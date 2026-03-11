Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 11 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 11 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.68 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.35 y 17.39 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 17.68 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.47 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia habitual y cotizó este día en rojo. Luego de permanecer ayer a la baja, hoy cotizó a 468.97 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 60.89 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

