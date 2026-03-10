3 signos del zodiaco deben prestar atención al asteroide Quirón

El asteroide Quirón es conocido en astrología como el “Sanador Herido” al simbolizar las profundas heridas emocionales y el proceso de sanación que surge a partir de ellas.

Actualmente, Quirón está en tránsito por Aries, donde permanecerá hasta el 19 de junio de 2026, activando un poderoso proceso de crecimiento interior para tres signos del zodiaco.

Este tránsito tiene una energía especial porque Aries está relacionado con la identidad, la confianza en uno mismo y el poder personal.

Cuando Quirón atraviesa este signo, invita a enfrentar heridas del pasado que han afectado la autoestima, las relaciones o la seguridad emocional, dicen astrólogos.

Y aunque todos los signos pueden experimentar algún tipo de aprendizaje, los astrólogos de Thought Catalog señalan que Virgo, Libra y Capricornio sentirán con mayor intensidad el proceso de sanación.

En particular, Quirón en Aries podría ayudarlos a superar miedos relacionados con el abandono, el rechazo o la pérdida de control sobre sus vidas.

Si perteneces a uno de estos signos, el paso de Quirón por Aries puede convertirse en una oportunidad única para transformar heridas emocionales en fortaleza personal.

1. Virgo

Para Virgo, Quirón ha estado activando desde 2019 su octava casa, relacionada con los recursos compartidos, el poder y las transformaciones profundas.

Durante este tránsito, muchos Virgo pudieron experimentar ansiedad relacionada con dependencia económica, relaciones intensas o situaciones donde sentían que no tenían control.

El miedo a perder estabilidad frente a instituciones, socios o parejas pudo haber generado tensión emocional.

Sin embargo, el tránsito de Quirón también trae una oportunidad de sanación.

Entre ahora y la mitad de 2026, Virgo puede aprender a recuperar su autonomía y tomar decisiones importantes para su bienestar.

El objetivo final es que Virgo descubra que tiene más poder personal del que imaginaba.

2. Libra

Para Libra, Quirón está transitando su séptima casa, el área de la carta astral relacionada con las relaciones y el compromiso.

Los Libra podrían desarrollar miedo al compromiso debido a experiencias difíciles en el pasado, tales como relaciones dolorosas, divorcios familiares, rechazo o dificultad para establecer límites.

Este miedo pudo llevarlos a evitar relaciones profundas o a tolerar situaciones poco saludables.

Con la influencia de Quirón, Libra tiene la oportunidad de fortalecer su autoestima y aprender a defender sus necesidades emocionales.

Curiosamente, cuando Libra comienza a sentirse más seguro de sí mismo, también se vuelve más atractivo para los demás.

Este tránsito puede abrir la puerta a relaciones más sanas, equilibradas y auténticas.

3. Capricornio

Para Capricornio, la energía de Quirón se manifiesta en la cuarta casa, asociada con el hogar, la familia y la seguridad emocional.

Esto significa que pueden experimentar tensiones familiares o recuerdos dolorosos relacionados con la infancia.

En algunos casos, estas experiencias pueden estar vinculadas con conflictos con los padres o hermanos, problemas en el hogar, inestabilidad emocional en la infancia, así como heridas relacionadas con abandono o rechazo.

El tránsito de Quirón ofrece la posibilidad de sanar esas heridas y crear una nueva base emocional.

Capricornio puede aprender a establecer límites saludables con familiares, defender a su “niño interior”, construir un hogar más estable y amoroso y liberarse de patrones emocionales del pasado.

Este proceso permitirá que Capricornio experimente sus emociones con mayor libertad y confianza.

¿Qué significa Quirón en astrología?

Quirón ocupa un lugar especial dentro de la astrología moderna. Aunque técnicamente es un asteroide o planetoide, su simbolismo es muy poderoso.

El nombre de Quirón proviene de la mitología griega. Era un centauro sabio que, a pesar de ser un gran sanador, sufría una herida que no podía curar.

Por eso en astrología, Quirón representa las heridas emocionales profundas que cada persona debe aprender a sanar.

Estas heridas suelen estar relacionadas con abandonos, rechazos, inseguridades, falta de autoestima o experiencias dolorosas del pasado.

El tránsito de Quirón por un signo del zodiaco no busca provocar dolor, sino ayudar a reconocer esas heridas para transformarlas en crecimiento y sabiduría.

Preguntas frecuentes sobre Quirón

¿Qué es Quirón en astrología?

Quirón es un asteroide asociado con las heridas emocionales profundas y el proceso de sanación personal.

¿Qué significa que Quirón esté en Aries?

Significa que el aprendizaje colectivo está relacionado con la autoestima, el poder personal y la independencia emocional.

¿Qué signos se ven más afectados por este tránsito?

Según estas predicciones, Virgo, Libra y Capricornio podrían experimentar un proceso de sanación más intenso.

¿Hasta cuándo estará Quirón en Aries?

Quirón permanecerá en Aries hasta el 19 de junio de 2026.

¿El efecto de Quirón siempre es negativo?

No. Aunque pueden traer recuerdos o emociones intensas, su propósito principal es facilitar la sanación y el crecimiento personal.

