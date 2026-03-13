Recortes federales obligan a cerrar siete clínicas en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunció el cierre de siete clínicas de salud pública debido a recortes presupuestarios federales y exenciones fiscales para multimillonarios, una decisión que, según trabajadores y defensores de la salud, podría ser solo el inicio de más cierres.

Las clínicas afectadas están ubicadas en distintos puntos del condado, desde Antelope Valley hasta Torrance. La organización Billionaire Tax Now señaló que actualmente solo permanecen abiertas seis clínicas de salud pública y que entre 200 y 300 puestos de trabajo han sido eliminados bajo la administración del presidente Donald Trump.

Recortes federales presionan al sistema de salud

El doctor Anish Mahajan, subdirector del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, advirtió en declaraciones a Los Angeles Times que, además de las pérdidas de empleo, el condado podría enfrentar una reducción de hasta $2.400 millones en financiamiento en los próximos años debido a la llamada “gran y hermosa ley” impulsada por el presidente.

Si esos recursos desaparecen, las autoridades locales anticipan recortes más profundos: menos personal, reducción de servicios e incluso el cierre de más clínicas.

Para muchos residentes, especialmente personas de bajos ingresos, estas clínicas representan el primer punto de acceso a servicios médicos esenciales como vacunas, chequeos, pruebas diagnósticas y tratamientos básicos.

Propuesta de impuesto a los multimillonarios

Ante este panorama, defensores del llamado impuesto a los multimillonarios de California están impulsando una iniciativa que podría aparecer en las boletas electorales estatales en noviembre. La propuesta plantea aplicar un impuesto extraordinario a las mayores fortunas del estado para financiar servicios públicos esenciales.

“California es uno de los lugares más ricos del planeta, pero nuestro sistema de salud está al límite”, dijo Suzanne Jimenez, dirigente del sindicato SEIU United Healthcare Workers West.

Según los promotores de la medida, la mayor parte de los recursos recaudados se destinaría a mantener abiertos hospitales, clínicas comunitarias y salas de emergencia. De lo contrario, advierten, las familias trabajadoras terminarán pagando el costo de mantener operativa la red de salud pública.

“Estoy recolectando firmas porque si no logramos incluir el impuesto a los multimillonarios en la boleta electoral, cada vez cerrarán más clínicas”, afirmó Diego Rubalcava-Álvarez, voluntario de la campaña. “Washington les otorgó exenciones fiscales a los multimillonarios y las financió recortando atención médica para millones de californianos”.

Un debate que impacta en las familias

Expertos en salud pública advierten que millones de residentes podrían perder cobertura médica si continúan los recortes federales a programas de salud y asistencia social. Al mismo tiempo, hospitales y centros comunitarios enfrentan costos cada vez más altos para operar.

“Si siguen cerrando clínicas, las familias tendrán que conducir más lejos y esperar más tiempo para recibir atención”, dijo Andrés González, residente de Maywood y trabajador del sistema de salud.

La propuesta del impuesto a los multimillonarios daría a los votantes la posibilidad de decidir si desean financiar el sistema de salud con un gravamen a las grandes fortunas. Según sus promotores, el 90% de los fondos recaudados se destinaría a estabilizar el sistema de salud del estado, mientras que el 10% restante financiaría asistencia alimentaria y apoyos para la educación pública, desde preescolar hasta secundaria.

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