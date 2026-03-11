Clima de hoy en Dallas, Texas para este miércoles 11 de marzo

Este miércoles 11 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos más nubes que claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 12.43 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 45 grados Fahrenheit (7ºC), con una probabilidad de precipitación del 8%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 17.4 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 750 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:43 h y se marchará a las 19:32 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 68 grados Fahrenheit (10 y 20ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.