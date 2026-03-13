Lula prohíbe entrada a Brasil a consejero de Trump en respuesta a revocación de visas

El gobierno de Brasil revocó la visa a Darren Beattie, un alto funcionario estadounidense quien pretendía visitar a Jair Bolsonaro.

La prohibición del permiso de ingreso a Brasil fue confirmada por el propio pesidente Luiz Inácio Lula da Silva, como respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar visas a funcionarios de salud brasileños en agosto pasado.

“A ese estadounidense que dijo que venía a visitar a Jair Bolsonaro se le prohibió la visita y yo le prohibí la entrada a Brasil hasta que se liberen las visas del ministro de Salud, que están bloqueadas”, dijo Lula da Silva.

En agosto pasado, la administración Trump revocó las visas de dos ex altos funcionarios de salud de Brasil por su participación en un programa que enviaba médicos cubanos a zonas remotas del país sudamericano.

Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman figuraban en una lista de personas cuyas visas fueron revocadas o restringidas, junto con las de sus familiares, por presuntamente colaborar con el programa cubano Mais Médicos.

“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano y priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, declaró el Departamento de Estado cuando anunció la revocación de visas.

Tabosa Sales y Kleiman trabajaron en el Ministerio de Salud de Brasil durante la presidencia de Dilma Rousseff.

Lula da Silva afirmó este viernes durante durante la reinauguración de un área del Hospital Federal de Andaraí, en Río de Janeiro, la prohibición al funcionario estadounidense, quien había solicitado autorización para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro en la prisión en la que cumple una condena por golpismo.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la “omisión y falsificación” de información relevante sobre el motivo de la visita al momento de solicitar el visado en Washington.

La cancillería había otorgado visa al asesor para participar en un evento en São Paulo y se enteró por la prensa de que el alto funcionario estadounidense planeaba visitar a Bolsonaro en prisión.

Lula recordó que el Gobierno de Trump le canceló la visa a su ministro de Salud, Alexandre Padilha, a su esposa y a una hija de 10 años.

La cancillería brasileña confirmó la revocación del visado de Beattie, alegando que el consejero habría mentido sobre los motivos de su viaje.

Según la cartera, este hecho constituye un principio legal suficiente para la denegación del visado, de conformidad con la legislación brasileña y con normas internacionales aplicadas en casos similares.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que puso en prisión a Bolsonaro, autorizó esta semana que Beattie le hiciera una visita al expresidente en prisión el 18 de marzo.

Pero, tras ser consultado por el juez sobre el caso, ya que Beattie solicitó un cambio en la fecha, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que la visita de un asesor del presidente Trump al exmandatario en prisión podía configurar una “injerencia indebida” en año electoral.

Antes incluso de solicitar reuniones con funcionarios de la cancillería brasileña, Beattie, asesor sénior para Política de Brasil del Departamento de Estado de Estados Unidos, pidió autorización para encontrarse con el líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Sin embargo, la cancillería informó que esa reunión con el expresidente en ningún momento fue informada por el consejero de Trump, quien solo había comunicado su intención de viajar al país “para una conferencia sobre minerales críticos y para reuniones oficiales con representantes del Gobierno brasileño”.

Con información de EFE