Esposa de profesor muerto en broma estudiantil en Georgia pide retirar cargos contra los alumnos

La viuda de un profesor de secundaria que murió en un accidente durante una broma estudiantil pidió a las autoridades que retiren los cargos presentados contra los alumnos involucrados en el incidente ocurrido en Gainesville, Georgia.

La víctima fue identificada como Jason Hughes, de 40 años, profesor de matemáticas en North Hall High School.

Cinco estudiantes fueron arrestados después de acudir la noche del jueves a la casa del docente con la intención de realizar una tradicional broma escolar, arrojando papel higiénico en su propiedad.

El profesor salió a sorprender a los estudiantes

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, Hughes salió de su vivienda al notar la presencia de los estudiantes.

Mientras el grupo intentaba escapar en dos vehículos, el profesor caminó hacia la calle para sorprenderlos, pero tropezó y cayó sobre el pavimento resbaladizo.

En ese momento fue atropellado por un automóvil conducido por Jayden Ryan Wallace, de 18 años.

Aunque los estudiantes se detuvieron para intentar ayudar y esperaron la llegada de los servicios de emergencia, Hughes murió posteriormente a causa de sus heridas.

Viuda dice que su esposo esperaba sorprenderlos

La esposa del profesor, Laura Hughes, afirmó que su esposo no estaba enfadado con los estudiantes, sino que estaba emocionado por sorprenderlos durante la broma.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, dijo a The New York Times.

La mujer añadió que castigar severamente a los jóvenes iría en contra del compromiso de su esposo con la educación y el bienestar de sus alumnos.

Estudiantes enfrentan cargos tras el incidente

Wallace enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado y conducción imprudente, además de acusaciones por allanamiento ilegal y arrojar basura en propiedad privada.

Otros cuatro estudiantes de 18 años —Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz— también fueron arrestados y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada.

Todos los estudiantes fueron liberados posteriormente bajo fianza, según registros judiciales.

Comunidad escolar lamenta la pérdida

La escuela describió a Hughes como un educador querido por estudiantes y colegas.

Además de enseñar matemáticas, el profesor también se desempeñaba como entrenador de golf y participaba en actividades estudiantiles, incluido el grupo cristiano de atletas del plantel.

En un comunicado, la escuela expresó su dolor por la pérdida y envió condolencias a la familia.

“Jason Hughes fue un esposo amoroso, un padre devoto, un maestro apasionado, mentor y entrenador respetado por estudiantes y colegas”, indicó el centro educativo.

Mientras tanto, amigos de la familia iniciaron una campaña en línea para ayudar a la esposa del profesor y a sus dos hijos pequeños a enfrentar los gastos futuros tras la tragedia.

