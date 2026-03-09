Júpiter retrógrado termina y 4 signos del zodiaco mejoran su suerte

El 10 de marzo de 2026 Júpiter finaliza su movimiento retrógrado y vuelve a avanzar directo.

Este cambio astral es especialmente significativo porque Júpiter es considerado el planeta de la expansión, la abundancia, las bendiciones y la protección.

Cuando un planeta se encuentra retrógrado, su energía se dirige hacia la introspección, la revisión de decisiones y el aprendizaje interno.

Pero cuando vuelve a avanzar directo, las oportunidades comienzan a materializarse y los planes que parecían estancados empiezan a avanzar nuevamente.

Desde el 9 de junio de 2025, Júpiter se encuentra transitando por Cáncer, signo asociado con la familia, el hogar, las emociones y la sanación de los vínculos más importantes.

Durante este periodo, se experimentaron procesos profundos de crecimiento personal y emocional.

Ahora, con el final de su fase retrógrada, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio sentirán con mayor fuerza cómo su suerte comienza a cambiar y nuevas oportunidades empiezan a surgir, dicen las predicciones de la astróloga Narayana Montufar al sitio Parade.

¿Qué significa que Júpiter directo?

En astrología, Júpiter es conocido como el gran benefactor del zodiaco.

Este planeta tarda aproximadamente 12 años en recorrer todos los signos permaneciendo cerca de un año en cada uno de ellos.

Durante su fase retrógrada, que en este caso se extendió entre el 11 de noviembre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, la energía de Júpiter invita a reflexionar sobre el crecimiento personal, las oportunidades perdidas o las decisiones importantes.

Cuando el planeta vuelve a avanzar directo, su energía expansiva se reactiva y muchas situaciones que estaban en pausa comienzan a moverse nuevamente, explicó la astróloga.

Además, en esta ocasión, Júpiter se alinea energéticamente con Sirio, la estrella más brillante del cielo, tradicionalmente vinculada con el conocimiento espiritual y la sabiduría ancestral.

1. Aries

Para Aries, el tránsito de Júpiter en Cáncer ha activado la cuarta casa astrológica, relacionada con el hogar, la familia y las raíces emocionales.

Durante los meses en que Júpiter estuvo retrógrado, es posible que hayas cuestionado algunas decisiones relacionadas con tu vida personal, tu lugar de residencia o incluso tu identidad.

Con Júpiter avanzando nuevamente, Aries podría experimentar una profunda conexión con su pasado o su linaje familiar.

Algunas personas podrían sentirse inspiradas a explorar sus raíces o a sanar dinámicas familiares importantes.

Este proceso puede convertirse en el punto de partida para construir una vida más estable, consciente y emocionalmente enriquecedora.

2. Cáncer

Para Cáncer, este tránsito es especialmente significativo porque Júpiter se encuentra en tu signo.

Al ponerse directo en tu primera casa, el área asociada con la identidad y el propósito personal, podrías experimentar importantes epifanías sobre quién eres y qué deseas para tu futuro.

Durante las próximas semanas, muchas decisiones importantes podrían surgir con mayor claridad. Entre el 10 de marzo y el 29 de julio, Júpiter continuará impulsando tu crecimiento personal.

Este período es ideal para iniciar proyectos, asumir nuevos retos profesionales o tomar decisiones audaces.

La energía de Júpiter también responde positivamente a la gratitud y la confianza, por lo que reconocer tus logros y bendiciones puede ayudarte a atraer aún más oportunidades.

3. Libra

Desde junio de 2025, Júpiter ha estado activando tu sector profesional y de reputación pública.

Durante su fase retrógrada, es posible que algunos proyectos se hayan ralentizado o que hayas sentido la necesidad de replantear tus objetivos a largo plazo.

Esta etapa de introspección fue necesaria para redefinir qué significa realmente el éxito para ti.

Con Júpiter avanzando directo, Libra comienza a experimentar una nueva etapa de crecimiento profesional.

Durante los próximos meses podrías cerrar acuerdos importantes, formar alianzas estratégicas o recibir reconocimiento por tu trabajo.

Este es un momento ideal para fijar metas ambiciosas y avanzar con determinación hacia tus objetivos.

4. Capricornio

Para Capricornio, Júpiter ha estado transitando por la séptima casa relacionada con las asociaciones, el amor y las colaboraciones profesionales.

Desde junio de 2025, es posible que hayas conocido personas que han influido profundamente en tu vida, ya sea a nivel emocional o profesional.

Durante el periodo retrógrado, algunas de estas relaciones pudieron haber pasado por momentos de reflexión o pausa.

Con Júpiter avanzando nuevamente, Capricornio comienza a experimentar mayor claridad sobre qué vínculos desea fortalecer y cuáles pueden impulsar su crecimiento.

Esto puede traducirse en colaboraciones exitosas, sociedades profesionales o incluso en el inicio de una relación amorosa significativa.

Preguntas frecuentes sobre Júpiter retrógrado

¿Qué significa que Júpiter termine su movimiento retrógrado?

Significa que el planeta vuelve a avanzar directo, lo que suele activar oportunidades de crecimiento, expansión y nuevas experiencias positivas.

¿Cuándo termina Júpiter retrógrado en 2026?

El 10 de marzo de 2026, momento en el que su energía expansiva vuelve a manifestarse con mayor fuerza.

¿Qué signos se verán más beneficiados?

Los signos que sentirán con mayor intensidad este cambio son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

¿Qué representa Júpiter en astrología?

Júpiter simboliza abundancia, protección, crecimiento, sabiduría y oportunidades.

¿Cuánto tiempo permanece Júpiter en cada signo?

Júpiter suele permanecer entre 12 y 13 meses en cada signo del zodiaco, completando su ciclo total aproximadamente cada 12 años.

