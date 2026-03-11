Investigación de NYT apunta a EE. UU. por bombardeo con misil contra una escuela en Irán

Una investigación dada a conocer por The New York Times señala que Estados Unidos sería responsable del ataque con un misil de crucero contra una escuela primaria en Irán que dejó decenas de víctimas civiles, en lo que podría convertirse en uno de los errores militares más graves de las últimas décadas.

El ataque ocurrió el 28 de febrero contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en la ciudad de Minab. De acuerdo con funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con las conclusiones iniciales de la investigación, el edificio fue alcanzado por un misil Tomahawk lanzado por fuerzas estadounidenses que tenían como objetivo una base militar iraní cercana.

Según los hallazgos preliminares, el bombardeo se produjo debido a un error en la identificación del objetivo. El ejército estadounidense habría utilizado coordenadas basadas en información desactualizada proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa del Comando Central encargado de supervisar las operaciones militares en la región.

Funcionarios cercanos al proceso señalaron que la información identificaba el edificio como parte de una instalación militar, aunque en realidad funcionaba como escuela primaria desde años atrás. Las autoridades subrayaron que la investigación continúa y aún se busca determinar por qué no se verificaron los datos antes del ataque.

El misil utilizado habría sido un Tomahawk, un arma de precisión empleada habitualmente por Estados Unidos en operaciones de largo alcance. La investigación señala que Washington es el único actor involucrado en el conflicto que utiliza ese tipo de misil, lo que refuerza las sospechas sobre su responsabilidad.

Alto número de víctimas

Las autoridades iraníes afirman que el ataque causó al menos 175 muertos, la mayoría niñas que se encontraban en el plantel al momento del impacto. El edificio escolar se ubica en la misma cuadra que instalaciones utilizadas por la marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, uno de los principales objetivos de los ataques estadounidenses en el país.

Imágenes satelitales y análisis visuales muestran que el sitio donde hoy funciona la escuela formó parte de la base militar años atrás. Entre 2013 y 2016 se construyó una valla que separaba las instalaciones militares del edificio, mientras que el área escolar fue transformada con entradas públicas, patios de juego y muros pintados para uso educativo.

El caso está siendo revisado por varias agencias de inteligencia y defensa estadounidenses, incluido el Departamento de Defensa, además de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, responsable del análisis de imágenes satelitales.

Los investigadores intentan esclarecer cómo se transmitieron los datos incorrectos y si existió una falla en los procedimientos de verificación. En operaciones militares, la selección de objetivos suele implicar la revisión de información por múltiples agencias para evitar ataques contra infraestructura civil.

Algunos funcionarios señalaron que, en escenarios de guerra con decisiones rápidas, los errores humanos en la verificación de inteligencia pueden tener consecuencias devastadoras.

Pese a los informes, la administración del presidente Donald Trump ha evitado confirmar responsabilidades mientras continúa la investigación.

“Como reconoce el propio reportaje, la investigación sigue en curso”, afirmó en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Mientras tras ser consultado por periodistas, Trump respondió brevemente: “No sé nada al respecto”.

