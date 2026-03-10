Policía de Baltimore responde a tirador activo cerca de sinagoga ortodoxa: un agente herido y sospechoso baleado

Un tiroteo registrado cerca de una sinagoga judía ortodoxa en Baltimore, en el estado de Maryland, dejó al menos a un agente de policía herido y al sospechoso baleado, informaron las autoridades.

Los disparos se reportaron poco después de las 12:30 p.m. del martes en la cuadra 6200 de Park Heights Avenue, cerca de la sinagoga Agudath Israel of Baltimore, ubicada en el tranquilo vecindario de Glen, al noroeste de la ciudad.

BPD is on scene of an Active Shooter Incident in the 6200 block of Parl Heights Avenue. An officer has been shot & transported to Shock Trauma. A suspect was also shot. Avoid the surrounding areas. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/DPEYz42dT3 — Baltimore Police (@BaltimorePolice) March 10, 2026

Policía resultó herido durante el incidente

De acuerdo con el Departamento de Policía de Baltimore, un oficial fue alcanzado por disparos y trasladado al R Adams Cowley Shock Trauma Center at University of Maryland Medical Center para recibir tratamiento.

Informes preliminares también indican que otro agente sufrió una herida que no pone en riesgo su vida.

El sospechoso también fue baleado durante el enfrentamiento con la policía, aunque las autoridades no han confirmado públicamente su estado de salud.

Sospechoso habría disparado desde una ventana

Según reportes iniciales, los agentes respondieron a un incidente en el que una persona disparaba desde una ventana durante una situación de atrincheramiento en el área.

Durante la intervención policial, varios oficiales fueron alcanzados por disparos antes de que el sospechoso fuera neutralizado.

Las autoridades calificaron el hecho como un incidente de “tirador activo” y pidieron al público evitar la zona mientras continúa la investigación.

La Fraternal Order of Police Baltimore City Lodge informó en redes sociales que los agentes involucrados en la respuesta se encuentran “de buen ánimo”.

We are aware of the police involved shooting in the NWD. President Mancuso and State Trustee Cohen are at homicide with our involved members while Guard Glazerman is at Shock Trauma.



All involved members are in good spirits. — Baltimore City FOP (@FOP3) March 10, 2026

No está claro si había servicios religiosos en curso

La sinagoga celebra servicios religiosos diariamente, incluida la oración de la tarde conocida como minjá, que suele realizarse alrededor de las 12:30 p.m.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el servicio religioso estaba en curso en el momento en que comenzaron los disparos ni cuántas personas se encontraban dentro del templo.

La policía continúa investigando lo ocurrido y no ha dado a conocer más detalles sobre el motivo del ataque.

