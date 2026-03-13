¿Puedo evitar efectivamente la caída del cabello? Avances terapéuticos contra la alopecia en hombres y mujeres

El dermatólogo Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, destaca el progreso en tratamientos para la alopecia, mencionando una próxima terapia basada en células madre que podría estar disponible para 2030. Este avance representa una “explosión de opciones terapéuticas” en el sector.

Durante una entrevista realizada por la agencia EFE, López Bran señaló que la fase experimental en ratones concluyó con éxito, aunque ahora toca prudencia: la regulación de las fases experimentales en humanos es muy exigente.

Sostuvo, con optimismo, que la realidad es que el campo de la ciencia está avanzando sin cesar para acabar con la calvicie en hombres y en mujeres.

Tipos comunes de alopecia

Cada tipo de alopecia tiene características muy definidas:

Alopecia androgenética. Este tipo es el más frecuente, afectando aproximadamente al 30% de los hombres y entre el 25-30% de las mujeres. Factores genéticos y hormonales son las causas principales. En las mujeres, la pérdida de cabello impacta notablemente la autoestima.

Alopecia areata. Se presenta en diferentes formas: en placas, total y universal. Esta alopecia está relacionada con un mal funcionamiento del sistema inmunológico y puede ser influenciada por factores emocionales y ambientales. Los tratamientos actuales incluyen medicamentos y biológicos que mejoran el pronóstico.

Efluvio telógeno y anagénico. El efluvio telógeno es generalmente reversible y puede ser causado por estrés agudo, mientras que el anagénico, que ocurre durante la quimioterapia, resulta en una pérdida rápida de cabello. Ambos tipos requieren atención médica, aunque el efluvio telógeno tiene un buen pronóstico en términos de recuperación.

Alopecia cicatricial y fibrosante frontal. La alopecia cicatricial, irreparable, se debe a daño permanente del folículo por diversos traumatismos. Por su parte, la alopecia fibrosante frontal afecta más a mujeres de mediana edad y puede llevar a una pérdida significativa de cabello en la línea frontotemporal.

¿A qué edades se manifiesta la alopecia?

“Dependiendo del tipo de alopecia, la edad de inicio puede variar”, afirma López Bran. “Todo depende de la carga genética y de los factores acompañantes”.

Concreta que la alopecia androgenética es poco frecuente que se inicie antes de los 18 años, aunque el médico reconoce que empieza a ver pacientes más jóvenes.

“Estamos hablando siempre de un grupo de alopecias que llamamos adquiridas, es decir, que aparecen con el paso de los años, pero también es cierto que tenemos algunos casos de alopecias congénitas”, presentes en el momento del nacimiento. “Son menos frecuentes”, matiza, pero una vez observada, el tratamiento varía.

Estrategias de prevención y consejos

El dermatólogo aconseja evitar peinados que causen tracción, ya que esto puede provocar una pérdida irreversible. Además, enfatiza la importancia de un diagnóstico adecuado para un tratamiento efectivo, permitiendo que los pacientes recuperen la confianza.

Pero, para el éxito de cualquier tratamiento, López Bran subraya la necesidad de un historial clínico detallado y un diagnóstico correcto, que allane el camino hacia el tratamiento efectivo y personalizado para cada paciente.

Factores emocionales que agravan la alopecia

El estrés, la ansiedad y otros factores emocionales pueden agravar la alopecia, especialmente la alopecia areata, según estudios científicos que vinculan eventos traumáticos o estrés prolongado con su aparición y progresión. Estos factores alteran el sistema inmune y generan inflamación que afecta los folículos pilosos.

Factores emocionales clave

El estrés crónico actúa como desencadenante en hasta el 65% de casos, precediendo episodios de alopecia areata, junto con duelos, burnout o ansiedad.

actúa como desencadenante en hasta el 65% de casos, precediendo episodios de alopecia areata, junto con duelos, burnout o ansiedad. La ansiedad y depresión se asocian con mayor reincidencia y peor evolución, creando un ciclo bidireccional con la pérdida de cabello.

se asocian con mayor reincidencia y peor evolución, creando un ciclo bidireccional con la pérdida de cabello. Trastornos del sueño por estrés prolongado inflaman el cuero cabelludo y agravan la caída.

Estrategias para abordarlos

Terapia psicológica : Enfoques integradores que tratan ansiedad y depresión mejoran la adaptación y la evolución clínica de la alopecia.

: Enfoques integradores que tratan ansiedad y depresión mejoran la adaptación y la evolución clínica de la alopecia. Gestión del estrés : Técnicas como mindfulness, ejercicio o apoyo en grupos reducen el impacto emocional y previenen recaídas.

: Técnicas como mindfulness, ejercicio o apoyo en grupos reducen el impacto emocional y previenen recaídas. Consulta profesional combinada (dermatólogo y psicólogo) para un tratamiento holístico, ya que factores genéticos y autoinmunes también influyen.

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