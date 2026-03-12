Lentes inteligentes de Meta exponen tus videos íntimos en Kenia

Imagina grabar tu día y que un desconocido al otro lado del planeta observe cada detalle íntimo. Una reciente investigación reveló que los lentes inteligentes de Meta envían material sensible a revisores humanos. Esto ocurre sin importar tu ubicación geográfica actual.

El impacto genera profunda alarma sobre nuestra privacidad digital. Los reportes confirman que contratistas en Nairobi tienen acceso directo a estas grabaciones. Las escenas visualizadas por estos trabajadores incluyen desde visitas al baño hasta actos sexuales.

Todo este escenario destruye la falsa seguridad de los dispositivos portátiles. Si capturas un momento personal con estos anteojos el material queda irremediablemente expuesto a terceros. Lo más grave es la total incapacidad del usuario para evitar esta intromisión.

Empleados en Kenia vigilan tus grabaciones

Los trabajadores africanos actúan como anotadores de inteligencia artificial para la empresa. Su labor principal consiste en etiquetar imágenes y audios para entrenar los sistemas tecnológicos. Un trabajador confesó a medios suecos la verdadera magnitud del contenido diario.

Según sus declaraciones los empleados ven todo el entorno del usuario. Esto abarca habitaciones privadas y cuerpos expuestos en las distintas grabaciones. Las publicaciones Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten destaparon esta realidad que contradice las promesas iniciales del fabricante.

Hay varios datos que no conocemos y que aumentan la desconfianza

El número exacto de empleados que realizan estas tareas de revisión.



El volumen diario de videos procesados en estos centros internacionales.



Los protocolos de seguridad específicos aplicados a los trabajadores contratados.

Fallas graves en la protección de identidad

La empresa implementó un sistema automático para difuminar los rostros y mitigar riesgos. Sin embargo ex empleados revelaron que este proceso de censura visual falla constantemente. Esta deficiencia técnica provoca que las caras permanezcan completamente reconocibles en los videos.

Los problemas de privacidad van mucho más allá de los rostros expuestos. Los revisores indicaron que habitualmente pueden observar las tarjetas bancarias de los usuarios. Esto representa un enorme riesgo financiero que la compañía no ha logrado solucionar por completo.

Hay que tomar en cuenta que un elemento que vuelve esta situación aún más grave es que estos dispositivos son un éxito masivo. Durante el año 2025 se comercializaron más de 7 millones de unidades a nivel mundial. Esto triplica las impresionantes cifras de ventas alcanzadas entre 2023 y 2024.

La configuración actual mantiene las funciones de captura visual en alerta constante. La única manera de detener la grabación es desactivando manualmente el comando de voz del asistente. Muchos consumidores desconocen este requerimiento técnico fundamental para proteger su propia privacidad.

La respuesta de Meta y demandas legales

La portavoz de la empresa Tracy Clayton ofreció declaraciones para intentar calmar la enorme controversia. Afirmó que el contenido permanece en el dispositivo salvo que el usuario interactúe con la inteligencia artificial. Cuando esto ocurre contratan personal humano para evaluar los datos procesados.

Clayton aseguró que implementan medidas de filtrado para proteger la información personal. No obstante estas explicaciones corporativas no lograron detener el descontento de los usuarios ni las repercusiones legales. Ya surgió una propuesta de demanda colectiva acusando a la firma de publicidad engañosa.

La demanda legal argumenta que la empresa ocultó una verdad perturbadora a sus clientes. Al usar funciones inteligentes un extraño podría observar los aspectos más íntimos de tu vida. La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido también exigió aclaratorias urgentes al respecto.

