Mercurio retrógrado del 9 al 29 de noviembre: qué sucederá con tu signo

El último Mercurio Retrógrado de 2025 ya está aquí y los astrólogos ya anticipan un cierre de año con lecciones, desafíos y oportunidades para la introspección.

Desde el 9 hasta el 29 de noviembre, Mercurio —planeta de la comunicación y la mente— se moverá en aparente retroceso primero por Sagitario (del 9 al 18) y luego por Escorpio (del 18 al 29).

Durante este ciclo, la energía mental se pasma, los malentendidos se intensifican y los temas del pasado regresan para resolverse definitivamente.

Aunque este tránsito afecta a todos los signos, su influencia variará según el elemento y la posición de cada uno.

Mercurio retrógrado en Sagitario (9 al 18 de noviembre): Efectos

Mientras Mercurio retrograda en el signo de Sagitario, la franqueza puede transformarse en impulsividad, explican las astrólogas conocidas como AstroTwins en su sitio AstroSyle.

Los signos de fuego y aire sentirán un impulso por hablar sin pensar, lo que podría provocar tensiones y rupturas temporales.

Este es un periodo ideal para reflexionar antes de opinar, revisar documentos importantes y mantener bajo control las expectativas.

Mercurio retrógrado en Escorpio (18 al 29 de noviembre): Consecuencias

Cuando Mercurio retrocede en Escorpio, las emociones se intensifican y lo oculto sale a la luz.

Es un momento ideal para cerrar ciclos, sanar heridas y comprender la raíz de los conflictos emocionales.

Sin embargo, también podrían surgir celos, malentendidos y manipulaciones si no se maneja la energía con prudencia.

Cómo afectará Mercurio retrógrado a cada signo del zodiaco

Aries: evita discusiones por temas de dinero y revisa todos tus planes de viaje. La impulsividad puede llevarte a errores.

Tauro: los celos y la desconfianza podrían poner a prueba tu relación. Mantén la calma y comunica con claridad.

Géminis: como tu regente es Mercurio, sentirás este tránsito con fuerza. Vuelve a revisar contratos, mensajes y decisiones amorosas.

Cáncer: presta atención a tu salud y evita los excesos de trabajo. También podrían surgir malentendidos familiares.

Leo: antiguos amores podrían reaparecer. No confundas nostalgia con destino; piensa antes de actuar.

Virgo: tu planeta regente retrocede, así que evita las prisas. Cuida tu hogar y aclara cualquier malentendido con tu entorno cercano.

Libra: no firmes acuerdos apresurados ni te comprometas económicamente hasta diciembre. Sé prudente en tus palabras.

Escorpio: tu signo será uno de los más afectados en la segunda mitad del ciclo. Procura no discutir por temas de control o poder.

Sagitario: Mercurio inicia su retroceso en tu signo, lo que podría hacerte decir más de lo necesario. No tomes decisiones impulsivas.

Capricornio: presta atención a tu intuición y no te dejes llevar por fantasías o promesas dudosas.

Acuario: evita los chismes en el trabajo y los malos entendidos con amigos. La diplomacia será tu mejor aliada.

Piscis: planifica bien tu tiempo y evita tomar decisiones profesionales precipitadas. Descansa para evitar el agotamiento mental.

Consejos para sobrevivir al último Mercurio retrógrado de 2025

Revisa todo dos veces. Documentos, correos y contratos deben ser analizados con atención.

Evita reconciliaciones impulsivas. Los amores del pasado pueden volver, pero no siempre para quedarse.

Respalda tu información digital. Este tránsito suele traer fallos tecnológicos.

Medita antes de responder. Una pausa a tiempo puede evitar grandes conflictos.

Aprovecha para reflexionar. Mercurio retrógrado no solo complica, también invita a reevaluar y sanar.

El último Mercurio retrógrado de 2025 no tiene por qué ser un caos. Si actúas con consciencia y paciencia, podrás convertirlo en una etapa de crecimiento y claridad interior.

Recuerda: el universo no castiga, solo ofrece oportunidades para detenerte, revisar y reencaminar tu camino antes de cerrar el año.

Preguntas frecuentes sobre Mercurio retrógrado

¿Por qué Mercurio retrógrado tiene mala fama?

Porque durante este tránsito aumentan los errores de comunicación, retrasos y malentendidos. Sin embargo, también es un momento para resolver asuntos pendientes.

¿Qué signos sentirán más su impacto?

Géminis y Virgo (por ser regidos por Mercurio), además de Sagitario y Escorpio, donde ocurrirá el tránsito.

¿Qué debo evitar durante este periodo?

Firmar contratos, iniciar relaciones o realizar compras importantes sin revisar los detalles.

¿Cómo puedo aprovechar esta energía?

Reflexionando, revisando y cerrando ciclos. Es un momento para sanar, no para avanzar a toda velocidad.

