Trabajadores inmigrantes demandan a la CBP por revocar sus autorizaciones de seguridad en aeropuertos

Trabajadores inmigrantes y el sindicato Servicio Internacional de Empleados (SEIU) presentaron este viernes una demanda federal contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por la revocación de autorizaciones de seguridad a empleados aeroportuarios, una decisión que, según la querella, dejó sin trabajo a decenas de personas y pone en riesgo a miles más en aeropuertos del país.



La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts en nombre del SEIU y cuatro trabajadores afiliados al sindicato 32BJ SEIU.



La demanda busca impugnar la decisión de la CBP de revocar las autorizaciones de seguridad de al menos 80 trabajadores inmigrantes con estatus legal que laboraban en el Aeropuerto Internacional Logan.

Demanda federal por cancelación de credenciales de seguridad

El recurso legal fue presentado por la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale, que representa al sindicato y a los trabajadores afectados.



En la querella se sostiene que la CBP violó sus propias regulaciones, la ley federal y las garantías procesales establecidas en la Constitución de Estados Unidos al cancelar las credenciales necesarias para desempeñar labores dentro de áreas restringidas de aeropuertos.



Según el sindicato, las acciones de la agencia ya han dejado sin empleo a trabajadores en varios aeropuertos internacionales del país.



Entre ellos se encuentran el Aeropuerto Internacional Logan, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto Internacional de Orlando, el Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston.

Trabajadores señalan pérdida de empleo

Uno de los demandantes, Saint Paul Paul, explicó que perdió su empleo como limpiador de cabinas de aerolíneas en el aeropuerto Logan después de recibir una notificación de la CBP.



“La carta que recibí decía que yo era un ‘riesgo inaceptable’, a pesar de que tengo autorización para trabajar y soy un buen trabajador”, afirmó.



El trabajador sostuvo que considera que ese argumento fue utilizado como una justificación para discriminar a inmigrantes.



Sindicato denuncia impacto en operaciones aeroportuarias

El presidente de 32BJ SEIU, Manny Pastreich, señaló que los trabajadores inmigrantes del sindicato desempeñan funciones esenciales en los aeropuertos.

Según explicó, sus labores incluyen manejo de equipaje, limpieza de cabinas y asistencia a pasajeros en sillas de ruedas, entre otras tareas necesarias para la operación diaria de las terminales aéreas.

Pastreich afirmó que la cancelación de las autorizaciones de seguridad ha afectado a unos 80 trabajadores legalmente autorizados en el Aeropuerto Logan, quienes habían desempeñado sus funciones durante años.

El dirigente sindical indicó que el sindicato respalda la demanda presentada junto con la clínica legal de la Facultad de Derecho de Yale, con el objetivo de detener las cancelaciones y buscar que los trabajadores recuperen sus empleos.

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