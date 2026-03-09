Cómo limpiar el puerto de carga y altavoces del celular o tableta





Los expertos comparten la mejor manera de eliminar la suciedad que puede afectar la carga o bajar el volumen del sonido.

Un cepillo de cerdas suaves puede eliminar la suciedad de los altavoces, pero no es ideal para el puerto de carga.

By Courtney Lindwall

Con el uso diario, un dispositivo móvil como un teléfono inteligente o una tableta puede convertirse en un lugar donde se acumulan la suciedad y los residuos, especialmente dentro del puerto de carga y los altavoces. Y esto no es solo algo desagradable. También puede interrumpir el proceso de carga y amortiguar el sonido, según Apple y Samsung.

De hecho, Alex Hausfeld, exgerente de una tienda de reparación de dispositivos electrónicos de uBreakiFix en Cincinnati, quien ahora trabaja como consultor para la empresa, afirma que solía atender hasta cinco clientes al día con problemas de carga en sus teléfonos. “La mayoría de las veces, con una limpieza basta”, dice.

Pero ¿cuál es la forma más segura de limpiar la suciedad de esas pequeñas cavidades? Consultamos con varios expertos, tanto internos como externos, en busca de consejos. Esto es lo que nos dijeron.

Elige tus herramientas con cuidado

Tanto Apple y Samsung recomiendan usar un cepillo de cerdas suaves, limpio y seco para retirar y barrer con cuidado los residuos de las rejillas de los altavoces de tu celular o tableta. Un cepillo de dientes, un pincel o incluso un pincel de maquillaje pueden funcionar.

Hausfeld desaconseja usar un cepillo en el puerto de carga, ya que algunas cerdas podrían soltarse y quedar atrapadas en la abertura. En su lugar, sugiere usar herramientas no metálicas, como un palillo de dientes o un hisopo de algodón. Son lo suficientemente pequeños como para hacer el trabajo de forma segura, afirma.

Evita usar herramientas afiladas, como clips o pinzas, para extraer residuos, aconseja Henry Parra, jefe de pruebas de teléfonos inteligentes y tabletas de CR, ya que podrían dañar la malla interior de los altavoces o las clavijas metálicas del puerto de carga.

Apple también advierte que no debes usar aire comprimido, ya que podría dañar las delicadas piezas internas o introducir la suciedad más profundamente en el dispositivo.

Si tienes problemas para quitar la suciedad o simplemente no te sientes seguro al hacer este tipo de trabajo tú mismo, considera contratar a un profesional. Tiendas de reparación de dispositivos electrónicos como Apple Store, Best Buy y uBreakiFix ofrecen estos servicios.

¿Dónde están los altavoces en un iPhone o un iPad?

Es fácil localizar el puerto de carga en un teléfono o tableta, pero no siempre está claro dónde están los altavoces. En los iPhones más recientes, los altavoces y micrófonos integrados se encuentran en la parte inferior del dispositivo, a la izquierda y a la derecha del puerto de carga. También hay un altavoz secundario en la parte superior de la pantalla, cerca de donde se coloca el oído durante una llamada. En los iPads más recientes, las rejillas de los altavoces se encuentran a la izquierda y a la derecha del dispositivo cuando se sostiene en posición horizontal.

¿Dónde están los altavoces en un teléfono o una tableta Samsung Galaxy?

En los últimos teléfonos Samsung Galaxy de la serie S, los altavoces principales se encuentran en la parte inferior del dispositivo, a la derecha del puerto de carga. Hay otro altavoz en la parte superior de la pantalla, cerca de donde se coloca el oído durante una llamada. Los micrófonos se sitúan en la parte superior del dispositivo y en la inferior, justo a la izquierda del puerto de carga. En las tabletas Samsung Galaxy más recientes, las rejillas de los altavoces están a la izquierda y a la derecha del dispositivo cuando se sostiene en posición horizontal.

Más maneras de solucionar problemas

Si tienes problemas de audio, las fundas y los protectores de pantalla también pueden ser los responsables, según Samsung. Retira y limpia con cuidado estos accesorios con agua y jabón, y asegúrate de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos. (Nota: Algunos protectores de pantalla se aplican con adhesivo y no se pueden volver a instalar una vez retirados). Esto por sí solo podría solucionar el problema. De lo contrario, quizás tengas que comprar una funda o un protector de pantalla que se ajuste mejor para evitar bloquear los altavoces.

El agua o la humedad dentro de los altavoces también pueden distorsionar el audio. En sus sitios web, tanto Apple Apple como Samsung ofrecen una serie de pasos que puedes seguir para intentar salvar un teléfono o una tablet que se hayan mojado.

Los problemas de carga también pueden tener diferentes causas. Apple sugiere comprobar si hay accesorios de carga dañados, como un cable o adaptador USB doblado o roto. Si el puerto de carga está dañado, es posible que tengas que reemplazarlo. ¿Un buen truco para saber si la suciedad es la causa? Si al conectar el dispositivo ves que parte del cargador no entra completamente, significa que algo lo está bloqueando. “Incluso la más mínima pelusa puede impedirlo”, afirma Hausfeld.

Si todo lo demás falla, intenta apagar y encender el dispositivo. Esto lo reiniciará y quizás haga que funcione de nuevo.

