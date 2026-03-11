ONU acusa que países gastan mil millones diarios para la guerra y dan migajas para ayuda humanitaria

El responsable de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, advirtió ante el Consejo de Seguridad sobre lo que calificó como un “sinsentido” del sistema internacional: enormes sumas destinadas a la guerra mientras se reducen los fondos para salvar vidas.

Durante una sesión dedicada a la situación en Oriente Medio, el coordinador humanitario de la ONU denunció que el mundo gasta cantidades colosales en destrucción mientras las operaciones de ayuda enfrentan recortes históricos.

“Estamos viendo cantidades asombrosas de dinero, se dice que mil millones de dólares al día, gastados en destrucción, mientras los políticos se jactan de recortar la ayuda a quienes están en mayor peligro. Con una fracción de este dinero, podemos salvar millones de vidas en todo el mundo”, afirmó Fletcher ante el Consejo.

El funcionario alertó además de que el problema no se limita a la financiación, sino a un deterioro más profundo del orden internacional y de las reglas que buscan limitar los conflictos armados.

“Forjar la paz es difícil. Pero siempre es mejor, y requiere más valor, que la alternativa… estamos viendo un ataque sostenido contra los sistemas diseñados para evitar que los Estados recurran a una guerra imprudente, un desgaste sistemático contra el derecho internacional y los principios humanitarios”, señaló.

Encouraging backing from governments for our plan to save 87M lives in 2026. In just one month, we’ve reached 7M people with lifesaving help.



But much more needed.



Now we need a movement. We need you.



We can’t end every crisis. But we can end someone’s. #87MillionLives pic.twitter.com/xzwzyUyIJP — Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 11, 2026

Un sistema humanitario con menos recursos

Las advertencias llegan en medio de una crisis de financiación global para las operaciones humanitarias. Según la ONU, los llamamientos de ayuda han recibido en los últimos años niveles de financiación históricamente bajos, lo que ha obligado a reducir programas y a priorizar únicamente las emergencias más graves.

En 2026, la organización busca fondos para salvar al menos 87 millones de vidas en zonas afectadas por guerras, hambrunas y desastres climáticos, pero el déficit financiero amenaza con dejar a millones de personas sin asistencia.

Fletcher ha advertido en repetidas ocasiones que los recortes pueden tener consecuencias directas en la supervivencia de poblaciones vulnerables. “Recortar fondos para los más necesitados no es algo de lo que se pueda presumir”, afirmó previamente al referirse al cierre de centros de salud y programas de ayuda en países como Afganistán.

Para Fletcher, la paradoja entre el gasto militar y la escasez de ayuda humanitaria refleja una crisis de prioridades globales.

Mientras el mundo enfrenta conflictos cada vez más complejos, el responsable humanitario advirtió que el debilitamiento del derecho internacional y la reducción de la ayuda pueden agravar aún más las crisis.

“A medida que los conflictos se extienden, el sistema internacional se desintegra y más recursos fluyen hacia las armas, no hacia salvar vidas”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Nuevo líder supremo de Irán resultó herido tras ataques de EE.UU. e Irán

· Los beneficios económicos y diplomáticos que Rusia obtiene con la guerra de Irán

· 3 efectos económicos de la guerra en Irán más allá del aumento del precio del petróleo