Arrestan a falsos médicos cirujanos por la muerte de 2 pacientes en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a tres médicos vinculados con presuntos casos de negligencia médica relacionados con cirugías estéticas en la ciudad de Toluca, donde al menos cuatro pacientes resultaron afectados y dos de ellos murieron tras los procedimientos.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Fernando, Carolina y Diego Humberto. De acuerdo con las investigaciones, los tres se presentaban como especialistas en cirugía plástica pese a que dos de ellos no contaban con la certificación ni con la especialidad correspondiente.

La fiscalía los investiga por el delito de homicidio, que podría implicar penas de hasta 15 años de prisión por cada caso. En el caso de Carolina y Diego Humberto, también se les atribuye el delito de usurpación de funciones por realizar intervenciones quirúrgicas sin la formación legal requerida.

Según reportes del sitio La Silla Rota, uno de los casos que originó las detenciones ocurrió en octubre de 2021 en la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica. Ese día una paciente identificada con las iniciales S.R.V. ingresó para someterse a una liposucción y a la colocación de implantes mamarios.

Las investigaciones indican que antes de la operación no se realizó una valoración preoperatoria integral ni un plan médico adecuado, pese a que la paciente presentaba factores de riesgo. Durante la cirugía se practicaron distintos procedimientos estéticos que incrementaron las complicaciones. Tras la intervención, la mujer presentó un deterioro progresivo compatible con un evento tromboembólico grave.

De acuerdo con peritajes médicos, los médicos no aplicaron de inmediato el tratamiento especializado ni ordenaron el traslado urgente a un hospital con la infraestructura necesaria para atender la emergencia. La paciente murió un día después a causa de una tromboembolia pulmonar secundaria a la liposucción y a la colocación de implantes mamarios.

Las investigaciones también documentan otros procedimientos relacionados con los ahora detenidos. En agosto de 2021, otra paciente presentó una lesión de color oscuro en la zona intervenida tras una cirugía estética. Aunque inicialmente el médico tratante minimizó el problema, días después la mujer fue ingresada de emergencia al Centro Médico con diagnóstico de necrosis en la espalda y glúteos.

Para salvar su vida fue necesario practicarle nueve lavados quirúrgicos y realizar tres transfusiones sanguíneas. Por este caso, un juez dictó en abril de 2024 una sentencia de siete años, siete meses y 15 días de prisión contra los tres implicados por el delito de lesiones cometidas por culpa; sin embargo, un amparo les permitió continuar ejerciendo la medicina mientras seguían los procesos legales, de acuerdo con LatinUS.

Otro antecedente que forma parte de las investigaciones se remonta a 2013. En ese año, Jesús Fernando practicó una liposucción a un hombre al que dio de alta apenas seis horas después de la intervención. El paciente regresó posteriormente con complicaciones graves y fue trasladado a otro hospital, donde se detectaron múltiples perforaciones intestinales provocadas presuntamente por la cánula utilizada durante la cirugía.

El hombre falleció a consecuencia de infecciones y complicaciones derivadas de las lesiones internas. Por ese caso, Jesús Fernando fue detenido en febrero y vinculado a proceso, mientras continúan las investigaciones por los demás procedimientos médicos relacionados con los tres acusados.

