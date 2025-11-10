Júpiter se pone retrógrado en Cáncer: qué significa para tu signo

La energía expansiva de Júpiter, planeta de la abundancia, la suerte y el crecimiento, entra en un profundo periodo introspectivo al ponerse retrógrado del 11 de noviembre de 2025 al 10 de marzo de 2026.

Este tránsito se da completamente en Cáncer, signo emocional, familiar y profundamente conectado con las raíces, lo que invita a cada signo a mirar hacia adentro y a sanar viejos patrones.

¿Cuáles son los efectos de Júpiter retrógrado en Cáncer para cada signo? A continuación, te lo explicamos, así como las claves para transitar este proceso con consciencia.

¿Qué representa Júpiter retrógrado en Cáncer?

Cuando Júpiter avanza directo, impulsa el crecimiento, la expansión y las oportunidades. Pero en retrógrado, su energía se interioriza e invita a revisar, sanar y reajustar lo que ya empezó a manifestarse.

Con la influencia de Cáncer, este retrógrado se enfoca en: sanación emocional, familia y raíces kármicas, estabilidad interior, hogar, refugio y autocuidado, y patrones heredados o generacionales.

Este periodo no se siente como un bloqueo, sino como un proceso de reparación interna necesario para una expansión más sólida en el futuro.

Lo que Júpiter retrógrado trae para cada signo

A continuación, una guía completa signo por signo, basado en un análisis astrológico publicado en el sitio Astrology Answers.

Aries

Este periodo remueve cargas familiares y karmas ancestrales. Aries debe trabajar la conexión con las raíces, la contención emocional y el descanso.

Tauro

Tauro atravesará un proceso de liberación mental. Los bloqueos comunicativos se disuelven lentamente, permitiendo expresar ideas con mayor claridad y fluidez.

Géminis

El retrógrado se siente lento para ti, Géminis. Lo ideal es enfocarte en orden, disciplina y planes a largo plazo.

Cáncer

Con Júpiter retrógrado en tu signo, todo se vuelve más introspectivo. No es momento de iniciar, sino de pulir lo que ya empezaste y liberar bloqueos.

Leo

Tu intuición se fortalece. Leo bajará el ritmo para conectar con sueños, señales y procesos espirituales.

Virgo

Virgo enfrenta bloqueos kármicos que impiden materializar sus sueños. Con paciencia y constancia, grandes avances llegarán después del retrógrado.

Libra

Este tránsito ilumina lo que bloquea tu camino al éxito. Libra podrá detectar cuáles patrones limitan su avance para transformarlos.

Escorpio

Escorpio reconocerá lo que frena su expansión. El retrógrado impulsa creatividad y sanación profunda.

Sagitario

Siendo regido por Júpiter, Sagitario sentirá esta energía con especial intensidad. Es momento de trabajar cargas profundas y dar espacio a la vulnerabilidad.

Capricornio

Júpiter retro ilumina las conexiones importantes en tu vida. Capricornio revisará lealtades, vínculos y relaciones kármicas.

Acuario

Acuario debe atender los detalles que afectan su rutina y bienestar. Resolver lo pequeño traerá grandes resultados.

Piscis

Piscis trabaja patrones relacionados con el amor y la autoestima. Es momento de liberar bloqueos emocionales y fortalecer el corazón.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Júpiter retrógrado en Cáncer?

Significa un periodo de introspección emocional donde cada signo revisa patrones, bloqueos y estructura interna.

¿Cuánto dura Júpiter retrógrado?

Del 11 de noviembre de 2025 al 10 de marzo de 2026, aproximadamente cuatro meses.

¿A qué signos afecta más?

A Cáncer, Leo, Sagitario y Aries, pero todos sienten su influencia.

¿Es un mal momento para comenzar proyectos?

No necesariamente, pero es mejor retomar, revisar o fortalecer lo ya iniciado.

¿Qué trabajar durante este tránsito?

Sanación emocional, estabilidad interior, raíces familiares y patrones kármicos.

Sigue leyendo:

• Mercurio retrógrado del 9 al 29 de noviembre: qué sucederá con tu signo

• Signos que deben cuidar sus palabras con Marte en Sagitario

• Venus en Escorpio 2025 enciende la pasión: consulta tu horóscopo