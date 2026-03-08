Profesor de matemáticas muere tras ser atropellado durante una broma de adolescentes en Georgia

Un profesor de matemáticas de secundaria murió en un trágico accidente frente a su casa en el estado de Georgia después de que un grupo de adolescentes realizara una broma en su propiedad.

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda en Gainesville alrededor de las 11:40 p. m. del jueves tras ver a cinco jóvenes cubriendo con papel higiénico los árboles de su casa, según informó la Hall County Sheriff’s Office.

Cuando los adolescentes vieron al docente de North Hall High School, corrieron hacia dos vehículos para huir rápidamente.

El accidente

Mientras los jóvenes intentaban marcharse, Hughes tropezó y cayó a la carretera. En ese momento fue atropellado por uno de los autos, conducido por Jayden Ryan Wallace, de 18 años.

Wallace y otros dos jóvenes se detuvieron e intentaron ayudar al profesor hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El padre de dos hijos fue trasladado al Northeast Georgia Medical Center, donde posteriormente murió a causa de sus heridas.

Wallace fue arrestado en el lugar y acusado de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, allanamiento ilegal y arrojar basura en propiedad privada.

Otros cuatro jóvenes —Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años— también fueron arrestados y acusados de allanamiento ilegal y de arrojar basura.

Un maestro muy querido

Hughes ha sido recordado por estudiantes y colegas como un maestro dedicado, mentor y padre amoroso para sus dos hijos.

Shayden Maynor, un exalumno, dijo a la cadena 11Alive que el profesor siempre estaba dispuesto a ayudar.

“Si alguna vez tenías problemas, siempre podías llamarlo, ya fuera por dificultades financieras o problemas personales”, relató.

Maynor asistió el sábado a un homenaje realizado en North Hall High School, donde estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron para recordar al educador.

“Lloramos juntos, nos reímos, hicimos bromas… fue realmente duro para la comunidad perder a alguien tan especial”, dijo.

Olivia Williams, estudiante de segundo año, aseguró que Hughes siempre se preocupaba por sus alumnos.

“Siempre intentaba hablar con los estudiantes y ser el mayor apoyo posible”, declaró a Atlanta News First.

Williams también señaló que la esposa del profesor, Laura Hughes, trabaja en la misma escuela como profesora de geometría.

Comunidad de luto

Tras la muerte del docente, estudiantes, colegas y residentes levantaron un memorial frente a la escuela, donde han dejado flores y mensajes en su honor.

Además, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar a su esposa y a sus dos hijos pequeños. Hasta el domingo por la mañana se habían recaudado cerca de $67,000 dólares.

“La vida de Jason fue una bendición para muchos, y su fallecimiento prematuro será indescriptiblemente difícil para su esposa y sus dos hijos en los próximos años”, señala la página de recaudación.

