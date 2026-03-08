Joaquín Castro acusa que “ICE está destrozando familias” tras detención de hermanos mariachis en Texas
La detención de tres jóvenes músicos de mariachi y sus padres por autoridades migratorias generó una ola de críticas hacia la política migratoria de Trump
El congresista demócrata Joaquín Castro criticó la detención de los hermanos Gámez-Cuéllar y sus padres por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un caso que ha generado indignación entre líderes políticos y comunidades del sur de Texas.
A través de un mensaje público, Castro señaló que conoció a Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar durante un evento en el Congreso que reconocía la excelencia musical de los vocalistas del grupo estudiantil Mariachi Oro. El evento fue organizado por la congresista Mónica De La Cruz, quien representa el distrito donde viven los jóvenes.
“¿Cómo es que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente seguros y lo suficientemente excelentes como para actuar en el Capitolio y visitar la Casa Blanca, pero aun así merecen estar encerrados en Dilley?”, cuestionó Castro. El legislador añadió que planea visitar el centro de detención familiar en Dilley, Texas, para verificar la situación de la familia y buscar su liberación.
Arresto tras acudir a cita migratoria
Los hermanos Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar, estudiantes de la preparatoria en McAllen, fueron arrestados junto con sus padres luego de acudir a una cita programada el 25 de febrero, pese a que la familia llevaba casi dos años siguiendo un proceso de asilo en Estados Unidos.
Según familiares, la familia llegó al Valle del Río Grande en mayo de 2023 utilizando la aplicación CBP One, diseñada para que solicitantes de asilo pudieran programar citas en la frontera e iniciar formalmente su trámite migratorio. Desde entonces, asistieron regularmente a audiencias judiciales y revisiones con autoridades migratorias.
Sin embargo, durante la última cita con ICE fueron puestos bajo custodia. Los padres y los dos hijos menores fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, mientras que Antonio, de 18 años, fue enviado a un centro de detención para adultos en Raymondville, lo que implicó la separación de la familia.
Los tres jóvenes forman parte de programas escolares de mariachi y han destacado por su talento musical. Antonio y Caleb integran el reconocido Mariachi Oro de la preparatoria local, un programa que ha ganado múltiples campeonatos estatales y que incluso se ha presentado en escenarios como el Capitolio de Estados Unidos y el Carnegie Hall.
El caso ha provocado reacciones de legisladores y autoridades del Valle del Río Grande, quienes expresaron preocupación por la detención de la familia pese a que, según sus allegados, no tienen antecedentes criminales y cumplían con los requisitos del proceso migratorio.
Castro afirmó que la familia “hizo todo correctamente” al solicitar asilo, asistir a sus citas judiciales y cumplir con los controles migratorios. “ICE está destrozando familias”, señaló el legislador, quien aseguró que durante su visita al centro de Dilley revisará las condiciones de la familia Gámez-Cuéllar y buscará que puedan regresar a casa.
