Joaquín Castro acusa que “ICE está destrozando familias” tras detención de hermanos mariachis en Texas

El congresista demócrata Joaquín Castro criticó la detención de los hermanos Gámez-Cuéllar y sus padres por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un caso que ha generado indignación entre líderes políticos y comunidades del sur de Texas.

A través de un mensaje público, Castro señaló que conoció a Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar durante un evento en el Congreso que reconocía la excelencia musical de los vocalistas del grupo estudiantil Mariachi Oro. El evento fue organizado por la congresista Mónica De La Cruz, quien representa el distrito donde viven los jóvenes.

“¿Cómo es que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente seguros y lo suficientemente excelentes como para actuar en el Capitolio y visitar la Casa Blanca, pero aun así merecen estar encerrados en Dilley?”, cuestionó Castro. El legislador añadió que planea visitar el centro de detención familiar en Dilley, Texas, para verificar la situación de la familia y buscar su liberación.

Antonio and Caleb Gámez-Cuéllar went from performing with the Mariachi Oro vocalists before Congress to being imprisoned by ICE. I am doing everything in my power to make sure the boys and their family return home safely. #FreeOurChildren pic.twitter.com/oWvrBglWYj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 8, 2026

Arresto tras acudir a cita migratoria

Los hermanos Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar, estudiantes de la preparatoria en McAllen, fueron arrestados junto con sus padres luego de acudir a una cita programada el 25 de febrero, pese a que la familia llevaba casi dos años siguiendo un proceso de asilo en Estados Unidos.

Según familiares, la familia llegó al Valle del Río Grande en mayo de 2023 utilizando la aplicación CBP One, diseñada para que solicitantes de asilo pudieran programar citas en la frontera e iniciar formalmente su trámite migratorio. Desde entonces, asistieron regularmente a audiencias judiciales y revisiones con autoridades migratorias.

Sin embargo, durante la última cita con ICE fueron puestos bajo custodia. Los padres y los dos hijos menores fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, mientras que Antonio, de 18 años, fue enviado a un centro de detención para adultos en Raymondville, lo que implicó la separación de la familia.

I met Antonio and Caleb Gámez-Cuéllar at a Congressional event recognizing the musical excellence of the Mariachi Oro vocalists. The event was hosted by their hometown Congresswoman Monica De La Cruz.



Right now, they are being imprisoned by ICE.



Where is their Congresswoman… pic.twitter.com/7n7GFu8ee4 — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 8, 2026

Los tres jóvenes forman parte de programas escolares de mariachi y han destacado por su talento musical. Antonio y Caleb integran el reconocido Mariachi Oro de la preparatoria local, un programa que ha ganado múltiples campeonatos estatales y que incluso se ha presentado en escenarios como el Capitolio de Estados Unidos y el Carnegie Hall.

El caso ha provocado reacciones de legisladores y autoridades del Valle del Río Grande, quienes expresaron preocupación por la detención de la familia pese a que, según sus allegados, no tienen antecedentes criminales y cumplían con los requisitos del proceso migratorio.

Castro afirmó que la familia “hizo todo correctamente” al solicitar asilo, asistir a sus citas judiciales y cumplir con los controles migratorios. “ICE está destrozando familias”, señaló el legislador, quien aseguró que durante su visita al centro de Dilley revisará las condiciones de la familia Gámez-Cuéllar y buscará que puedan regresar a casa.

Sigue leyendo: