan Township.

Según informó Action News, cuatro personas —incluido el propietario de la instalación familiar— fueron trasladadas a hospitales en estado crítico.

Sustancias inflamables y fuerte onda expansiva

La planta se dedica principalmente al procesamiento de manteca de cacao, aunque también produce aceite de CBD y aceites de semillas. Un familiar de un empleado indicó que la empresa utiliza propano líquido para la extracción de aceites y también etanol, ambas sustancias altamente inflamables.

Más de 7,000 residentes que viven en un radio de pocos kilómetros reportaron haber sentido o escuchado la explosión. Videos difundidos en redes sociales muestran viviendas sacudidas por la fuerza del estallido.

Las vibraciones se extendieron hasta el condado de Delaware County, en Pennsylvania, a más de 15 millas del lugar.

Las autoridades emitieron una orden de confinamiento en un radio de dos millas alrededor del sitio mientras los bomberos trabajaban durante horas para controlar el incendio. La medida fue levantada alrededor de las 5:00 p. m.

“La mayor tragedia industrial”

El jefe de policía de Logan Township, Joseph Flatley, calificó el hecho como una “terrible tragedia” y afirmó que es “el mayor accidente industrial” que recuerda en sus 25 años de servicio.

Trabajadores en edificios cercanos dijeron que inicialmente no comprendían lo que había ocurrido.

“Escuché un estruendo muy fuerte. Sacudió todo el edificio. Podías sentirlo atravesarte. Pensé que alguien había chocado contra nosotros”, relató James Barber.

David Elze, empleado de una propiedad cercana, dijo a CBS News Philadelphia que creyó que un rayo había impactado el edificio hasta que vio llamas de casi 30 pies saliendo de la instalación.

Otro trabajador, Eric Brunhammer, que labora a menos de una milla del lugar, aseguró que sintió como si “algo hubiera intentado atravesar la pared”, lo que provocó que varias personas salieran corriendo en pánico.

Un portavoz del condado confirmó que todos los empleados fueron localizados y contabilizados.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, señaló que su oficina está “apoyando activamente con la coordinación de recursos” y continuará monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los residentes.

Aunque las llamas fueron extinguidas, equipos de bomberos y materiales peligrosos permanecieron en el lugar supervisando la quema controlada de combustible adicional almacenado en la planta. También se mantiene vigilancia sobre la calidad del aire.

La causa de la explosión continúa bajo investigación.

