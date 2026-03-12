Arturo Rodríguez, de Guardianes del Amor, encontró el sueño mexicano

Arturo Rodríguez estudiaba música clásica cuando era pequeño y ni siquiera hablaba español cuando se encontró a su papá un día viendo “Siempre en Domingo”, un programa de televisión mexicano en el que se presentaba cada domingo a los cantantes más populares de Iberoamérica.

“Algún día vas a salir tú ahí, mijo”, le dijo su padre a Arturo, quien conforme fue creciendo se fue interesando en la música en español, a tal grado que aprendió castellano y comenzó a cantar temas de artistas latinos famosos en un restaurante de Pomona, California, donde creció.

Un día, tuvo la suerte de que Aníbal Pastor, un músico y prolífico compositor mexicano, lo vio en el restaurante y lo invitó a mudarse a México. Pastor traía entre manos formar una banda de chicos.

“Me fui al revés de como lo hace la gente que se viene para acá: yo me fui a buscar el sueño mexicano”, dijo Arturo en una entrevista reciente desde Los Angeles a propósito de su próximo concierto en un club de Glendale, en California, donde presentará algunos de los temas de su próximo disco —aún sin nombre—, que incluirá reversiones de muchos de sus éxitos.

Pasaron varios años y Arturo ya había sido parte de tres bandas en México. Y justo cuando decidió que era tiempo de volver a su casa en Estados Unidos, con el fracaso a cuestas, Pastor le propuso ser parte de Guardianes del Amor, y le dio cuatro canciones que había escrito para Bronco pero que la banda regiomontana no había incluido en su disco.

“A partir de ahí las cosas cambiaron”, dijo. “Nuestras canciones comenzaron a sonar en todas partes; mi mamá me dijo que en Estados Unidos estaban tocando ‘Déjame secar tus lágrimas’ en todas las estaciones de radio”.

Era 1993 y la fama de Guardianes estaba por todo lo alto, pero en 2015 Arturo decidió emprender su camino en solitario y desde entonces lidera Guardianes del Amor de Arturo Rodríguez, una banda de música grupera que en unas semanas estrenará un disco grabado en vivo con once de los más grandes éxitos del grupo.

Las nuevas versiones no solo incluyen arreglos contemporáneos —como nuevas texturas sonoras, secciones de cuerdas y metales—, sino la colaboración de artistas de varias partes de América Latina, entre ellos El Yaki, Los Askis, Américo, Bronco, Chili Fernández, Los Bybys, Lucas Sugo, Carolina Ross y DJ Kane.

Con El Yaki grabó “100 abriles”, una balada que ya se estrenó y que es el primer tema de varios que saldrán al mercado antes de que el álbum completo se ponga a la venta. Algunos de los cortes que incluyen son “El perro, el gato y yo”, “Amor se escribe con llanto”, “Historia de un amor” y “Música romántica”.

Esta etapa artística ha sido un reto para Arturo puesto que, dice, los artistas nuevos no son nada pudorosos a la hora de escribir y cantar sus temas. Y aunque él no se siente cómodo cantando letras tan atrevidas, reconoce que también es necesario adaptarse a las nuevas realidades.

“No estoy en contra”, dijo. “Pero creo que debe haber un punto medio”.

Al final, Arturo tuvo la oportunidad de salir en “Siempre en Domingo”, pero no como cantante sino como tecladista. Su madre sí pudo verlo, pero su padre no. El programa se terminó para siempre en 1998.

En detalle

Qué: Grupo Brindis y Guardianes del Amor de Arturo Rodríguez

Dónde: Giggles Night Club, 215 N. Brand Blvd., Glendale

Cuándo: viernes 13 de marzo a las 9 pm

Cómo: boletos desde $77; informes ticketon.com