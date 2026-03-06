Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 06 de marzo de 2026
Mira Aries, este día trae movimientos interesantes para tu vida, pero también ciertas advertencias que más vale escuchar antes de que te agarre el toro por los cuernos. Una persona de piel clara comenzará a acercarse a ti con buenas intenciones. No viene con cuentos ni promesas vacías, más bien te demostrará con hechos lo que siente o lo que quiere de tu vida. Aquí el consejo es sencillo: abre los ojos, pero tampoco te pongas tan desconfiado o desconfiada que termines espantando lo bueno que el destino te quiere mandar.
También se marcan amores intensos, de esos que llegan sin avisar y se van dejando recuerdos que luego te hacen sonreír o suspirar. Podrían ser encuentros de una noche, momentos de pasión o simplemente aventuras que te recuerdan que sigues teniendo fuego en la sangre. Eso sí, no confundas calentura con amor eterno porque luego andas inventando historias donde solo hubo una noche bonita. Disfruta lo que llegue, pero con los pies bien puestos sobre la tierra.
Tus estados de ánimo estarán un poco cambiantes. Habrá ratos en que te sentirás con toda la energía del mundo y otros en que te dará flojera hasta contestar mensajes. No te preocupes, es parte del movimiento energético que se está acomodando en tu vida. Solo cuida tu salud y no te descuides, porque se marcan posibilidades de cansancio o de quedarte en cama por estrés o por no escuchar las señales de tu cuerpo.
En cuestiones de dinero y objetos personales, abre bien los ojos. Podrías perder algo o gastar dinero en algo que ni necesitabas. No es tragedia, pero sí una llamada de atención para que seas más organizado con tus cosas y con tu cartera.
También se ve que una persona especial tendrá un detalle contigo. Puede ser algo pequeño, pero lleno de significado. Esas personas son las que valen oro en tu vida, las que no hablan tanto pero cuando aparecen lo hacen con cariño verdadero.
Ahora escúchame bien, Aries: deja de vivir pensando en el pasado o en el futuro. Esa mala costumbre de andar imaginando tragedias o recordando lo que ya pasó solo te roba energía. Lo único real que tienes es el presente, y si lo aprendes a disfrutar verás cómo muchas cosas comienzan a acomodarse.
Una persona de piel blanca del pasado podría volver a buscarte. No te digo que le cierres la puerta, pero tampoco te hagas el inocente. Esa historia ya te enseñó lo que tenía que enseñarte y si vuelve es para probar si ya aprendiste la lección.
En lo laboral se ven cambios que podrían beneficiarte mucho. Tal vez se cancelen algunos planes o proyectos que traías en mente, pero no te agüites. Cuando algo se cae es porque algo mejor necesita espacio para llegar.
Y para cerrar, la Nana te dice algo muy claro: no juegues con los sentimientos de nadie. Si alguien no te interesa, dilo de frente. No inventes ilusiones solo por no quedar mal. El karma es muy sabio y cuando cobra, cobra completo.
Respira, levanta la cabeza y sigue caminando. Este 6 de marzo trae movimientos, pero también oportunidades para que tu vida tome un rumbo más claro. Y recuerda, Aries: quien aprende de sus errores, termina ganándole la partida al destino.
TAURO – 06 de marzo de 2026
Tauro, este día trae movimientos interesantes para tu vida y también ciertas lecciones que, aunque a veces incomodan, terminan ayudándote a crecer. Primero que nada, hacia finales de este mes se acerca una noticia que te va a llenar de alegría. Puede estar relacionada con trabajo, dinero o incluso con algo personal que llevabas tiempo esperando. Cuando llegue ese momento, no lo minimices ni lo tomes como si fuera cualquier cosa. Disfruta cada bendición que llegue a tu vida porque no todos los días se alinean las estrellas para darte ese tipo de regalos.
Ahora vamos a hablar de algo que ya te he dicho muchas veces: deja de buscar amor donde solo te ofrecen amistad. Tauro, tienes un corazón muy noble, pero también te encanta imaginar historias donde apenas hay una sonrisa o una palabra bonita. No todo el mundo que te trata bien está enamorado de ti, y cuando te das cuenta de eso luego andas con el corazón medio raspado. Aprende a diferenciar entre cariño, amistad y amor verdadero.
En el área laboral vienen movimientos importantes. Podría presentarse un cambio de empleo, una mejora en tu puesto o incluso la respuesta a algo que llevabas tiempo solicitando. No te sorprendas si de pronto aparece una oportunidad que parecía tardar demasiado. Lo importante será que estés preparado o preparada para tomarla sin miedo.
Eso sí, en cuestiones de amistades deberás andar con ojo abierto. No todas las personas que se dicen tus amigos tienen las mismas intenciones que tú. Podrías llevarte una pequeña decepción que, aunque al principio te duela, también te servirá para aprender a seleccionar mejor a la gente que permites en tu círculo cercano.
También se marca un momento sensible relacionado con alguien cercano. Podría tratarse de una despedida, una pérdida o simplemente un cambio que te haga valorar más a las personas que amas. La Nana te aconseja algo muy sencillo: no te quedes con las ganas de decir lo que sientes. A veces creemos que habrá tiempo después y la vida, cuando menos lo esperamos, nos cambia los planes.
Se ve también un cambio de planes en los próximos días. Algo que pensabas hacer podría modificarse, pero no será para mal. Incluso podría surgir una salida o un pequeño viaje cerca de la ciudad que te ayudará a despejar la mente y recargar energía.
Una amistad necesitará de tu apoyo. No necesariamente dinero, quizá solo escuchar o dar un consejo. Tú tienes la capacidad de ser ese hombro firme que muchas personas buscan cuando se sienten perdidas. Tauro, tienes todo para construir una vida estable, tranquila y llena de logros. El problema es que a veces te distraes con cosas que no te aportan nada. Pierdes tiempo en preocupaciones inútiles o en situaciones que solo te quitan energía.
Pero las cosas comienzan a acomodarse. Estás entrando en un ciclo donde la luz vuelve a abrir caminos, donde las oportunidades empiezan a aparecer y donde tu economía podría mostrar mejoras importantes si sabes administrar lo que llega.
Así que levanta la cara, ajusta tus planes y sigue adelante. Porque cuando Tauro decide caminar con firmeza, no hay obstáculo que le quite el paso. Y recuerda algo que decía mi abuela: quien aprende a valorar lo que tiene, termina atrayendo lo que merece.
GÉMINIS – 06 de marzo de 2026
A ver mi querido Géminis, este 6 de marzo te trae reflexiones importantes, de esas que te acomodan las ideas aunque primero te incomoden un poquito. Primero que nada, debes poner atención a tus cambios de humor. Tú eres como el clima de primavera: un rato estás soleado, alegre, con ganas de comerte al mundo, y al rato parece que te cayó una nube negra encima y nadie te aguanta. Ese sube y baja emocional puede terminar lastimando a personas que te quieren de verdad. No todos tienen la paciencia para entender tus procesos internos, así que aprende a respirar antes de soltar palabras que luego no podrás recoger.
Se marcan posibles finales en relaciones, tanto de amistad como amorosas. Pero no te espantes, no todo final es tragedia. A veces la vida quita de nuestro camino a personas que ya cumplieron su ciclo. El problema no es que se vayan, el problema sería que tú sigas aferrado a lo que ya no tiene futuro. Recuerda que cuando una puerta se cierra, es porque otra necesita espacio para abrirse.
Habrá días en que te sentirás con una energía impresionante, con ideas, proyectos y ganas de cambiar el mundo. Pero también habrá momentos en que sentirás que avanzas muy lento o que nada te sale como esperabas. No te desesperes. La vida no es carrera de velocidad, es más bien como esos guisos que se cocinan a fuego lento para que queden sabrosos.
En cuestiones de pareja, los celos podrían jugarte una mala pasada. Géminis, entiende algo: amar no significa vigilar. Cuando los celos se pasan de la raya se convierten en una cadena que termina ahogando la relación. Si quieres que tu pareja se quede a tu lado, aprende a darle espacio y libertad. La confianza se demuestra soltando, no apretando.
También es importante que recuerdes de dónde vienes y hacia dónde vas. A veces te distraes tanto persiguiendo a alguien que ni siquiera vale la pena, que terminas olvidando tus propios sueños. No cambies tu rumbo por alguien que no está dispuesto a caminar a tu lado. Otro punto importante: tu orgullo. Ese carácter tuyo que a veces se pone tan firme como piedra puede terminar alejando a las personas que más te quieren. Guardar rencores solo te pesa a ti, no a los demás.
Aprende también a decir que no. Muchas veces aceptas cosas solo por quedar bien con todo el mundo, y al final el que termina cargando con el cansancio eres tú. No tienes que ser el salvador de todos.
Este día te invita a dejar de lamentarte por lo que ya pasó. El pasado ya cumplió su función de enseñarte. Ahora es momento de mirar hacia adelante, de concentrarte en tus metas y de recordar que tu vida apenas está escribiendo capítulos nuevos. Así que levanta la frente, sacúdete la nostalgia y ponte a trabajar por lo que quieres. Porque cuando Géminis enfoca su mente, no hay meta que se le resista. Y como diría una abuela sabia: quien aprende a controlar su carácter, termina dominando su destino.
CÁNCER – 06 de marzo de 2026
Mi querido Cáncer, este 6 de marzo viene cargado de lecciones, pero también de oportunidades que podrían marcar un cambio importante en tu camino. Primero que nada, deja de caer en esas tristezas que a veces te inventas solito o solita. Tú tienes un corazón muy sensible y eso no es malo, pero cuando permites que la nostalgia te gobierne terminas metido en un laberinto de pensamientos que no te llevan a ningún lado. No es momento de andar deprimido por lo que no fue. Es momento de tomar las riendas de tu vida y dejar que el mundo siga girando.
También deberás tener cuidado con tus pertenencias y con cuestiones materiales. Se marcan posibilidades de pérdidas si andas distraído. Puede ser desde olvidar algo importante hasta gastar dinero en cosas que ni necesitabas. Mantente atento y evita actuar con descuido.
Los próximos días podrían sentirse como una mezcla rara de emociones. Habrá momentos grises en los que sentirás que todo va muy lento, pero también aparecerán momentos llenos de luz que te recordarán que la vida todavía tiene mucho para ofrecerte. Lo importante será no volver a caer en ese ciclo de tristeza del que tanto trabajo te ha costado salir.
En el amor habrá un cambio en tu manera de ver las cosas. Ya no será el centro de tu vida como antes. Y eso no significa que te hayas vuelto frío o fría, significa que estás aprendiendo a poner otras prioridades en tu vida. Amar es bonito, pero no debe convertirse en el único motivo para respirar.
También será importante que te alejes de personas que siempre te ponen obstáculos o críticas. Hay gente que parece disfrutar diciendo “no se puede” o encontrando problemas donde no los hay. Esas personas solo te frenan. Rodéate de quienes te impulsen a crecer.
Las oportunidades comenzarán a aparecer frente a ti. Algunas serán pequeñas, otras más grandes, pero todas tendrán algo en común: necesitarán que tú des el primer paso. La vida no le entrega premios a quien se queda esperando sentado.
En cuestiones de salud deberás prestar atención. Podrían aparecer molestias relacionadas con infecciones o dolores en las articulaciones. No te alarmes, pero tampoco lo tomes a la ligera. Escucha a tu cuerpo y dale el cuidado que necesita.
Otro punto importante será tu carácter. Los cambios de humor podrían aparecer de repente y terminar lastimando a personas que te quieren. Antes de reaccionar con enojo, respira y piensa si realmente vale la pena discutir.
Cáncer, estás entrando en una etapa donde la vida te está empujando a madurar emocionalmente. Ya no se trata solo de sentir, sino de aprender a dirigir esos sentimientos hacia algo que construya tu felicidad.
Así que sacude esa nostalgia, organiza tus pensamientos y atrévete a tomar las oportunidades que vienen en camino. Porque cuando Cáncer deja de mirar hacia atrás y comienza a caminar hacia adelante, descubre que el futuro puede ser mucho más brillante de lo que imaginaba.
LEO – 06 de marzo de 2026
Mira Leo, este 6 de marzo trae movimientos interesantes para tu vida, pero también ciertas advertencias que más vale tomar en serio si no quieres andar después diciendo “¿por qué no hice caso?”. Primero que nada, cuando salgas de casa abre bien los ojos. No es para que vivas con miedo, pero sí se marcan distracciones que podrían provocar pequeños accidentes o pérdidas de objetos y dinero. A veces sales tan acelerado o pensando en mil cosas que ni recuerdas dónde dejaste las llaves o la cartera. Así que bájale dos rayitas al corre corre y presta atención a lo que haces.
También hay algo que debes entender de una vez por todas: el trabajo es importante, pero no es toda tu vida. Tú eres de los que se clavan tanto en cumplir, en sacar pendientes, en resolver problemas, que luego se te olvida algo muy básico: disfrutar la vida. Las amistades, la familia y los momentos sencillos también alimentan el alma. El trabajo siempre va a estar ahí, pero los momentos con quienes amas no se repiten.
Este día la vida te pide equilibrio. Organízate mejor para que puedas cumplir con tus responsabilidades sin dejar de lado a las personas que te quieren. No vayas a darte cuenta demasiado tarde de que te perdiste momentos importantes por andar corriendo detrás de cosas materiales.
Ahora bien, tampoco se trata de que te encierres en casa esperando que la felicidad toque la puerta. La vida sorprende a quien se mueve, no a quien se queda sentado viendo pasar el tiempo. Se marcan salidas con amistades, cambios de ambiente e incluso un cambio de look que podría ayudarte a renovar energía. A veces un corte de cabello o un pequeño cambio en tu imagen hacen maravillas para levantar el ánimo.
También se ve movimiento en tu vida social. Si estás soltero o soltera, este es buen momento para disfrutar esa etapa sin prisas. Sal, diviértete, conoce gente nueva y deja que las cosas fluyan sin presiones.
Eso sí, la Nana te advierte algo importante: ten cuidado con una mujer de cabello castaño que tiene fama de andar metiendo chisme y cizaña. Es de esas personas que sonríen de frente pero luego disfrutan ver el desorden que provocan con sus palabras. Si tienes pareja, mantén los ojos abiertos porque podría intentar sembrar dudas o conflictos.
En el ámbito familiar también deberás andar con cuidado. No te metas en chismes de vecindad ni en pleitos que no te corresponden. Muchas veces las discusiones familiares comienzan por comentarios mal entendidos o por rumores que alguien soltó sin pensar.
Este día también te invita a reflexionar sobre tus errores. No para que te castigues ni te sientas culpable, sino para que aprendas. El verdadero crecimiento llega cuando entendemos qué hicimos mal y decidimos no repetirlo. Leo, la vida está en una etapa donde te pide madurez y equilibrio. No todo es trabajo ni todo es diversión. El secreto está en saber cuándo enfocarte y cuándo soltar.
Así que levanta la frente, organiza tus prioridades y sigue caminando. Porque cuando Leo aprende a equilibrar su fuego interior, se vuelve una fuerza imparable. Y recuerda algo que decía mi abuela: quien aprende de sus errores, termina caminando con más sabiduría que cualquiera.
VIRGO – 06 de marzo de 2026
Virgo, este 6 de marzo trae señales importantes para tu vida y más vale que las escuches con calma, porque algunas de ellas vienen disfrazadas de pequeños tropiezos que en realidad son grandes lecciones. Primero vamos a hablar de tu salud. Debes poner mucha atención en estos días porque podrías enfrentar una infección o algún malestar que te haga pasar un momento incómodo. No te alarmes ni empieces a imaginar tragedias, pero tampoco te hagas el fuerte pensando que todo se cura solo. Escucha tu cuerpo, descansa cuando lo necesites y atiende cualquier síntoma antes de que se complique.
Ahora pasemos a algo que tú mismo sabes que te pasa seguido: comienzas las cosas con entusiasmo, con ganas de conquistar el mundo, pero cuando los resultados no llegan rápido empiezas a perder el interés. Virgo, así no se construyen los sueños. La constancia es la clave para que cualquier proyecto funcione.
No puedes esperar que todo florezca en dos días. Las metas importantes necesitan paciencia, disciplina y una buena dosis de terquedad para no abandonar cuando el camino se pone lento. Si sigues dejando cosas a medias, terminarás acumulando intentos en lugar de logros.
También se marca la presencia de una persona de tez morena que podría convertirse en un obstáculo para tu progreso. No necesariamente porque quiera hacerte daño, sino porque su forma de pensar o actuar podría frenar tus planes. Aprende a reconocer cuándo alguien aporta a tu vida y cuándo simplemente te distrae de tu camino.
En el área laboral vienen cambios interesantes. Podrían llegar nuevos compañeros de trabajo o incluso un movimiento dentro de tu ambiente laboral que te permitirá aprender cosas nuevas. Mantente abierto a esas oportunidades porque podrían ayudarte a crecer más de lo que imaginas.
Eso sí, en cuestiones de negocios deberás actuar con mucha prudencia. Si estás pensando en invertir dinero o iniciar algún proyecto arriesgado, analiza bien cada paso. En este momento no es conveniente apostar a lo incierto. Espera un poco más, estudia tus opciones y luego toma decisiones con cabeza fría.
En el tema de amistades también deberás abrir bien los ojos. No todo el mundo que te sonríe tiene las mejores intenciones. Algunas personas podrían mostrar una cara amable mientras por detrás hablan o actúan de forma diferente. No te obsesiones con la desconfianza, pero sí aprende a observar.
Otro punto importante será tu carácter. A veces tu enojo aparece de repente y dices cosas que luego lamentas. Sin darte cuenta podrías lastimar a alguien importante para ti. Antes de reaccionar, respira y piensa si realmente vale la pena.
Virgo, este día te invita a ordenar no solo tus pendientes, sino también tus emociones. Cuando logras poner en equilibrio tu mente y tu corazón, las decisiones se vuelven más claras.
Así que sigue caminando con calma, pero sin detenerte. Porque cuando Virgo combina disciplina con inteligencia, termina construyendo un camino sólido que nadie puede derribar. Y como decía mi abuela: quien aprende a terminar lo que empieza, termina ganándole la carrera al destino.
LIBRA – 06 de marzo de 2026
Mi querido Libra, ven para acá porque la Nana te va a decir algo muy importante este 6 de marzo. Y te lo digo como lo decían las señoras de antes, esas que tenían ojo clínico para detectar quién venía con buenas intenciones y quién venía nomás a ver qué se llevaba. En tu vida se está acercando un momento de claridad, pero también de decisiones que no puedes seguir postergando.
Primero que nada, debes poner un alto a los comentarios negativos que vienen de algunas personas que dices llamar amistades. Libra, no todo el que se sienta a platicar contigo merece un lugar en tu vida. Hay gente que disfruta sembrando dudas, desánimo o inseguridad, y tú, por querer quedar bien con todos, muchas veces terminas escuchando cosas que te frenan.
La Nana te lo dice claro: es momento de hacer recorte de personal en tu círculo. Así como en las empresas quitan a quien no suma, tú también debes aprender a soltar a quien solo estorba. Se marcan posibles traiciones en el ambiente de amistades, y aunque duele aceptar que alguien no era lo que parecía, también es una oportunidad para limpiar tu camino.
Este periodo también trae reflexión sobre tus errores. No para que te castigues ni para que vivas lamentándote, sino para que aprendas. Porque cometer errores es humano, pero repetirlos por orgullo ya es otra cosa.
También se ve un cambio importante en tu forma de tratar a los demás. Poco a poco comenzarás a actuar con más firmeza, dando a cada quien el trato que se merece. Te darás cuenta de algo que quizá ya sospechabas: no todos han sido tan recíprocos contigo como tú lo has sido con ellos.
En cuestiones de amor podrías sentir cierta necesidad de tener pareja, de compartir tu vida con alguien. Pero al mismo tiempo, al observar las relaciones complicadas de algunas amistades, tal vez se te quiten las ganas por un momento. Y no está mal. A veces es mejor esperar al amor correcto que meterse en una historia que solo traerá dolores de cabeza.
Dentro de tu familia se visualiza un embarazo o la noticia de una nueva vida en camino. Esa noticia traerá alegría y unión entre los tuyos, recordándote que la familia sigue siendo un pilar importante.
También es importante que dejes de complicarte la existencia. Tú sabes perfectamente lo que quieres y también sabes cómo conseguirlo. El problema es que a veces le das demasiadas vueltas a las cosas, como si pensar mucho fuera a resolverlo todo.
En el trabajo se acercan oportunidades interesantes. Podrían presentarse cambios o propuestas que te ayuden a crecer. Lo importante será que no permitas que tus dudas o los comentarios negativos de otros te detengan.
Eso sí, Libra, hay asuntos del pasado que aún pesan en tu energía. Ciertos karmas emocionales, decisiones o historias que no has cerrado del todo. Mientras no los enfrentes, seguirán apareciendo como piedras en el camino. Este día te invita a liberarte de esas cargas. Perdona, aprende y sigue adelante.
Porque cuando Libra logra equilibrar su corazón con su inteligencia, se vuelve imparable. Y recuerda algo que decía mi abuela: quien aprende a cerrar ciclos, abre la puerta a una vida mucho más tranquila.
ESCORPIÓN – 06 de marzo de 2026
Escorpión, acércate porque la Nana te va a soltar unos cuantos consejos que te conviene escuchar este 6 de marzo. No es regaño, pero sí es de esos jalones de oreja que sirven para que uno no termine metido en problemas por andar confiando de más o actuando sin pensar.
Primero vamos a hablar de amistades. Se marca el posible rompimiento de una relación con alguien cercano. Tal vez una discusión, un malentendido o simplemente darte cuenta de que esa persona ya no vibra igual que tú. Aunque al principio duela, no lo veas como una tragedia. Muchas veces la vida aparta a quienes ya no tienen lugar en nuestro camino.
En el aspecto económico vienen oportunidades de mejora, pero también una advertencia muy clara: cuida tu dinero. Tienes la mala costumbre de gastar como si el dinero creciera en los árboles. Si no empiezas a administrar mejor lo que ganas, podrías encontrarte en una situación incómoda más adelante.
Evita gastos innecesarios, compras impulsivas o caprichos que luego terminan pesando en tu bolsillo. El dinero que hoy parece abundante mañana puede hacer falta. Ahora escúchame bien porque esto es importante: no te metas en relaciones complicadas, especialmente en historias de tres personas. Ese tipo de enredos solo terminan en chismes, escándalos y dolores de cabeza. Escorpión tiene fama de intenso y pasional, pero también necesita aprender a poner límites antes de que las cosas se salgan de control.
Se marca también que una amistad cercana podría pasar por una situación complicada relacionada con embarazo inesperado o decisiones impulsivas en su vida sentimental. Eso te servirá como ejemplo para recordar que cada acción tiene consecuencias.
En el amor debes entender algo muy sencillo: el amor llega cuando tiene que llegar. No cuando uno lo anda buscando desesperadamente en cada esquina. Si intentas forzar las cosas, lo único que lograrás será equivocarte y terminar con el corazón más lastimado.
También hay una amistad que ha comenzado a sentir algo más profundo por ti. Quizá admiración, cariño o incluso atracción. Si no compartes esos sentimientos, lo más justo será ser claro desde el principio. No alimentes ilusiones que no vas a cumplir.
Por otro lado, se marca la aparición de una persona de piel blanca y ojos claros que podría cruzarse en tu camino de manera inesperada. Esa persona podría ayudarte a ver ciertas situaciones desde otra perspectiva, cambiando tu forma de pensar sobre algunas preocupaciones que traes cargando.
Escorpión, estás en un momento donde tu intuición será tu mejor guía. Tú tienes la capacidad de percibir cuando algo es bueno o cuando algo no te conviene. Así que escucha esa voz interior y no te dejes llevar solo por la emoción del momento. Porque cuando Escorpión aprende a controlar su intensidad y a usar su inteligencia emocional, se convierte en una persona poderosa que sabe exactamente hacia dónde va.
Y recuerda lo que decía mi abuela: quien sabe esperar lo correcto, evita muchos dolores innecesarios en la vida.
SAGITARIO – 06 de marzo de 2026
Sagitario, tu signo es fuego, es aventura, es movimiento… pero también tiene sus momentos en los que se mete en líos por no medir bien las cosas. Si ya tienes pareja, pon atención porque la monotonía podría estar metiendo las narices en tu relación. Cuando la rutina se vuelve costumbre, el amor empieza a sentirse como tarea y no como algo que se disfruta. No se trata de hacer cosas extravagantes todos los días, pero sí de mantener viva la chispa. Una salida diferente, una conversación sincera o simplemente dedicar tiempo de calidad puede salvar mucho más de lo que imaginas.
También se marcan amores fugaces rondando tu energía. De esos que llegan como tormenta de verano: intensos, apasionados y emocionantes… pero igual de rápidos para desaparecer. El problema no es que aparezcan, el problema es que tú a veces les entregas más de lo que merecen. Y cuando se van, te dejan con la sensación de haber apostado demasiado por algo que no iba para largo.
No bajes la guardia en tu vida en general. Tú tienes grandes metas y sueños, pero a veces te quedas esperando que la vida los acomode sola. Las oportunidades no llegan por arte de magia, hay que salir a buscarlas, tocar puertas y rodearse de personas que sumen en tu camino.
Sagitario tiene fama de ser uno de los signos más intuitivos del zodiaco. Tienes una capacidad impresionante para leer las energías de los demás. El problema es que cuando se trata de tu propia vida, muchas veces haces como que no ves lo evidente. Prefieres creer en lo que quieres creer antes que aceptar ciertas verdades incómodas.
En el amor podrías estar atravesando una etapa de cansancio emocional. Tal vez sientes que has dado mucho y recibido poco. Eso puede generar angustia o dudas sobre lo que realmente quieres en una relación.
Pero la Nana te dice algo muy claro: aprende a estar contigo mismo. La soledad no es enemiga, es maestra. Cuando descubres que puedes sentirte completo sin depender de otra persona, comienzas a atraer relaciones más sanas y equilibradas.
No esperes recibir exactamente lo mismo que tú das. Cada persona ama de manera diferente, y si esperas un espejo perfecto terminarás decepcionándote constantemente. En el área laboral se marcan oportunidades interesantes. Podrían aparecer nuevos proyectos, propuestas o ideas que te motiven a moverte más. Aprovecha esa energía porque podría abrirte caminos que no habías considerado.
En el amor, por ahora, lo que se ve es más diversión que compromiso. No tiene nada de malo si lo tomas con madurez y sin crear expectativas que luego te rompan el corazón.
Sagitario, este día te invita a madurar emocionalmente sin perder tu esencia aventurera. El equilibrio entre libertad y responsabilidad será la clave para que tu vida avance con más estabilidad. Y recuerda lo que decía mi abuela: quien aprende a disfrutar su propia compañía, nunca vuelve a mendigar amor en el lugar equivocado.
CAPRICORNIO – 06 de marzo de 2026
Capricornio, este 6 de marzo trae movimientos importantes para tu vida, sobre todo en temas económicos y personales, y más vale que pongas atención para que no te agarre desprevenido. Primero vamos a hablar de dinero. Se marcan gastos fuertes acercándose hacia finales de este mes. No necesariamente algo malo, pero sí algo que podría mover tu economía más de lo que esperas. Tal vez una reparación, un compromiso familiar o un pago que no tenías contemplado.
Por eso es importante que desde ahora empieces a cuidar tu dinero. Evita gastar en cosas que no necesitas y organiza mejor tus finanzas. Capricornio tiene la capacidad de administrar bien cuando se lo propone, pero cuando se descuida puede terminar preguntándose en qué se fue todo el dinero.
También hay algo que la Nana quiere decirte directo al corazón: confía más en ti. Ya van 3 meses del año y todavía no te has puesto completamente las pilas con esos sueños y metas que tanto dices querer cumplir. No basta con pensar en ellos, hay que trabajar todos los días para acercarse a lo que uno desea.
Otro punto importante será tu tendencia a resolverle la vida a los demás. Tienes un corazón generoso y muchas veces te conviertes en el consejero o salvador de quienes te rodean. Pero hay momentos en que debes mirar primero por ti.
No puedes cargar con los problemas de todo el mundo cuando tú mismo tienes asuntos que atender. Se marcan oportunidades importantes en tu camino. Tal vez aparezcan de forma inesperada, como propuestas laborales, proyectos o cambios que te inviten a salir de tu zona de comodidad. Lo importante será que tengas el valor de tomarlas.
También recibirás una noticia o mensaje que te alegrará mucho. Puede tratarse de algo que llevabas tiempo esperando escuchar. En el amor debes tener cuidado con las aventuras de una noche. Tú eres de los que se encariñan rápido, aunque luego quieras fingir que no. Y esas historias pasajeras pueden terminar dejándote más confundido de lo que estabas.
Este periodo también te invita a aprender de tus caídas. Todos tropezamos, pero lo importante es levantarse con más experiencia. Ya es momento de poner límites a ciertas personas que solo aparecen cuando necesitan algo de ti. En cuestiones de salud deberás prestar atención a problemas respiratorios o molestias relacionadas con el clima o el estrés. Cuida tu cuerpo y no te expongas innecesariamente.
Capricornio, estás entrando en una etapa donde la vida te está pidiendo madurez y enfoque. Las oportunidades estarán ahí, pero dependerá de ti tomarlas o dejarlas pasar. Así que levanta la mirada, organiza tus prioridades y sigue avanzando con la determinación que caracteriza a tu signo.
Y recuerda algo que decía mi abuela: quien aprende a confiar en su propio esfuerzo termina construyendo una vida que nadie le puede quitar.
ACUARIO – 06 de marzo de 2026
Acuario, tu signo anda en una etapa de cambios y revelaciones, y más vale que abras bien los ojos para no dejar pasar lo que el destino te está poniendo enfrente. Primero que nada, se marca noticia inesperada sobre una persona del pasado. Puede aparecer mediante redes sociales o por medio de una amistad que te contará algo que no sabías. Cuando escuches esa noticia sentirás como si te movieran el piso por un momento. Pero aquí la Nana te recuerda algo muy importante: si esa persona no tuvo el valor de apostar por ti cuando tuvo la oportunidad, tú no tienes por qué andar rebajando tu valor para volver a entrar en su vida.
Acuario, tú no estás en oferta ni necesitas rogarle amor a nadie. Quien quiera estar contigo debe hacerlo con seguridad, con ganas y con respeto. También se marca embarazo dentro de tu círculo cercano. Puede tratarse de una amistad o un familiar, y la noticia llegará en los próximos días. Esa situación traerá comentarios, reuniones familiares y hasta uno que otro chisme de sobremesa, pero también será una oportunidad para recordar que la vida siempre encuentra formas de renovarse.
Ahora escucha bien esto: no le abras la puerta a personas que no saben lo que significa la amistad. Hay gente que se acerca con sonrisa bonita, pero con intenciones dudosas. Si ignoras las señales podrías enfrentar una traición que te dolerá más de lo que imaginas.
También deberás tener cuidado con las salidas de fiesta en días que no son los adecuados. A veces te gana el impulso de divertirte sin pensar en las consecuencias. Pero luego vienen los compromisos importantes y terminas llegando cansado, distraído o con la cabeza en otro lado. Si tienes pareja se marcan enfrentamientos o discusiones que podrían surgir por temas del pasado que ninguno ha logrado cerrar completamente. Cuando una relación empieza a vivir del pasado en lugar del presente, se vuelve pesada.
Habrá también un trámite o documento que estabas esperando resolver y que finalmente comenzará a acomodarse a tu favor. Esa situación te dará un poco de tranquilidad. La Nana también te recuerda algo que no debes olvidar: no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Has trabajado mucho para convertirte en la persona que eres hoy, y no es momento de dejar que otros pongan en duda tu valor.
Se marca también la presencia de una persona de tu mismo signo rondando tu energía. Podría existir mucha química entre ustedes, una conexión interesante que se sentirá desde el primer momento. Sin embargo, sus intereses o formas de ver la vida podrían ser diferentes.
No te apresures. Observa, conoce y deja que el tiempo te muestre si esa conexión vale la pena. Acuario, este día te invita a recordar quién eres. Cuando tú confías en tu valor, las personas correctas llegan sin necesidad de perseguirlas.
Y recuerda lo que decía mi abuela: quien se respeta a sí mismo, nunca vuelve a aceptar migajas de nadie.
PISCIS – 06 de marzo de 2026
Piscis, tu signo está entrando en una etapa muy especial, sobre todo porque tu temporada de cumpleaños está moviendo energías que pueden cambiar muchas cosas en tu vida. Primero que nada, se marca una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos. Puede tratarse de un negocio que empezarás a planear en las próximas fechas o una idea que poco a poco comenzará a tomar forma. No será algo que se construya de un día para otro, pero si te organizas bien podría convertirse en una fuente importante de dinero.
Eso sí, tendrás que cuidar los gastos innecesarios. Cuando Piscis empieza a sentir que las cosas van bien, a veces se deja llevar por el gusto de gastar en cosas que no siempre necesita. Estás en tu ciclo de cumpleaños con una energía muy favorable. Es como si el universo te estuviera dando una nueva página para escribir los próximos capítulos de tu vida. Aprovecha esa energía para consolidar sueños, para organizar tus metas y para atreverte a comenzar proyectos que antes dejabas solo en ideas.
Tú eres un signo que disfruta la buena vida: los viajes, la comodidad, los momentos tranquilos y el dinero suficiente para vivir con gusto. Y aunque algunos piensen que eso es ambición, la realidad es que cuando Piscis visualiza una vida mejor, muchas veces termina atrayéndola. Se marcan cambios importantes en varias áreas de tu vida. Algunos serán pequeños, otros más grandes, pero todos estarán empujándote hacia una versión más fuerte de ti mismo.
También se observa suerte en juegos de azar o en situaciones inesperadas relacionadas con dinero. No significa que debas apostar todo, pero sí podrías tener un golpe de suerte si actúas con moderación. Un viaje también podría aparecer en tu camino. Puede ser algo planeado o una oportunidad que surge de último momento.
Eso sí, pon atención a una cosa: el rumbo de tu vida podría cambiar por la llegada de una persona que no esperabas. No necesariamente en el amor, también podría ser alguien que influya en decisiones importantes. La Nana quiere decirte algo muy claro: no mendigues amor ni atención. Quien no sabe valorar lo que ofreces no merece ocupar espacio en tu vida.
También se marcan cambios de humor y sueños muy intensos que podrían revelarte mensajes importantes. Piscis tiene una conexión muy fuerte con la intuición y muchas veces los sueños muestran cosas que la mente despierta no quiere ver. Cuida también tus amistades. Podrías estar descuidando una relación importante por falta de tiempo o por andar distraído en cosas que no aportan nada.
Pero hay algo muy positivo: si arrastras asuntos del pasado que no te han dejado avanzar, en las próximas semanas comenzarás a soltarlos. Y cuando eso ocurra sentirás una sensación de libertad que hace tiempo no experimentabas. Piscis, este nuevo ciclo viene con oportunidades para construir una vida más plena.
Y recuerda lo que decía mi abuela: cuando uno suelta lo que pesa, el destino siempre encuentra la manera de llenarte las manos con algo mejor.