Cómo impacta Mercurio retrógrado en Piscis a tu signo del zodiaco

El 26 de febrero de 2026 inicia el primer Mercurio retrógrado del año, tránsito que se extiende hasta el 20 de marzo y ocurre completamente bajo la energía de Piscis, signo de agua sensible y espiritual.

Este evento astrológico influye en todos los signos del zodiaco tanto en sus emociones, como revelando secretos u obligándonos a replantear decisiones.

En la astrología, se considera retrógrado a un planeta cuando parece moverse hacia atrás en el cielo.

Aunque es una ilusión óptica, su energía se siente intensa y, en el caso de Mercurio, regente de la comunicación y la tecnología, sus efectos suelen ser más notorios.

¿Qué significa Mercurio retrógrado en Piscis 2026?

Mercurio retrógrado ocurre entre 3 y 4 veces al año y suele durar alrededor de tres semanas. El primero de 2026 tendrá una duración de 22 días.

Durante este período pueden surgir temas como malentendidos y confusiones, fallas tecnológicas, retrasos en viajes o proyectos, así como reencuentros con personas del pasado.

Sin embargo, no todo es negativo. Astrólogos de sitios especializados, como Astrology Answers, explican que ofrece la oportunidad para revisar, reflexionar y rehacer.

Piscis, al ser un signo de agua regido por Neptuno, planeta de la espiritualidad y la intuición, potencia la introspección y nos invita a mirar hacia nuestro interior.

Así, este Mercurio retrógrado en particular puede revelar información oculta, activar la intuición y ayudarnos a sanar aspectos emocionales pendientes.

El impacto de Mercurio retrógrado en Piscis para cada signo

Aries

Tu energía puede sentirse inestable. Con movimientos importantes ocurriendo en tu vida, Mercurio retrógrado en Piscis te pide descansar y reflexionar.

No sigas a los demás: pregúntate qué deseas realmente.

Tauro

El futuro ocupa tu mente. Es momento de replantear tus metas, pero sin decisiones impulsivas. Reconectar con amistades puede ofrecerte más claridad.

Géminis

Podrías estar cerca de cumplir un sueño, pero necesitarás ajustar tus planes. Los obstáculos que aparezcan en tu camino serán oportunidades para mejorar tu estrategia.

Cáncer

Tu ambición se fortalece. El retrógrado en Piscis te invita a pensar en grande y evaluar tu potencial. Algo importante podría dar frutos si mantienes la confianza.

Leo

Una transformación profunda está en marcha Leo. Es momento de trabajar en tu renacimiento personal y dejar atrás inseguridades.

Virgo

Las alianzas serán clave. Personas del pasado podrían brindarte apoyo o información valiosa. Mantén la perspectiva ante los cambios.

Libra

Tu productividad aumenta. Aprovecha para cerrar pendientes y mejorar tu rutina. El autocuidado será fundamental durante estas semanas.

Escorpio

La creatividad se activa intensamente. Pon más pasión en tus proyectos y no olvides equilibrar trabajo con diversión, es la recomendación de tu horóscopo.

Sagitario

Revisa los cimientos de tus planes Sagitario. Es tiempo de corregir errores antes de avanzar. También será importante fortalecer vínculos familiares.

Capricornio

Las ideas fluyen con facilidad durante estos 22 días. Anótalas, aunque no puedas ejecutarlas de inmediato. Estás construyendo algo sólido a largo plazo.

Acuario

Necesitas reconectar con la realidad y contigo mismo Acuario. Tras un período de cambios profundos, este tránsito retrógrado te pide calma y estabilidad emocional.

Piscis

Al tener a Mercurio retrógrado en tu signo sentirás el impacto con mayor intensidad.

Es momento de liberar cargas kármicas y despedirte de lecciones del pasado. Si lo haces correctamente, atraerás abundancia.

Preguntas frecuentes sobre Mercurio retrógrado

¿Cuándo es Mercurio retrógrado en 2026?

Del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026, completamente en Piscis.

¿Es malo Mercurio retrógrado?

No necesariamente. Aunque puede generar retrasos y confusiones, también ofrece oportunidades para revisar y mejorar decisiones.

¿A qué signos afecta más?

Piscis lo sentirá con mayor intensidad, seguido de signos mutables como Géminis, Virgo y Sagitario.

¿Qué hacer durante Mercurio retrógrado?

Reflexionar, reorganizar, retomar proyectos pendientes y evitar decisiones apresuradas.

