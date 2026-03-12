El tiempo de hoy en Dallas para este jueves 12 de marzo

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 750 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:42 h y el crepúsculo será a las 19:33 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 79 grados Fahrenheit (12 y 26ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

