Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 08 DE MARZO DE 2026
Leo, agárrate bien porque esta siguiente semana la vida te va a mover las fichas como en juego de lotería, pero para bien. En el trabajo vienen cambios importantes que pueden presentarse como un nuevo puesto, un ajuste de horario o una responsabilidad distinta que al principio te va a sacar de onda, pero después te va a convenir muchísimo. Vas a tener más tiempo para ti, menos estrés y sobre todo la sensación de que por fin las cosas empiezan a acomodarse. Y mira que ya te tocaba, porque no han sido meses fáciles para ti, mi cielo.
Los golpes que te dio la vida en el pasado te hicieron más fuerte aunque en su momento pensaste que no ibas a poder con tanto. Pero como buena fiera del zodiaco, aprendiste a levantarte con más garra y ahora estás entrando en un ciclo donde ya no te van a ver la cara tan fácil. Antes dabas todo por los demás y terminabas quedándote con las manos vacías, pero ahora ya entendiste que primero vas tú, luego tú y después también tú.
Mucho ojo con viajes por carretera, sobre todo si manejas o si alguien cercano lo hace. No es para que te espantes, pero sí para que seas precavido: maneja con calma, evita prisas innecesarias y no te subas con gente que maneje como si fuera carrera. A veces los accidentes pasan por confiar demasiado.
Por otra parte, hay una nostalgia que te anda rondando la cabeza. Es posible que te entren ganas de buscar a alguien de tu pasado, ya sea por mensaje, llamada o redes sociales. La soledad siempre ha sido una piedrita en tu zapato, pero también es cierto que últimamente aprendiste a convivir con ella y hasta a sacarle provecho. Antes cualquier comentario te lastimaba, ahora ya te resbala lo que diga la gente, y eso habla de cuánto has crecido.
Se visualiza también un viaje o salida con amistades, algo que te va a servir para despejar la mente. En ese ambiente podrías conocer en persona a alguien con quien llevas tiempo platicando por redes sociales. Y déjame decirte algo: cuando se vean, el click va a ser inmediato. Habrá mucha química, mucha risa y un ambiente bastante coqueto. En el amor, sin embargo, andarás medio confundido. Querrás estabilidad, pero al mismo tiempo sentirás ganas de libertad. Será como tener dos caminos enfrente y no saber cuál tomar. La clave será no apresurarte ni prometer cosas que todavía no sabes si podrás cumplir.
También podrías enterarte de un chisme fuerte relacionado con tu ex pareja. Resulta que alguien le anda viendo la cara y tú te vas a enterar. Y aunque ya no sea asunto tuyo, no podrás evitar sentir cierto saborcito a justicia divina. Finalmente, cuida tu cuerpo, porque tu metabolismo anda medio traicionero y podrías subir de peso con más facilidad. No es momento de descuidarte. Muévete más, come mejor y date tus gustos, sí, pero con medida. Porque cuando tú te propones algo, Leo, lo logras… y si te pones en forma, el que se va a arrepentir de haberte perdido será otro.
VIRGO — 08 DE MARZO DE 2026
Virgo, siéntate un momentito porque te voy hablar claro. Ya es hora de que se te quite lo inocente y empieces a pensar en tu dinero con más inteligencia. Tú tienes mucha capacidad para trabajar, pero a veces gastas como si el dinero creciera en los árboles. Este es un momento perfecto para comenzar a invertir en algo que sí te deje ganancias. Puede ser un negocio pequeño, un proyecto o incluso algo que habías pensado desde hace tiempo pero no te animabas.
En cuestiones de trabajo y negocios vienen movimientos favorables. Se visualiza una venta importante o una oportunidad que te permitirá recuperar dinero que dabas por perdido. Incluso hay altas probabilidades de que te paguen algo que ya pensabas que jamás ibas a volver a ver. Dentro de la familia puede presentarse una cuestión de salud, pero tranquila o tranquilo, porque no será algo grave. Solo requerirá atención, paciencia y apoyo de tu parte. A veces estos pequeños sustos sirven para recordar lo importante que es cuidar a los nuestros.
Si tienes pareja, la relación va a pasar por una etapa muy bonita. Se fortalecerá la confianza y habrá un ambiente de más estabilidad. Incluso podría hablarse de planes más serios como vivir juntos, crecer como pareja o incluso la posibilidad de un embarazo para quienes ya están en esa etapa de su vida.
En juegos de azar la suerte podría sonreírte, así que si te animas a comprar un boleto o participar en algo, hazlo con fe, pero tampoco te emociones apostando hasta lo que no tienes. Si estás soltero o soltera, es momento de que entiendas algo muy importante: no todo en la vida es el amor. En esta etapa tu prioridad debe ser tu crecimiento personal, profesional y económico. El amor llegará cuando tenga que llegar, pero primero necesitas construir tu estabilidad.
Eso sí, no te faltarán oportunidades para la coquetería. Habrá personas nuevas que se acerquen con ganas de divertirse contigo. Puede haber besos robados, miradas intensas y hasta algún encuentro subido de tono. Pero aquí entra tu inteligencia, Virgo: date a respetar. No es momento de andar regalando lo que vale tanto. Vendrán días de reflexión profunda donde analizarás qué quieres para tu futuro. Te darás cuenta de que vales mucho más de lo que a veces crees. Y también entenderás que no cualquiera merece un lugar en tu vida.
Eres una persona de gustos finos, te encanta vivir bien, disfrutar y darte tus caprichos. Y eso no tiene nada de malo. Pero recuerda algo: para tener esa vida que deseas necesitas producir y multiplicar el dinero. Así que ponte las pilas, organiza tus ideas, rodéate de gente que sí sume y deja de perder tiempo con personas que no saben ni lo que quieren. Porque cuando Virgo decide ponerse serio con su destino… el éxito no tarda en aparecer.
LIBRA — 08 DE MARZO DE 2026
Libra, siéntate tantito que te va a soltar unas verdades de esas que primero pican pero luego acomodan el alma. Este tiempo viene con cambios importantes en tu carácter, en tus amistades y en la forma en que enfrentas la vida, y aunque al principio te saquen de tu zona de comodidad, al final te van a traer resultados mucho mejores. Tú eres un signo que siempre busca equilibrio, pero a veces por mantener la paz terminas aguantando cosas que ya no deberías. Pues se acabó esa etapa.
Es momento de romper la rutina que te tenía medio dormido o dormida. Últimamente tu vida parecía repetirse como canción de radio que suena todos los días. Trabajo, pendientes, preocupaciones y poco espacio para disfrutar. Pero el universo ya está moviendo piezas para que cambie el balance de las cosas.
La suerte podría aparecer en juegos de azar o cuestiones de dinero, pero no solo en el sentido de ganar algo inesperado, también en la solución de pagos, deudas o asuntos económicos que venías arrastrando. Algo se acomoda y te permitirá respirar con más tranquilidad. Se visualizan también momentos muy favorables en cuestiones laborales o de negocios. Podrías cerrar un trato, concretar una idea o terminar un proyecto que llevabas tiempo cocinando. Esto incluso podría abrir la puerta a un viaje al extranjero o a conocer lugares nuevos que siempre te habían llamado la atención.
En el amor, la Nana te dice algo muy claro: deja de vivir con miedo al pasado. Que alguien te haya fallado antes no significa que todo el mundo venga con la misma intención. A veces tus celos o tus dudas nacen más de tus heridas que de lo que realmente está pasando. Si quieres que algo funcione, tendrás que aprender a confiar otra vez.
También es importante que entiendas que no puedes cambiar la forma de pensar de los demás. Tú puedes dar tu opinión, aconsejar o compartir lo que crees correcto, pero cada persona vive y decide desde su propia experiencia. Insistir demasiado podría causarte discusiones innecesarias con amistades o familiares. En el trabajo o incluso con vecinos podrías encontrarte con caras largas o actitudes medio pesadas que te saquen de quicio. Pero no te enganches. Hay gente que vive amargada y no necesita razón para querer contagiar su mal humor. Mejor enfoca tu energía en lo que sí te suma.
Vendrán días donde experimentarás cambios de humor bastante intensos, pero lejos de ser algo negativo, esos movimientos emocionales te ayudarán a madurar y a ver con más claridad lo que realmente quieres para tu vida. Es tiempo de retomar proyectos que habías dejado olvidados. Ideas que alguna vez te emocionaron pero que se quedaron guardadas por miedo o por falta de tiempo.
Y algo muy importante, Libra: aprende a ponerte primero. Durante mucho tiempo te preocupaste por resolverle la vida a todo el mundo, pero ahora necesitas enfocarte en ti, en tu paz, en tu crecimiento y en tu felicidad.
Porque cuando Libra decide equilibrar su vida a su favor, el destino comienza a acomodarse solito.
ESCORPIÓN — 08 DE MARZO DE 2026
Escorpión, ven para acá que te voy hablar clarito, porque contigo no se puede andar con rodeos hdlch. Primero que nada, cuida mucho tu estado de ánimo, porque últimamente tu mente anda dando vueltas innecesarias y podrías caer en pensamientos medio oscuros sin que realmente haya un motivo fuerte. A veces tú solito o solita te fabricas tormentas donde apenas hay una nubecita.
Tu signo es intenso, pasional y profundo, pero también tiene esa tendencia a sentir todo al doble. Por eso es importante que mantengas tu mente ocupada, que salgas, que te muevas y que no te encierres demasiado en tus pensamientos. Se visualiza también pérdida o extravío de algún objeto, así que pon atención donde dejas tus cosas. Llaves, celular, cartera o algo que uses seguido podría desaparecer momentáneamente y hacerte pasar un coraje.
Pero no todo es advertencia, porque también aparece en tu camino una nueva amistad que llegará casi de manera inesperada. Con esa persona habrá conexión rápida, muchas risas y momentos bastante agradables que te ayudarán a distraerte y a salir un poco de la rutina.
Eso sí, no hagas caso a chismes o comentarios de gente que vive pendiente de tu vida. Siempre habrá personas que se incomoden con tu forma de ser, porque tú no eres de los que se quedan callados. Tu carácter directo y tu lengua sin filtros a veces incomodan, pero también es parte de lo que te ha permitido lograr muchas cosas.
Ten cuidado con caídas, golpes o accidentes pequeños, sobre todo si andas distraído o distraída. No es momento de andar corriendo ni haciendo cosas con prisa porque podrías terminar lastimándote más de la cuenta. Si tienes pareja y últimamente has sentido dudas o sospechas sobre su fidelidad, lo mejor será investigar con calma antes de sacar conclusiones. A veces la intuición escorpiana es muy poderosa, pero otras veces los celos pueden hacerte imaginar cosas que no son. Observa bien antes de armar un escándalo.
Ahora bien, si en tu relación ya no sientes lo mismo que antes, tampoco te obligues a seguir ahí solo por costumbre o compromiso. Escorpión es un signo que ama intensamente, pero cuando el sentimiento se acaba también sabe cerrar ciclos. En el camino vienen nuevas oportunidades en el amor, personas que podrían enseñarte mucho y con quienes podrías crear vínculos muy fuertes. Pero tendrás que abrir bien los ojos, porque por seguir pensando en alguien del pasado podrías dejar pasar a alguien que sí vale la pena.
Se aproxima también un viaje o salida especial donde la vas a pasar bastante bien. Solo administra bien tu dinero porque podrían surgir gastos inesperados de último momento. Así que respira, relájate y deja que las cosas fluyan. Porque cuando Escorpión aprende a soltar lo que ya no sirve, el destino le pone enfrente oportunidades mucho mejores.
ARIES — 08 DE MARZO DE 2026
Aries, ven siéntate un momento que la Nana te va a decir algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. Si tienes pareja y esa persona te está poniendo obstáculos para cumplir tus sueños, metas o decisiones, entonces algo no está funcionando como debería. El amor no es una cadena ni una jaula, el amor verdadero empuja, apoya y celebra tus avances. Si alguien te limita, te cuestiona todo o te hace sentir que tienes que pedir permiso para ser tú mismo, entonces más que amor parece una carga.
No te conformes con migajas emocionales. Tú eres un signo fuerte, de carácter, de esos que vienen a conquistar metas, no a estar pidiendo aprobación.
En estos días podrías sentir la tentación de buscar a alguien de tu pasado. Tal vez por nostalgia, por curiosidad o simplemente por esas ganas de saber qué hubiera pasado si las cosas fueran distintas. Si decides hacerlo, que sea solamente para cerrar ciclos que quedaron abiertos. Pero tenlo muy claro: no regreses a lo mismo de antes. La vida tiene demasiadas oportunidades nuevas como para seguir repitiendo los mismos errores de siempre.
También se aproxima un momento en el que sentirás la necesidad de decir lo que traes atorado en el pecho. Y la Nana te dice algo: dilo. Si alguien se ofende, pues ni modo. Guardarte las cosas solo termina enfermando el alma. Expresa lo que sientes con respeto, pero con firmeza. Eso sí, escucha también los consejos de tu familia, porque hay alguien cercano que ve una situación con más claridad que tú. A veces por tu carácter impulsivo tomas decisiones muy rápido y luego te toca arreglar el desastre.
Habrá cambios de planes de último momento que podrían sacarte de tu zona de comodidad, pero al final esos cambios terminarán acomodando algo mejor para ti. No te lamentes tanto por lo que todavía no tienes. Si te aplicas y te enfocas, varias cosas que hoy parecen difíciles podrían comenzar a materializarse a mediados del mes de abril. El universo está acomodando piezas, pero también necesita que tú pongas de tu parte.
En cuestiones de salud cuida mucho tu estómago, porque la gastritis o la colitis podrían darte lata si sigues acumulando estrés o comiendo a deshoras. Una amistad cercana va a necesitar de ti más de lo que imaginas. A veces crees que eres tú quien necesita apoyo, pero también hay gente que ve en ti una figura fuerte y confiable.
En lo económico hay dos oportunidades de trabajo o ingreso que podrían presentarse en los próximos días. Ninguna llegará sola a tocar tu puerta con moño y todo. Tendrás que moverte, decidir y demostrar lo que sabes hacer. Ese negocio que traías en mente también podría comenzar a tomar forma. Si lo trabajas con disciplina, podría convertirse en una fuente importante de estabilidad económica.
Y recuerda algo, Aries: quien te quiera que lo demuestre con hechos. Quien no, que siga su camino. No gastes energía en personas que solo saben poner obstáculos y robarte la paz. Porque cuando Aries decide avanzar sin mirar atrás, nadie puede detenerlo.
TAURO — 08 DE MARZO DE 2026
Tauro, escucha bien lo que te voy ha decir porque esto viene directo para tu corazón y tu cabeza. Es momento de volver a creer en ti y en tu capacidad para lograr lo que te propones. Has pasado por etapas donde dudaste de tus talentos, de tus decisiones y hasta de tu propio valor, pero esa etapa se está terminando.
Tú eres un signo que cuando se decide, construye cosas grandes, solo que a veces te gana la comodidad o el miedo a equivocarte. Pero este tiempo viene a recordarte que si no te mueves, la vida tampoco se mueve.
Y hablando de la vida, tampoco te castigues demasiado con dietas imposibles o restricciones exageradas. Si traes antojo de algo, date el gusto. La vida también se disfruta en los pequeños placeres. Quien te quiere de verdad te acepta con tus virtudes, tus defectos y hasta con esos kilitos de más que de repente aparecen sin invitación.
Eso sí, no abuses. Porque últimamente le has estado pegando fuerte a la comida y tu estómago podría empezar a reclamar factura. Ten cuidado con alimentos en mal estado o comidas demasiado pesadas, porque podrían provocarte infecciones o malestares digestivos. Se visualiza también la planeación de un viaje, y no cualquier viaje. Este tendrá mucho que ver con el descanso, el placer y las ganas de salir de la rutina. Puede ser con pareja, amistades o incluso solo para despejar la mente.
Sin embargo, algo que deberás cuidar mucho serán tus cambios de humor. A veces te enojas por cosas pequeñas y terminas desquitándote con personas que no tienen la culpa. Tu familia podría resentir esos momentos si no controlas un poco tu temperamento. También es momento de dejar de vivir con el miedo constante a quedarte solo o sola. Ese miedo viene de heridas del pasado, de personas que te fallaron cuando más confiabas. Pero no puedes seguir cargando esa historia como si fuera tu presente.
Levántate con más fuerza que nunca y demuestra de qué estás hecho. Tienes carácter, inteligencia y capacidad para salir adelante aunque muchos hayan dudado de ti. Pronto tendrás la actitud necesaria para poner en su lugar a quienes intentan verte caer. Habrá personas que no soportan verte avanzar y buscarán ponerte piedras en el camino, pero esta vez no lo van a lograr.
Eso sí, pon atención en tu autoestima y en el cuidado de tu cuerpo. Cuando te sientes bien contigo mismo todo cambia: tu energía, tu seguridad y hasta la forma en que los demás te perciben. La vida comenzará a abrirte nuevas oportunidades, pero dependerá de ti tomarlas o dejarlas pasar. Porque cuando Tauro decide levantarse con toda su fuerza… no hay obstáculo que lo detenga.
GÉMINIS — 08 DE MARZO DE 2026
Géminis, ven para acá porque te va a decir algo que necesitas escuchar con el corazón bien abierto. Ya es momento de poner tus sentimientos sobre la mesa y dejar de andar haciéndote bolas en la cabeza. Tú eres muy bueno para pensar, analizar y darle vueltas a todo, pero cuando se trata de emociones a veces te confundes más de la cuenta. Pregúntate qué quieres realmente, hacia dónde vas y qué estás dispuesto a aceptar en tu vida.
Porque cuando no tienes claro tu rumbo, terminas caminando en círculos y eso solo desgasta tu energía. En estos días podrían llegar chismes o comentarios sobre tu familia que te van a sacar de tus casillas. Ya sabes cómo es la gente, siempre hay alguien que vive de inventar historias o exagerar situaciones. La Nana te recomienda que no te enganches. Deja que el mundo ruede y sigue con tus planes. Meterte en discusiones por cosas que ni siquiera sabes si son ciertas solo te hará perder tiempo y paz mental.
Hay momentos en que te desespera ver la pasividad de otras personas, sobre todo cuando sientes que tú sí estás tratando de avanzar mientras otros parecen quedarse sentados esperando milagros. Pero recuerda algo: cada quien vive a su ritmo. No te metas en camisa de once varas tratando de resolver la vida ajena. Ocúpate de tus asuntos y deja que los demás aprendan a arreglar los suyos.
En esta etapa tu familia jugará un papel muy importante. A veces por el trabajo, los pendientes o las preocupaciones te olvidas de compartir tiempo con ellos. Pero la vida pasa rápido, y cuando menos lo esperas los momentos ya no regresan. Disfruta a quienes tienes cerca, conversa, ríe y crea recuerdos.
En el amor, la Nana te va a dar un consejo de esos que valen oro: date tu lugar. Ya no estás para aceptar relaciones a medias ni promesas vacías. Si alguien quiere estar contigo, que lo demuestre con hechos, con interés y con respeto. No bajes tu valor por miedo a quedarte solo o sola. Quien realmente te quiera sabrá trabajar para ganarse tu cariño.
También es momento de que dejes de esperar que los demás actúen como tú. Tú tienes una forma muy particular de demostrar afecto, de apoyar y de estar presente, pero no todas las personas funcionan igual. Entender eso te evitará muchas decepciones.
Vendrán días donde sentirás más claridad sobre lo que deseas en el amor y en la vida. Y cuando tomes esa decisión interna de respetarte más, verás cómo muchas situaciones comienzan a acomodarse solas. Porque cuando Géminis deja de conformarse con migajas… empieza a atraer lo que realmente merece.
CÁNCER — 08 DE MARZO DE 2026
Cáncer, ven que te voy ha a dar un jaloncito de orejas hdlch. Estos días vienen cargados de reflexión profunda, de esas que te hacen abrir los ojos y darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién solo te quita paz. Ya es momento de mandar bien lejos a esas personas que viven dañando tu entorno o tu autoestima.
No estás para cargar con energías ajenas ni para andar recogiendo pedazos de relaciones que ya no funcionan. También pon atención a golpes o caídas, porque podrías andar medio distraído o distraída. No es nada grave, pero sí conviene que camines con más cuidado y evites prisas innecesarias.
Algo muy importante que necesitas entender es que no puedes seguir culpándote por errores del pasado. Todos nos equivocamos, todos tomamos decisiones que después nos hubiera gustado cambiar. Pero vivir mirando hacia atrás solo te roba la oportunidad de construir algo mejor hoy.
La edad pasa, mi cielo, y no espera a nadie. Así que es momento de ponerte las pilas con tus sueños y con esas metas que llevas tiempo postergando. En estos días también abrirás los ojos respecto a ciertas personas que en su momento te jugaron chueco. Tal vez antes preferiste ignorar las señales, pero ahora tu intuición te está mostrando la verdad con mucha claridad. Y cuando Cáncer entiende que alguien no merece su cariño, simplemente se aleja.
La buena noticia es que traes suerte en juegos de azar y también se visualiza un viaje que podría surgir de manera inesperada. En cuestiones del corazón, la Nana te habla directo: no esperes demasiado de esa persona que te gusta. Esa persona tiene intereses distintos y parece ser de esas que encienden muchos boilers pero nunca se meten a bañar. O sea, le gusta coquetear, llamar la atención y tener a varias personas pendientes, pero no necesariamente comprometerse.
Si te quedas esperando algo serio de alguien así, podrías terminar perdiendo tiempo valioso. La vida te pondrá nuevas oportunidades, pero tienes que aprender a reconocerlas. Si sigues buscando donde no debes, podrías terminar como el perro de las dos tortas: sin una ni otra.
También reconoce que tu orgullo a veces es tu cruz. Te cuesta perdonar y rara vez das el primer paso cuando hay conflictos. Aprender a soltar ese orgullo te ayudaría a vivir con más ligereza. Una amistad cercana podría buscarte pronto para contarte un problema sentimental. Escucha, aconseja y acompaña, porque esa persona confiará mucho en tu palabra.
Finalmente, se abre una posibilidad interesante para cerrar un negocio o acuerdo económico que podría traerte beneficios. Así que deja de mirar el pasado y enfócate en lo que sí puedes construir ahora. Porque cuando Cáncer decide sanar y avanzar… el destino empieza a sonreírle.
PISCIS — 08 DE MARZO DE 2026
Piscis, siéntate conmigo un momento porque te va a dar un consejo que te puede cambiar el ánimo. No tengas miedo de ser quien realmente eres. A estas alturas de la vida ya no estás para andar acomodándote al gusto de los demás. A quien le gustes bien, y a quien no… pues que siga su camino. La vida es demasiado corta para vivir tratando de encajar en lugares donde no te valoran.
Este tiempo trae movimientos importantes en el amor. Hay posibilidades de conocer personas nuevas, de sentir maripositas otra vez o incluso de experimentar emociones que pensabas olvidadas. Pero para que eso ocurra tendrás que soltar aquello que todavía te duele. Ese recuerdo, esa relación o esa historia que sigues cargando como si fuera mochila llena de piedras.
También deja de quejarte tanto cuando algo no sale como lo planeaste. A veces quieres que todo se acomode rápido, pero la vida tiene su propio ritmo. Si algo no funciona a la primera, simplemente vuelve a intentarlo. Las personas que logran cosas grandes no son las que nunca fallan, sino las que no se rinden cuando algo se complica.
Si deseas estabilidad en una relación, también tendrás que bajar un poco tus exigencias. No porque debas conformarte con menos, sino porque a veces buscas perfección donde lo único que existe es gente real con virtudes y defectos. Tómatelo con más calma, deja que las cosas fluyan y no presiones situaciones que apenas están comenzando.
Para quienes tienen pareja, podrían presentarse celos o una separación momentánea causada por malos entendidos o inseguridades. No dramatices antes de tiempo. Muchas veces las discusiones nacen de suposiciones y no de hechos. Habrá momentos en que te sentirás algo nostálgico al recordar lo que pudo haber sido y no fue. Pero entiende algo muy importante: todo lo que viviste tenía una razón. Cada historia dejó una enseñanza que hoy te hace más fuerte y más sabio en cuestiones del corazón.
No te preocupes demasiado por las personas que te hicieron daño en el pasado. La vida tiene una forma muy curiosa de acomodar las cosas. El karma siempre llega, a veces cuando menos lo esperas. Tú no necesitas ensuciarte las manos buscando venganza; el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar.
En el amor podrías sentirte algo frustrado, sobre todo si has tenido experiencias donde la gente solo aparece cuando quiere algo y luego desaparece sin explicación. Ya estás cansado de historias donde solo buscan un rato de placer y luego ni las gracias dan.
Pero no pierdas la fe, porque vienen oportunidades nuevas para conocer personas distintas, gente que sí esté dispuesta a construir algo más real contigo. También aparece mucha suerte en juegos de azar, así que si te animas a probar fortuna podrías llevarte una sorpresa agradable.
Eso sí, ten cuidado al manejar o al caminar por lugares complicados, porque podrías cometer una distracción que termine en accidente. Nada grave si te mantienes atento. Recuerda algo, Piscis: cuando decides sanar lo que te duele, el universo comienza a enviarte exactamente lo que mereces.
ACUARIO — 08 DE MARZO DE 2026
Acuario, ven que te voy hablar con claridad, porque contigo no sirve andar con rodeos ya que nomás no entiendes. En los próximos días podría aparecer una expareja que en su momento dejó asuntos pendientes. Su regreso podría remover emociones que pensabas superadas, así que tendrás que ser muy inteligente para no caer otra vez en el mismo círculo de discusiones o confusiones.
No todo lo que vuelve a tu vida significa que debe quedarse. A veces las personas regresan solo para confirmar por qué se fueron. También se aproximan momentos de incertidumbre respecto a un proyecto o plan que traes en mente. Puede que sientas dudas sobre si seguir adelante o cambiar de rumbo. No te desesperes. Hay decisiones que necesitan tiempo para acomodarse.
Ten mucho cuidado con una amiga de piel clara, porque podría estar contando secretos que en su momento le confiaste. No todo el mundo sabe guardar silencio, y eso es algo que tendrás que aprender a observar mejor. A partir de ahora mide más lo que dices y a quién se lo dices. A veces hablas demasiado rápido, sueltas comentarios sin pensar o compartes planes que todavía no están bien cimentados. Y eso puede volverse en tu contra, sobre todo en el trabajo o con personas que no tienen buenas intenciones.
En cuestiones del amor, lo mejor será llevar las cosas con calma. No apresures sentimientos ni promesas. Cuando se intenta correr en asuntos del corazón, lo único que se logra es tropezar. Se repite la advertencia sobre una persona de piel clara que podría estar hablando más de la cuenta sobre ti. No te enganches en chismes. La mejor respuesta siempre será mantener tu dignidad y seguir adelante.
Por otra parte, se visualiza un cambio importante en tu vida que podría beneficiarte mucho. Puede tratarse de una decisión personal, un movimiento laboral o incluso una transformación en tu forma de ver las cosas. Si la oportunidad aparece, no la dejes pasar por miedo. En el trabajo se marca estabilidad, algo que te permitirá sentir más tranquilidad en los próximos meses. Incluso podría llegar una noticia importante relacionada con dinero, crecimiento o reconocimiento antes de que termine el próximo mes de abril.
Los movimientos planetarios también están moviendo tu energía interna. Andarás más intenso emocionalmente y con los sentidos muy despiertos. Tus deseos íntimos estarán bastante activos, lo que podría llevarte a vivir momentos de mucha pasión. Para algunos Acuario se visualizan amores de una noche, encuentros donde la química será fuerte pero tal vez breve.
Si tienes pareja, este es el momento perfecto para cerrar ciclos del pasado y reavivar la llama. La rutina a veces apaga la chispa, pero cuando ambos deciden poner de su parte, la relación puede renacer con más fuerza. Recuerda algo, Acuario: cuando aprendes a confiar más en tu intuición y menos en las palabras de otros, tu camino se vuelve mucho más claro.
CAPRICORNIO — 08 DE MARZO DE 2026
Capricornio, ven tantito que te voy a decir algo que te conviene escuchar con calma y sin exaltarte. En estos días podrías notar que una amistad anda demasiado pegada a ti, preguntando cosas, interesándose mucho por lo que haces o por tus planes. No te confíes demasiado. No todo el mundo se acerca por cariño; hay quienes se arriman solo para sacar información o para enterarse de lo que traes entre manos. Así que mide bien lo que dices y no sueltes detalles de tus proyectos porque podrías meterte en enredos sin necesidad.
También se marcan cambios de último momento, de esos que llegan cuando menos los esperas. Puede tratarse de un movimiento en tus planes o incluso la oportunidad de un viaje que te dejará grandes satisfacciones. Si se presenta, aprovéchalo, porque ese cambio podría abrirte nuevas ideas, nuevas amistades o incluso oportunidades laborales.
Hay que tener cuidado con una noticia que llegará desde lejos, tal vez de otra ciudad o incluso del extranjero. Todo indica que será información falsa o exagerada, algo que podría confundirte si no verificas bien antes de reaccionar. No te alteres antes de confirmar las cosas.
En el amor también habrá movimientos inesperados. Algo podría cambiar de la noche a la mañana y hacerte pensar demasiado antes de dormir. Tal vez una conversación, una decisión o una actitud de alguien que no esperabas. Pero no te desesperes; muchas veces esos cambios sirven para aclarar lo que antes estaba confuso.
Estás entrando en un ciclo bastante positivo, de esos donde vuelves a sentir ganas de avanzar y de luchar por lo que quieres. Este fin de semana trae energía fuerte para ti, así que no dudes de tu capacidad para lograr lo que te propongas. Has pasado por etapas difíciles, pero también has demostrado que sabes levantarte con más fuerza.
Eso sí, cuida tu sentido del humor, porque podrías molestarte por comentarios o actitudes de otras personas. No todo lo que escuchas merece tu atención. A veces la gente habla solo por hablar y tú no tienes que cargar con eso.
Disfruta más tu vida y deja de estresarte por situaciones que ya no tienen solución o que ni siquiera dependen de ti. El mundo no cambia solo porque lo deseemos. Si quieres ver resultados distintos, empieza por cambiar tu propio entorno y tu manera de reaccionar ante las cosas. Tampoco caigas en provocaciones de amistades o conocidos. Tú tienes un carácter fuerte y cuando te enojas sueltas palabras que después te pesan. Respira antes de reaccionar.
Porque en estos días andarás con la lengua un poco más filosa de lo normal, y podrías herir a alguien que en realidad no tiene culpa de nada. Recuerda, Capricornio: cuando controlas tu carácter y usas tu inteligencia, no hay meta que se te resista.
SAGITARIO — 08 DE MARZO DE 2026
Sagitario, escucha bien lo que te voy ha decir porque esto te conviene. En tu entorno laboral y en tu vida diaria podrían sentirse energías pesadas o ambientes raros, sobre todo con ciertas personas del trabajo o incluso con vecinos que no tienen las mejores intenciones. No necesariamente es brujería como tal, pero sí hay gente que envidia tus avances y eso se siente en el ambiente.
La mejor protección que puedes tener es no engancharte en conflictos innecesarios y seguir enfocado en tus metas. Recuerda algo muy importante: vida solo tienes una. No viniste a este mundo a desperdiciar tus días preocupándote por lo que digan o hagan los demás. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, y no debes permitir que nadie te lo robe con problemas, chismes o discusiones que no te llevan a ningún lado.
Habrá momentos en los que sentirás que no encuentras bien tu rumbo, como si estuvieras parado en medio de un camino sin saber hacia dónde avanzar. Cuando eso pase, no te llenes de ansiedad. Respira y escucha lo que tu corazón te diga. Tu intuición es más fuerte de lo que imaginas. La buena noticia es que vienen cambios muy favorables en tu economía. Algo que estabas esperando podría comenzar a moverse y abrir oportunidades para mejorar tus ingresos.
También se visualiza un viaje familiar que podría servir para fortalecer la relación entre ustedes. A veces la convivencia diaria trae tensiones, pero cuando salen de la rutina las cosas comienzan a acomodarse. En general se aproximan días muy positivos, con planes que comienzan a concretarse y avances importantes en el trabajo. Si sigues esforzándote como hasta ahora, podrías ver resultados antes de lo que imaginas.
Hay posibilidades de que una persona de tu pasado vuelva a aparecer o que recibas noticias sobre ella. Pero esta vez no permitas que eso vuelva a quitarte el sueño. Esa historia ya cumplió su ciclo. Lo importante es lo que estás viviendo ahora. También necesitas aprender a ver más por ti mismo. Tu familia siempre será muy importante y muchas veces haces todo por ellos, pero tampoco puedes descuidar tu propia vida por resolver problemas que no siempre te corresponden.
Una amistad cercana podría terminar su relación debido a infidelidad o problemas de dinero, y es probable que te busque para desahogarse. Escucha, pero no cargues con lo que no te toca. La Nana te deja este consejo: ámate lo suficiente para no depender de nadie para ser feliz. Cuando una persona aprende a disfrutar su propia compañía, todo cambia.
Ten cuidado con golpes o caídas, sobre todo si andas distraído. En el trabajo las cosas se ven estables, pero si decides buscar nuevas oportunidades de crecimiento, podrías encontrarlas mucho antes de lo que imaginas. Porque cuando Sagitario se enfoca en su camino… el destino comienza a abrirle puertas.