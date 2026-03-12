FBI abre una sede en Ecuador para brindar apoyo contra el crimen organizado

Ecuador y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el país andino.

“Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado trasnacional”, dijo el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, durante el acto, desarrollado en la capital Quito.

Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para “identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo”, de acuerdo a la información proporcionada por la embajada de Estados Unidos en Ecuador.

La misión diplomática estadounidense añadió que el acuerdo crea un “marco para compartir información, coordinar operaciones, desarrollar capacidades y llevar a cabo investigaciones paralelas contra organizaciones terroristas extranjeras y transnacionales”, y calificó la inauguración de la oficina como un “hito estratégico y operativo” en la cooperación entre ambos países.

“Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, dijo Lawrence Petroni encargado de negocios de la embajada, según el mensaje publicado en X.

Hoy celebramos otro hito estratégico y operativo en la seguridad. En Quito, el Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, Lawrence Petroni, inauguró la apertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones)… pic.twitter.com/WoUHcYP9oD — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 11, 2026

Socios clave

Reimberg, por su parte, aseguró que los trabajos del FBI con la Policía ecuatoriana iniciarán “de inmediato”, ya que ya hubo “capacitación y preparación” previa, y que estarán enfocados en el crimen organizado y corrupción. “Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, agregó el ministro.

Petroni, en tanto, recordó que equipos del FBI ya han colaborado antes con las fuerzas de seguridad ecuatorianas, como cuando llegaron al país tras el asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y, en 2025, cuando un coche bomba explotó en los exteriores de unas oficinas pertenecientes a la familia del presidente Daniel Noboa, en Guayaquil.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la “guerra” que el presidente Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de “terroristas” por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

DZC (EFE, AFP)