El viernes 13 será un día de suerte para 5 signos del zodiaco chino

El viernes 13 suele estar rodeado de supersticiones, para algunas personas, esta fecha está asociada con la mala suerte o situaciones negativas.

Sin embargo, en la astrología oriental tiene una visión completamente diferente.

Según el calendario chino, el 13 de marzo de 2026 será un día especialmente favorable para ciertos signos animales, especialmente en temas relacionados con el dinero, las oportunidades laborales y el crecimiento personal.

Especialistas del portal Your Tango dicen que este día coincide con el Día del Peligro del Perro de Fuego, combinación energética que, lejos de representar mala suerte, simboliza claridad mental, lealtad y la capacidad de distinguir entre oportunidades reales y engaños.

En el contexto del Año del Caballo de Fuego, que premia la confianza y la acción decidida, esta energía puede abrir puertas inesperadas, explicaron.

Así, cinco signos del zodiaco chino estarán particularmente alineados con esta vibración positiva. ¿Está tu signo entre ellos? Averígualo a continuación.

1. Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

El viernes 13 lleva la energía de tu propio signo, lo que significa que podrías experimentar un momento de revelación importante.

Los astrólogos dicen que es posible que notes un detalle en una situación laboral o financiera que antes había pasado desapercibido.

Cuando lo señales, otras personas reconocerán tu capacidad para entender lo que realmente está ocurriendo.

Este momento puede traducirse en mayor respeto profesional y una oportunidad que impulse tu crecimiento económico a largo plazo.

2. Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El Caballo despertará el 13 de marzo con una sensación extraña respecto a un plan que tenía en mente.

Si es tu signo, los astrólogos te aconsejan, en lugar de ignorar esa intuición, realizar un pequeño cambio en tus decisiones.

Ese ajuste aparentemente insignificante terminará ahorrándote tiempo, esfuerzo y posibles frustraciones.

Más tarde comprenderás que confiar en tu instinto fue la mejor elección, ya que te colocará en una posición mucho más favorable, predicen.

3. Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Para las personas nacidas bajo el signo de la Rata, el viernes 13 puede traer una oportunidad inesperada a través de una conversación aparentemente casual.

Durante una charla informal, alguien podría mencionar un proyecto o una actividad extra en la que está trabajando.

Rata, en ese momento te darás cuenta de que posees una habilidad que encaja perfectamente con esa necesidad.

Lo que empieza como una simple conversación podría transformarse en una nueva fuente de ingresos o una oportunidad profesional interesante, dice tu horóscopo.

4. Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

El Dragón ha estado considerando realizar un cambio importante en su vida, y la energía del viernes 13 confirmará que es el momento adecuado para actuar.

Cuando expreses con confianza lo que deseas, notarás que las personas a tu alrededor reaccionan de forma positiva, comentan los expertos.

Ese simple gesto de confianza puede cambiar completamente el rumbo de una conversación importante y abrir la puerta a oportunidades que mejorarán tu situación personal o profesional.

5. Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El Mono podría sentirse tentado a ignorar un mensaje, una invitación o una pequeña actividad durante el día. Sin embargo, si decides participar, podrías vivir un momento interesante.

Es posible que conozcas a alguien que tenga exactamente la información, el contacto o la oportunidad que estabas buscando desde hace tiempo.

Esta conexión inesperada podría convertirse en un paso clave hacia un proyecto o meta que llevas tiempo intentando alcanzar.

Peguntas frecuentes

¿Por qué el viernes 13 puede traer buena suerte según la astrología china?

En la tradición occidental, el número 13 suele interpretarse como un símbolo de mala fortuna.

Sin embargo, en la astrología china las fechas no se interpretan de la misma manera, ya que el análisis se basa en la combinación de energías del calendario lunar y los elementos.

¿Cuál es el significado del Día del Perro de Fuego?

El Perro de Fuego representa cualidades como la honestidad, la intuición y la protección.

Cuando esta energía domina el día, se favorecen las decisiones inteligentes, especialmente en cuestiones relacionadas con el dinero y las relaciones profesionales.

Sigue leyendo:

• Los 5 mejores signos del zodiaco chino para el éxito en 2026

• 3 signos del zodiaco terminan un ciclo kármico con valiosas lecciones

• 3 signos del zodiaco deben prestar atención al asteroide Quirón