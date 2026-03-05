Marte en Piscis 2026 activa casas del destino para 4 signos zodiacales

Marte en Piscis es un tránsito que está ocurriendo en estos momentos, desde el 2 de marzo, y estará vigente hasta el 9 de abril.

Dependiendo de la casa astrológica donde se posicione en tu signo zodiacal es el grado de influencia que tendrá en ti.

Según análisis astrales del sitio Spiritualify.org, Géminis, Virgo, Libra y Cáncer, Marte en Piscis está “tocando” sectores asociados con el destino, el crecimiento y el logro de metas importantes de estos signos.

Durante estas semanas, habrá oportunidades clave para avanzar en la vida profesional, mejorar relaciones, fortalecer rutinas o expandir la visión del mundo, comentó el reporte astrológico.

Cuando Marte transita un signo de agua como Piscis, la motivación se vuelve más emocional, creativa y espiritual.

En lugar de actuar por impulso o competencia, las decisiones surgen de la intuición y el significado personal, se explicó.

A continuación, conoce por qué Marte en Piscis afecta más a estos 4 signos del zodiaco.

1. Géminis

Para Géminis, Marte en Piscis activa la décima casa astrológica, relacionada con la carrera, el éxito profesional y la reputación pública.

Entre el 2 de marzo y el 9 de abril, tu vida laboral puede experimentar un impulso significativo.

Podrían surgir nuevas oportunidades, invitaciones a eventos profesionales, conexiones con personas influyentes y proyectos que aumenten tu visibilidad.

Este tránsito favorece especialmente el networking y las estrategias profesionales.

Un simple mensaje o propuesta bien pensada podría abrir puertas importantes.

2. Virgo

Para Virgo, Marte activa la séptima casa, vinculada con las relaciones de pareja, asociaciones profesionales y vínculos importantes.

Durante este tránsito es posible que sientas una necesidad más fuerte de definir relaciones o aclarar situaciones emocionales.

Esto puede manifestarse como conversaciones profundas con la pareja, decisiones sobre sociedades laborales y reconciliaciones o nuevos compromisos.

Marte aporta iniciativa, pero Piscis recuerda la importancia de la empatía.

3. Libra

Para Libra, este tránsito activa la sexta casa, relacionada con la salud, el trabajo diario y los hábitos.

Entre marzo y abril podrías sentir la necesidad de mejorar tu alimentación, iniciar una rutina de ejercicio, reorganizar tu agenda y eliminar hábitos que drenan tu energía.

Marte proporciona la disciplina necesaria para implementar cambios positivos.

4. Cáncer

Para Cáncer, Marte en Piscis activa la novena casa, asociada con los viajes, el aprendizaje y la expansión de la mente.

Durante estas semanas podrías sentir un fuerte deseo de viajar, estudiar algo nuevo, explorar filosofías o espiritualidad y compartir tus ideas con otros.

Este tránsito estimula el crecimiento intelectual y espiritual, permitiéndote ver la vida desde una perspectiva más amplia.

