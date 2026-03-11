FBI alerta sobre posible ataque de Irán con drones en California

El Buró Federal de Investigación (FBI) advirtió a los departamentos de policía de California sobre un posible ataque de Irán lanzando drones sobre la Costa Oeste como represalia por la guerra en Medio Oriente, según la cadena ABC.

De acuerdo con las autoridades federales, obtuvieron información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con drones desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos.

I am in constant coordination with security and intelligence officials, including at @Cal_OES, to monitor potential threats to California — including those tied to the conflict in the Middle East.



While we are not aware of any imminent threats at this time, we remain prepared… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 11, 2026

“Específicamente, contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ataques contra Irán, según la alerta distribuida a finales de febrero. No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque“, dijo el FBI.

La advertencia ocurrió precisamente cuando el gobierno de Trump lanzó su ataque contra Irán, que respondió con ataques de drones contra objetivos en todo Medio Oriente.

La oficina del FBI en Los Ángeles se negó a hacer comentarios sobre la alerta del presunto ataque iraní

Según la cadena ABC, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre el tema.

Durante una conferencia de prensa virtual, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró estar al tanto de la amenaza de Irán de atacar con drones y mencionó que su oficina transmitió esa información a las distintas corporaciones policiacas.

“La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades“, dijo un portavoz del gobierno de California.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos mostraron su preocupación en los últimos meses ante el creciente uso de drones por parte de los cárteles de la droga de México y la posibilidad de que la tecnología sea utilizada para atacar al personal estadounidense cerca de la frontera sur.

Según un informe no corroborado, líderes de cárteles mexicanos no identificados autorizaron ataques con drones cargados de explosivos contra fuerzas del orden y personal militar estadounidense a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con un boletín de septiembre de 2025.

