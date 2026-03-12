3 rituales matutinos para la abundancia: lo que haces al despertar importa

¿Sabías que los primeros minutos después de despertar pueden influir en tu energía, tu mentalidad y hasta en tu fortuna del día?

Tradiciones espirituales, prácticas de meditación y corrientes de numerología coinciden en que el inicio de la mañana es un momento clave para alinear tu mente con la prosperidad.

Reportes citados por Ask Astrology indican que los primeros 5 minutos después de despertar son decisivos, ya que la mente aún se encuentra en un estado de transición entre el sueño y la conciencia plena.

Durante este breve periodo, el subconsciente permanece especialmente receptivo a pensamientos, emociones e intenciones.

Entre las 6:00 y las 7:11 de la mañana, se considera que el campo energético del cuerpo se encuentra particularmente abierto. Esto permite que los pensamientos positivos, las visualizaciones y las afirmaciones activen una vibración alineada con la abundancia, explican.

Si deseas comenzar el día con energía positiva, recomiendan estos 3 rituales matutinos para la abundancia que pueden ayudarte a conectar con oportunidades, prosperidad y claridad mental.

Ritual 1: la intención de los 33 segundos

Uno de los rituales más simples y poderosos consiste en establecer intenciones claras antes de comenzar el día. Al despertar, siéntate con la espalda recta antes de revisar tu teléfono o levantarte de la cama.

Coloca una mano sobre tu pecho, a la altura del chakra del corazón.

Permanece en esa posición durante 33 segundos y susurra tres intenciones claras relacionadas con prosperidad, felicidad y éxito.

Por ejemplo: “Hoy atraigo oportunidades positivas”, “mi energía está alineada con la abundancia” o “la prosperidad fluye hacia mi vida”.

Después de repetirlas, visualiza una oportunidad concreta que podría aparecer en las próximas 48 horas.

Imagínala con detalle y siente gratitud como si ya hubiera ocurrido. La visualización fortalece la conexión entre tus pensamientos y tu energía emocional.

Ritual 2: las 7 respiraciones para activar la abundancia

La respiración consciente es una herramienta poderosa para equilibrar el cuerpo, la mente y el campo energético, dicen los especialistas.

Este ritual consiste en inhalar profundamente por la nariz contando lentamente del 1 al 7.

Visualiza una luz dorada entrando en tu cuerpo, luego imagina que esa energía llena cada uno de tus centros de energía o chakras.

Exhala lentamente liberando tensiones, miedos o pensamientos negativos.

Repite este proceso durante 7 respiraciones completas.

Este ejercicio puede realizarse en menos de dos minutos, pero su efecto es profundo: ayuda a calmar la mente, mejorar la concentración y elevar la vibración emocional.

Muchos expertos en espiritualidad consideran que esta práctica permite reprogramar el estado mental para enfrentar el día con mayor confianza y claridad.

Ritual 3: afirmación de 11 palabras frente al espejo

Las palabras tienen un impacto poderoso en nuestra percepción de la realidad.

Las afirmaciones positivas ayudan a reprogramar el diálogo interno y fortalecer la mentalidad de abundancia. Para este ritual, ponte frente a un espejo y mira directamente a tus ojos.

Pronuncia una afirmación de 11 palabras relacionada con prosperidad y éxito.

Por ejemplo: “Doy la bienvenida a la prosperidad, la abundancia y las oportunidades”.

Repite esta frase cada mañana durante 21 días consecutivos. Según muchas tradiciones espirituales, repetir afirmaciones durante este periodo ayuda a crear nuevos patrones de pensamiento positivos.

También se recomienda evitar conversaciones negativas o situaciones estresantes durante la primera hora del día, ya que estas pueden afectar la energía mental.

¿Por qué hacerlo durante los primeros minutos del día?

Muchas prácticas espirituales enseñan que la forma en que comenzamos la mañana determina el tono energético del resto del día.

Durante los primeros minutos después de despertar, el cerebro todavía mantiene ondas similares a las del sueño profundo.

En este estado, el subconsciente permanece más abierto a la programación mental.

Por esta razón, los pensamientos y emociones que experimentas durante este periodo pueden influir en tu actitud, tus decisiones y tu percepción de oportunidades durante el día.

En algunas corrientes de numerología, los números 5, 7 y 11 están asociados con procesos de activación energética, intuición y alineación espiritual, por ello, estos rituales recomendados por los expertos incluyen simbólicamente estos números.

Sigue leyendo:

• Sencillo ritual para recuperar tu energía cuando alguien te la “roba”

• Conoce 5 rituales que te acercan con tus ángeles guardianes

• ¿Sabías que la albahaca atrae el dinero? Basta ponerla en el sitio adecuado