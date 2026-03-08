Trump anuncia la creación de una coalición militar anticarteles en la Cumbre Escudo de las Américas en Miami

A una semana del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump retiró su atención temporalmente de Medio Oriente para enfocarse en América Latina y más específicamente en los carteles de la droga que operan en la región.

Lo hizo en la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), que él mismo convocó y que contó con la presencia de doce presidentes latinoamericanos afines al mandatario de EE.UU.

Al evento llegaron figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

“Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”, informó el departamento de Estado.

La agenda que estuvo planteada para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).

Se trata de un acuerdo militar que busca erradicar los carteles en el hemisferio occidental. “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército”, afirmó Trump.

La proclamación firmada por el mandatario estadounidense en el marco de la cumbre de Miami, detalla que es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.

En la coalición destaca la ausencia de México, Colombia y Venezuela, países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico.

“Las expectativas son altísimas”

Por Ayelén Oliva desde Miami

Después de firmar el documento que pone en marcha la Coalición Anticarteles de las Américas, Donald Trump les entregó una lapicera a cada uno de los doce presidentes de América Latina que participaron del encuentro.

La imagen de Trump, sentado detrás del escritorio y rodeado de mandatarios latinoamericanos de pie, simboliza el alineamiento de estos países con Estados Unidos, a quienes el secretario de Estado Marco Rubio llamó “amigos”.

Unos minutos antes, los presidentes latinoamericanos se rieron cuando Trump pidió que una de las marchas militares más conocidas de Estados Unidos, The Washington Post, siguiera sonando luego de detenerse de manera abrupta mientras subían al escenario.

Esa solo fue una de las varias ocasiones en que los presidentes mostraron el buen clima del evento ante los periodistas. También se escuchó la carcajada del presidente de Argentina, Javier Milei, cuando Trump, al saludar a su par panameño, Raúl Mulino, dijo que “amaba” el canal de Panamá.

Los presidentes Milei y Nayib Bukele de El Salvador, así como el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, fueron algunos de los invitados al Trump National Doral a los que el presidente de EE.UU. les dedicó algunos segundos en su discurso.

“Es un hombre con el que nos hemos vuelto muy cercanos. La primera vez que lo vi era un hombre joven y apuesto, ahora eres mayor y apuesto”, le dijo Trump a Bukele.

A pesar que la Coalición Anticarteles de las Américas parece estar enfocada más en las preocupaciones de Trump que en los intereses de sus aliados en la región, los invitados se mostraron optimistas sobre el acuerdo.

“Las expectativas son altísimas”, me dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, unos minutos antes de que Trump empezara a distribuir las lapiceras que llevan su firma en letras doradas.

Qué dice el acuerdo

En el documento, difundido por la Casa Blanca, Trump asegura que por esta vía Estados Unidos abordará “estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones aliadas”.

“Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido para lograr el desmantelamiento de los carteles y de los terroristas extranjeros que operan en el hemisferio occidental”, se lee en el documento.

“Estas entidades internacionales controlan territorios y comercio, extorsionan a los sistemas políticos y judiciales, empuñan armas y despliegan capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para alcanzar sus fines”, agrega.

En su proclamación, el mandatario estableció así que los “carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”.

Y que Estados Unidos y sus aliados deben “coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

Por otro lado, Estados Unidos anuncia que entrenará y movilizará a las fuerzas militares de las naciones asociadas para lograr la fuerza de combate más eficaz.

“Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, finaliza la proclamación.

El anuncio de Trump se da a días de que el gobierno de Ecuador anunciara el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en contra de “organizaciones terroristas” en ese país sudamericano.

También ocurre a semanas de que el Ejército de México liderara una operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, y uno de los narcos más buscados de la región.

La apuesta de la Casa Blanca va en línea con la operación que ejecutó el 3 de enero pasado cuando capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Pero el combate al narcotráfico no es el único objetivo de la coalición militar.

Trump confirmó lo dicho previamente por otros funcionarios de su administración respecto a que la coalición también se enfocará en combatir “la inmigración ilegal y masiva”.

*Con información de Ayelén Oliva.

