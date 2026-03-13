Latinos pierden participación en la riqueza nacional bajo la economía de Trump

Un nuevo análisis basado en datos de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y realizado por Americans for Tax Fairness (ATF) muestra que la riqueza de la comunidad latina, como proporción de la riqueza nacional, cayó más de un 20% entre 2016 y 2025.

En el tercer trimestre de 2016, justo antes de que Donald Trump asumiera su primer mandato, los hogares latinos representaban el 2,9% de la riqueza nacional. Para el tercer trimestre de 2025, esa cifra había bajado a apenas el 2,3%.

Aunque a primera vista la bajada puede parecer una diferencia pequeña, el impacto es enorme. Según el informe, si esa participación se hubiera mantenido estable durante ese periodo, las familias latinas serían hoy aproximadamente un billón de dólares más ricas.

A decir del informe, el dato resulta aún más llamativo si se considera que los latinos representan casi el 20% de la población de Estados Unidos.

La brecha de riqueza sigue ampliándose

El estudio apunta a un problema de fondo: la riqueza de los hogares latinos sí ha crecido en términos absolutos, pero a un ritmo mucho menor que la de otros grupos, especialmente los hogares blancos.

Ajustada a la inflación, la riqueza promedio de un hogar blanco aumentó un 34% entre 2016 y 2025. En cambio, la riqueza del hogar latino promedio creció apenas un 12% en ese mismo periodo.

En otras palabras, aunque las familias latinas avanzan, lo hacen mucho más lentamente que el resto, lo que termina reduciendo su peso relativo dentro de la economía nacional.

“La disminución de la participación de las familias latinas en la riqueza nacional es una señal clara de que el sistema económico actual beneficia de manera desproporcionada a los más ricos”, afirmó David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness.

Acciones y negocios: áreas con mayor brecha

La diferencia se vuelve aún más evidente en dos fuentes clave de riqueza: la propiedad de acciones y los negocios privados.

Según el análisis, la riqueza en acciones corporativas en manos de hogares latinos es hoy alrededor de un 25% menor que en 2016, si se ajusta por inflación.

En cuanto a los negocios privados, el panorama es todavía más preocupante. La propiedad de este tipo de activos dentro de la comunidad latina prácticamente no ha crecido desde 1989, año en que la Reserva Federal comenzó a registrar este tipo de datos.

Estas dos categorías suelen ser los principales motores de acumulación de riqueza a largo plazo en Estados Unidos, lo que explica por qué la brecha se amplía con el paso del tiempo.

Una comparación que ilustra la desigualdad

El contraste es aún más marcado cuando se compara la riqueza total de las familias latinas con la de la élite económica del país.

Los aproximadamente 18,7 millones de hogares latinos poseen en conjunto menos del 20% de la riqueza que acumula el 0,1% más rico de Estados Unidos, un grupo formado por apenas unas 136.000 familias.

Mientras tanto, la fortuna colectiva de los multimillonarios estadounidenses creció con rapidez. Solo en 2025 aumentó cerca de 22%, lo que equivale a $1,5 billones adicionales.

Las propuestas para reducir la desigualdad

Ante este panorama, Americans for Tax Fairness propone cambios en el sistema fiscal para reducir la brecha de riqueza.

Entre las medidas planteadas se encuentran impuestos sobre grandes fortunas, reformas al impuesto sobre ganancias de capital y cambios en el impuesto sobre sucesiones.

Una de las propuestas más conocidas es la de la senadora Elizabeth Warren, que plantea un impuesto anual del 2% sobre las fortunas superiores a $50 millones.

Según estimaciones, un impuesto de este tipo podría recaudar al menos $3 billones en una década, recursos que podrían destinarse a programas de cuidado infantil, salud, educación o vivienda.

Para muchos economistas, el debate aquí no es solo cuánto crece la economía, sino quién se beneficia realmente de ese crecimiento. Y los datos recientes sugieren que, al menos por ahora, “las familias latinas están recibiendo una porción cada vez más pequeña del pastel económico”.

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