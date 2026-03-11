Bebé hallado muerto en un armario: exanimadora de la Universidad de Kentucky enfrenta cargo de homicidio

Una exintegrante del equipo de animadoras de la Universidad de Kentucky fue acusada de homicidio en primer grado después de que las autoridades determinaran que su hijo recién nacido, encontrado muerto en un armario, nació con vida y falleció por asfixia.

Laken Snelling, de 21 años, fue imputada el martes por un gran jurado del condado de Fayette tras un informe de la Kentucky Medical Examiner’s Office que concluyó que el bebé nació vivo en agosto de 2025.

La fiscal del Commonwealth del condado de Fayette, Kimberly Baird, explicó que el informe forense fue clave para que el gran jurado decidiera presentar el cargo más grave.

“Se les dio la información sobre los distintos niveles de homicidio y, tras deliberar, decidieron que el homicidio en primer grado era el cargo apropiado”, declaró Baird a medios locales.

El bebé fue hallado en un armario del apartamento

El caso se conoció públicamente el año pasado cuando el recién nacido fue encontrado muerto en el apartamento de Snelling, ubicado fuera del campus universitario.

El bebé estaba envuelto en una toalla y dentro de una bolsa de basura en el suelo de un armario. Según las autoridades, las compañeras de habitación de Snelling descubrieron el cuerpo después de escuchar ruidos extraños provenientes de su habitación cuando supuestamente dio a luz.

Una de las jóvenes informó a la policía que el bebé estaba “frío al tacto” cuando lo encontró.

Tras el nacimiento, Snelling presuntamente limpió la escena y salió del apartamento para ir a un restaurante de comida rápida.

La joven inicialmente afirmó que el bebé nació muerto

Cuando fue interrogada por la policía, Snelling aseguró inicialmente que el bebé ya estaba muerto al momento del parto.

Posteriormente dio versiones distintas, afirmando que no estaba segura de si el recién nacido respiraba y que en algún momento se desmayó sobre él.

De acuerdo con documentos judiciales, también dijo a los investigadores que envolvió al bebé “como un burrito” y se acostó junto a él porque estaba en pánico y buscaba “algo de consuelo”.

Sin embargo, los investigadores señalaron que posteriormente indicó a un trabajador médico que el recién nacido había mostrado “algo de movimiento” y emitido un “gemido” tras el nacimiento.

Investigación reveló búsquedas y fotografías relacionadas con el embarazo

Durante la investigación, la policía de Lexington obtuvo una orden para revisar el teléfono de Snelling y sus cuentas en redes sociales.

Según la declaración jurada, los investigadores encontraron búsquedas en internet relacionadas con el embarazo, el parto y la ocultación de un embarazo. También detectaron imágenes de la joven durante el parto que habrían sido eliminadas posteriormente.

Las autoridades creen que algunos archivos pudieron haber sido borrados para ocultar evidencia del embarazo, el nacimiento y la muerte del bebé.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Snelling fue acusada inicialmente en agosto de 2025 por abuso de cadáver, manipulación de evidencia física y ocultación del nacimiento de un bebé, cargos de los que se declaró inocente.

Desde octubre permanece bajo arresto domiciliario en la casa de su familia en Tennessee y abandonó tanto la universidad como el equipo de animadoras.

Ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de homicidio en primer grado, además de hasta 11 años adicionales por los otros delitos.

La exanimadora deberá regresar a la corte en las próximas semanas, cuando un juez fijará la fecha de la próxima audiencia.

