Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Leo, mi cielo, ponte abusado porque el 14 de marzo del 2026 llega con movimientos fuertes en tu vida, de esos que primero te sacuden el tapete y luego te acomodan las ideas. Recibirás noticias importantes que te harán abrir los ojos y ver a ciertas personas tal cual son, sin maquillaje ni cuentos. No te asustes, porque aunque al principio te dé coraje o tristeza, al final te servirá para poner cada cosa en su lugar.
Aguas con vecinos o vecinas envidiosos, de esos que sonríen de frente pero por dentro traen más veneno que un alacrán. Hay gente que no soporta ver a tu familia avanzar, prosperar o simplemente estar tranquila. Mi consejo de señora vieja pero sabida: no cuentes de más, no presumas lo que tienes y mantén tu casa protegida de malas vibras. La envidia es silenciosa pero bien traicionera.
En el terreno laboral vienen cambios importantes. Tal vez haya discusiones con superiores o gente del trabajo que quiere medir fuerzas contigo. Aquí es donde debes sacar la cabeza fría. No respondas con el hígado, porque luego uno dice cosas que no debería. Deja que hablen, deja que ladren, tú enfócate en hacer tu trabajo bien y verás cómo al final el tiempo te dará la razón.
En cuestiones del corazón también se mueven las aguas. Podrías darte cuenta de que ese amor que jurabas eterno ya no te provoca lo mismo. Y no pasa nada, mi Leo, la vida cambia y el corazón también. A veces uno se aferra a alguien por costumbre, por miedo a la soledad o por recuerdos bonitos, pero cuando el sentimiento se enfría es mejor aceptar la realidad y seguir adelante.
Si estás soltero o soltera, hay altas posibilidades de que aparezca alguien interesante. Pero aquí te voy a dar un consejo muy de tía sabia: bájale dos rayitas a tus exigencias. No puedes andar pidiendo príncipe azul cuando tú andas en chanclas emocionales. Si quieres alguien de calidad, tú también tienes que ofrecer calidad, estabilidad y cariño verdadero.
También se asoma una oportunidad financiera que podría mejorar tu economía. No será dinero caído del cielo, pero sí una puerta que se abre para quien sabe aprovecharla. No la dejes pasar por flojera o por miedo, porque esas oportunidades no tocan dos veces la puerta.
Hay algo que saldrá a la luz sobre una persona cercana, algo que en el fondo ya sospechabas pero no querías creer. Cuando lo sepas te va a doler, no te voy a mentir. Pero también te va a liberar de muchas dudas y de un peso que ya venías cargando.
Eso sí, una llamada o mensaje inesperado te alegrará el día y te recordará que no todo es drama en la vida. Consejo final de esta Nana: suelta lo que duele, protege lo que amas y deja de cargar problemas que no son tuyos.
Color del día: Dorado
Números de la suerte: 11, 26 y 64
VIRGO
Virgo, mi cielo, escucha bien lo que te voy a decir porque este 14 de marzo del 2026 viene con lecciones importantes, de esas que al principio incomodan pero después te hacen crecer como persona. La vida te está poniendo frente a un espejo para que veas todo lo que has avanzado, porque aunque a veces te quejas más que una suegra en domingo, la realidad es que has recorrido un camino largo y no cualquiera llega hasta donde tú estás.
Si tienes pareja, se visualizan celos o pequeñas discusiones, pero no te espantes porque lejos de separarlos podrían terminar uniéndolos más. A veces las parejas necesitan sacarse ciertas espinitas para acomodar el corazón y recordar por qué están juntos. Eso sí, no exageres ni hagas tormenta en vaso de agua, porque luego uno mismo arruina lo que sí vale la pena.
Por otra parte, en lo laboral podrías sentir estrés o presión, ya sea por exceso de trabajo o por decisiones que tendrás que tomar. No te cargues todo el peso del mundo en los hombros. Recuerda que no eres superhéroe ni salvador de nadie. Haz lo que te corresponde y lo demás que ruede.
También se visualiza la posibilidad de un viaje o salida con amistades, algo que te caerá como bendición porque necesitas despejar la mente. Te la pasarás a toda madre, habrá risas, anécdotas y quizá hasta uno que otro chisme sabroso que te hará darte cuenta de quién sí vale la pena tener cerca.
Ahora bien, prepárate porque un amor del pasado podría volver a aparecer, ya sea con mensaje, llamada o hasta queriendo verte. Pero aquí es donde demostrarás lo mucho que has madurado. Antes quizá habrías caído redondito o redondita, pero ahora ya no te comes cualquier cuento. Ese pasado ya no tiene lugar en tu presente y lo más seguro es que lo mandes bien lejos, sin drama y con dignidad.
Eso sí, también se marca una noticia que al principio te pondrá de malas. Algo que no esperabas y que podría arruinarte el humor por un rato. Pero respira profundo, porque con el paso de los días entenderás que las cosas pasaron así por una razón. Muchas veces lo que parece un problema en realidad es una protección disfrazada.
Estás entrando en una nueva etapa llena de oportunidades. Nuevas personas podrían llegar a tu vida y traer aire fresco. Pero para que eso suceda tienes que dejar de mendigar cariño o atención a quien claramente no te da ni la hora. Mi consejo de señora experimentada: quien quiere estar contigo, está, sin que tengas que andar rogando.
Cuida también tu salud, especialmente la garganta y los cambios de humor. A veces te guardas demasiado y luego explotas cuando menos debes. Habla, expresa lo que sientes, pero hazlo con calma y claridad.
Y algo muy importante, Virgo: ya es momento de madurar en el amor. Dejar de perder el tiempo con historias que no llevan a nada y empezar a buscar algo estable, algo que realmente te haga crecer.
Consejo de esta Nana: aprende a valorarte y verás cómo la vida empieza a tratarte diferente.
Color del día: Verde oliva
Números de la suerte: 05, 18 y 73
LIBRA
Libra, mi cielo, este 14 de marzo del 2026 llega con una energía bien especial para ti, de esas que te hacen abrir los ojos y decir: “ya estuvo bueno de tanto aguantar”. Y qué bueno, porque ya era hora de que empezaras a ponerte en primer lugar. Cree más en ti, en lo que sientes y en lo que tu corazón te dice, porque muchas veces te quedas callado o callada para no incomodar a otros, pero terminas incomodándote tú mismo.
Estás entrando en una etapa de liberación, una etapa donde poco a poco irás soltando todo lo que ya dolió, lo que ya cansó y lo que simplemente dejó de tener sentido en tu vida. No es que te estés volviendo frío o fría, como algunos podrían pensar, es que estás aprendiendo a proteger tu paz. Y déjame decirte algo muy claro: la paz no tiene precio.
Te estás convirtiendo en una persona más fuerte, más firme y menos manipulable, y eso a algunos no les va a gustar. Habrá quien diga que te volviste duro, que ya no eres el mismo de antes, pero la realidad es que simplemente ya no permites que te vean la cara. Y eso, Libra, es madurez.
Es momento de ponerte las pilas en todos los aspectos de tu vida. Dejar de andar detrás de personas que ni te valoran ni te dejan avanzar. Hay gente que ni entra ni deja entrar, nomás estorba en la puerta de tu vida. Y tú, por educación o por cariño, los sigues dejando ahí. Pues ya es momento de moverlos de ese lugar y seguir tu camino.
Se marca un desprendimiento fuerte de una persona, alguien que fue importante para ti pero que ya no tiene el mismo lugar en tu vida. Puede doler, claro que sí, porque no somos de piedra. Pero también será una liberación muy grande. Hay relaciones que se terminan no porque falte amor, sino porque falta respeto, tiempo o interés.
Aprende a soltar. Nada es para siempre y menos las personas que no saben valorarte. Tú no mereces a nadie que te haga sentir menos, que te ignore o que te trate como opción cuando tú mereces ser prioridad.
La vida te está invitando a empezar de cero en muchas áreas. Nuevas personas, nuevas oportunidades y nuevas experiencias podrían aparecer en tu camino si te permites cerrar los ciclos que ya terminaron. No tengas miedo de lo nuevo, porque ahí es donde se encuentran las sorpresas bonitas.
En el amor vienen cambios positivos. Si no tienes pareja, existe una gran posibilidad de que alguien llegue a tu vida con intenciones más serias. Pero no te apresures ni te ilusiones demasiado rápido. Deja que las cosas fluyan y observa las acciones más que las palabras.
Eso sí, ten cuidado con tu economía, porque podrías gastar de más o confiar tu dinero en algo que no es tan seguro como parece. Piensa dos veces antes de prestar, invertir o gastar en cosas innecesarias.
Consejo de esta Nana: quien te quiere, se nota; quien no, también. No pierdas tiempo tratando de convencer a nadie de tu valor.
Color del día: Azul cielo
Números de la suerte: 09, 21 y 66
ESCORPIÓN
Escorpión, mi corazón, este 14 de marzo del 2026 trae movimientos interesantes en tu vida, especialmente en el área familiar y emocional. Se marca el regreso o visita de familiares que viven lejos, y ese encuentro traerá momentos de alegría, recuerdos y uno que otro chisme familiar que hará la convivencia más sabrosa.
Será un buen momento para fortalecer los lazos familiares, porque a veces cada quien anda en su mundo y se nos olvida que la familia también necesita atención. No esperes a que pasen los años para valorar a los tuyos. Aprovecha estas reuniones para platicar, escuchar y reconectar con quienes comparten tu sangre.
Cuando tú te enamoras, Escorpión, lo haces con todo el corazón. Eres de los que pueden cambiar el mundo de la persona que aman porque das confianza, protección y una paz que pocos saben ofrecer. Pero también debes aprender a no darlo todo a quien no está dispuesto a hacer lo mismo por ti.
Los astros muestran movimientos que podrían traer de vuelta a alguien de tu pasado. Tal vez una expareja, un amor viejo o alguien que dejó huella en tu historia. Cuando lo veas o sepas de esa persona, te darás cuenta de cómo la vida le ha tratado y también entenderás por qué las cosas no continuaron.
También se visualiza una situación de salud en un familiar, algo que podría preocuparte un poco. No te alarmes de más, pero sí mantente al pendiente y ofrece tu apoyo. A veces una palabra de ánimo o una visita pueden hacer una gran diferencia.
Una persona de piel clara de tu pasado ha estado pensando mucho en ti y podría buscar la forma de acercarse nuevamente. Aquí tú tendrás la última palabra. Ya sabes lo que esa historia fue y solo tú puedes decidir si vale la pena abrir la puerta otra vez o dejarla cerrada para siempre.
En el terreno de las amistades será importante aclarar ciertas cosas. Hay una amistad con la que podrías tener un malentendido si no hablan las cosas a tiempo. La confianza es como un vidrio: cuando se rompe cuesta mucho volver a pegarlo.
También se marca que una amistad necesitará mucho de tu apoyo. Tal vez te busque para pedir consejo o ayuda en un momento complicado. Escucha con el corazón, pero tampoco cargues problemas que no te corresponden.
No permitas que comentarios negativos o chismes te tumben el ánimo. Habrá personas que hablen de ti sin saber la historia completa. Tú sigue caminando con la frente en alto, porque al final la verdad siempre sale a la luz. Eso sí, cambia un poco esa actitud negativa que a veces te cargas. Cuando ves todo oscuro, terminas atrayendo más problemas de los que realmente existen.
Consejo de esta Nana: la vida pone pruebas, pero también da la fuerza para superarlas.
Color del día: Rojo vino
Números de la suerte: 14, 32 y 71**
PISCIS
Piscis, este 14 de marzo del 2026 llega con una sacudida emocional que te hará reflexionar más de la cuenta. Y mira que cuando tú te pones a pensar, te vas hasta el fondo del océano de los recuerdos. Pero no es malo, al contrario, porque estos días te servirán para mirar hacia atrás y darte cuenta de todo lo que has sobrevivido.
Primero que nada, manda bien lejos a la gente chismosa. Esa gente que vive pendiente de tu vida porque la suya está más vacía que refrigerador de estudiante. No dejes que comentarios negativos o rumores te roben la paz. Tú ya has pasado por demasiadas tormentas como para seguir permitiendo que cualquiera venga a revolverte el agua.
Vas a estar recordando muchas cosas de tu pasado: caídas, decepciones, momentos en los que sentiste que el mundo se te venía encima. Pero también te darás cuenta de algo muy importante: todo eso te hizo más fuerte. Cada golpe te enseñó a valorar lo que hoy tienes, las personas que sí están contigo y las bendiciones que antes dabas por hecho.
En el terreno del amor habrá movimientos interesantes, pero también peligrosos si no te controlas. Se marcan amores de una noche, encuentros intensos que empiezan como juego y podrían terminar tocando tu corazón más de lo que pensabas. Y ya sabemos cómo eres tú, Piscis: empiezas diciendo que no te vas a enganchar y cuando menos lo esperas ya estás imaginando boda, casa y hasta nombre para los hijos.
Cuida mucho tu carácter. Eres una persona muy cambiante emocionalmente, a veces estás de lo más dulce y otras de repente explotas como olla de presión. Eso puede provocar que digas cosas que después te arrepientas de haber dicho. Respira antes de reaccionar, porque una palabra mal dicha puede romper algo que luego cuesta mucho reparar.
Si tienes pareja, la desconfianza podría ser el punto débil de la relación. Tu signo tiende a sospechar demasiado cuando algo no le cuadra. Pero también debes entender que no todo mundo está en tu contra. Habla claro, pregunta lo que tengas que preguntar y evita hacer películas en tu cabeza.
Eso sí, abre bien los ojos porque hay dos personas rondando a tu pareja. No necesariamente significa que te estén siendo infiel, pero sí hay quienes quisieran ocupar tu lugar. Aquí no se trata de hacer escándalo, sino de fortalecer tu relación para que nadie pueda meterse entre ustedes. Si la relación es fuerte, este puede ser un buen momento para dar un paso más serio, ya sea planear un viaje juntos o incluso hablar de compromisos más formales.
También aparece la posibilidad de un viaje o incluso un cambio de residencia. Algo que podría llegar de manera inesperada y mover muchas piezas en tu vida.
Consejo de esta Nana: no todo lo que llega a tu vida es para quedarse, pero todo llega para enseñarte algo.
Color del día: Turquesa
Números de la suerte: 07, 29 y 68
ACUARIO
Acuario,este 14 de marzo del 2026 viene con varias lecciones que tienen que ver con tu forma de sentir y de reaccionar ante las personas que amas. Y lo primero que te voy a decir, aunque no te guste mucho escucharlo, es que debes aprender a controlar esos celos que a veces te brotan sin aviso.
Cuando te gana la inseguridad puedes terminar haciendo un show innecesario, y eso en lugar de acercar a las personas, las termina alejando. Nadie quiere sentirse vigilado o cuestionado todo el tiempo. Así que respira, confía más y no le des alas a pensamientos que solo viven en tu cabeza.
Tus sueños estarán muy intensos en estos días. Algunos podrían parecer tan reales que al despertar te quedes pensando en ellos todo el día. Pon atención, porque uno de esos sueños podría revelarte una verdad que llevabas tiempo esperando descubrir. A veces el subconsciente habla cuando la mente consciente no quiere escuchar.
Si tienes pareja se aproximan momentos de mucha pasión, de esos que reavivan la chispa y hacen recordar por qué eligieron estar juntos. Aprovecha esa energía para fortalecer la conexión emocional y no solo la física. También se presentan reuniones, fiestas o encuentros con amistades donde la pasarás bastante bien. Será un buen momento para distraerte, reír y salir de la rutina que últimamente te tenía algo tenso o tensa.
En lo laboral podrían aparecer nuevas oportunidades. Tal vez una propuesta, un negocio o una idea que al principio parezca pequeña, pero que podría crecer si sabes trabajarla con paciencia. Cuida mucho tu salud y alimentación, porque si sigues descuidándote podrías subir de peso o sentirte más cansado de lo normal. No se trata de volverte obsesivo con la dieta, pero sí de poner un poco más de atención a lo que comes y a cómo cuidas tu cuerpo.
Hay algo muy espiritual marcándose en tu camino. Una persona que ya no está físicamente en este mundo podría enviarte una señal. Puede ser a través de un sueño, un recuerdo o un momento muy particular que te hará sentir que esa alma sigue cerca de ti. No permitas que nadie vuelva a lastimarte como en el pasado. Ya aprendiste bastante y ahora es momento de proteger tu paz.
También será importante poner límites a personas metiches que opinan de tu vida sin saber lo que realmente has vivido. Quien no aporta nada, que tampoco opine. Se abre la puerta a un negocio que podría dejar buenas ganancias, y también existe la posibilidad de cambios importantes como mudanza o compra de vehículo.
Consejo de esta Nana: la vida siempre recompensa a quienes aprenden de sus errores.
Color del día: Azul eléctrico
Números de la suerte: 12, 40 y 75**
CAPRICORNIO
Capricornio, este 14 de marzo del 2026 llega con advertencias importantes pero también con varias oportunidades para acomodar tu vida. Primero lo primero: cuida mucho tus pasos, porque se marcan caídas, tropiezos o golpes inesperados. No es para que andes con miedo, pero sí para que pongas atención cuando camines distraído o cargues cosas pesadas. A veces por andar pensando en mil pendientes se nos olvida ver por dónde vamos.
Tu cuerpo también te está pidiendo descanso. Dolores en cuello, espalda y hombros podrían aparecer debido al cansancio acumulado. Has cargado demasiadas responsabilidades y aunque tú eres fuerte como mula de rancho, tampoco eres máquina. Baja un poco el ritmo y organiza mejor tu tiempo. Y sí, te lo digo directo: deja un rato el celular, el feis y las novelas, porque hay pendientes que necesitan tu atención antes de que se vuelvan problemas más grandes.
En el amor también hay cosas que acomodar. Si esa persona con la que estás no te corresponde como debería, no sigas perdiendo tu tiempo ni tu energía. El cariño no se ruega ni se mendiga. Si alguien no sabe valorar lo que ofreces, mándalo bien lejos y sigue tu camino con dignidad. A veces uno se queda donde no lo quieren por costumbre o miedo a empezar de nuevo, pero tú mereces algo mejor que eso.
Si tienes pareja notarás que andará más cariñosa o cariñoso de lo normal. No te emociones demasiado rápido, porque esa actitud puede tener una razón detrás. Tal vez necesita algo de ti, un favor, apoyo o simplemente atención. Observa bien antes de sacar conclusiones.
También recuerda que no todas las personas expresan el amor de la misma forma. Tú eres más directo o directa para decir lo que sientes, pero tu pareja podría ser más reservada. No presiones ni exijas demostraciones exageradas. A veces el cariño se demuestra con acciones simples.
Tu sentido del humor será una de tus armas más poderosas en estos días. Gracias a tu manera divertida de ver la vida podrías atraer nuevas personas a tu círculo. Pero ojo, porque no todos llegan con buenas intenciones. Habrá quien se acerque solo por conveniencia, buscando sacar algún beneficio de ti.
Andarás también con mucha energía y deseo, pero debes ser prudente. Los astros indican que estás en una etapa muy fértil del año, así que cualquier descuido podría traer consecuencias importantes. Si no estás buscando aumentar la familia, más vale tomar precauciones y pensar con cabeza fría antes de actuar.
En lo general este es un momento para ordenar tu vida, terminar pendientes y evitar cometer los mismos errores de siempre. Consejo de esta Nana: quien no suma paz a tu vida, mejor que no tenga asiento en tu mesa.
Color del día: Gris acero
Números de la suerte: 03, 27 y 59
SAGITARIO
Sagitario, este 14 de marzo del 2026 llega con un recordatorio importante: no cambies tu esencia. Tu sentido del humor, tu manera ligera de ver la vida y esa chispa que tienes para hacer reír a los demás es justo lo que hace que la gente quiera estar cerca de ti. En un mundo lleno de dramas, tú eres de los pocos que todavía saben reírse de los problemas.
Si has estado preocupado por una situación que no termina de resolverse, respira tranquilo porque los astros marcan que antes de que termine el mes las cosas comenzarán a acomodarse. Tal vez no exactamente como tú querías, pero sí de una forma que te dará paz mental.
En el terreno del amor hay una señal muy clara: podrías comenzar a ver con otros ojos a una amistad. Esa persona que ha estado cerca de ti, que siempre te escucha y te acompaña, podría empezar a despertar sentimientos diferentes. No te cierres a esa posibilidad. Muchas veces buscamos lejos lo que ya tenemos a un lado.
En el trabajo habrá momentos de tensión o presión, quizá por decisiones que otros están tomando o por cambios en tu entorno laboral. Pero no te desesperes. Vienen buenas noticias, solo que necesitas dejar que el proceso madure. A veces cuando uno quiere todo rápido termina perdiendo oportunidades mejores.
Es momento de tomar el toro por los cuernos en esas situaciones que llevas tiempo evitando. Hay asuntos que no avanzan porque tú mismo los estás dejando en pausa. No esperes recibir lo mismo que das, porque no todas las personas tienen tu misma forma de sentir o de actuar. También es buen momento para evitar trámites importantes si no son urgentes. Algunos documentos o gestiones podrían retrasarse o complicarse más de lo normal. Si puedes posponerlos, mejor hazlo.
Ahora viene el regaño de esta Nana: te encanta tropezar con las mismas piedras. Eres experto en volver a historias del pasado que ya sabías cómo terminaban. Si quieres soltar de verdad lo que ya pasó, deja de revisitar recuerdos que solo te hacen daño. Empieza a vivir más tu presente. Sal, convive, conoce gente nueva y date la oportunidad de escribir capítulos distintos en tu vida.
Se marca también embarazo en un familiar cercano, noticia que traerá movimiento y alegría en el entorno familiar. Además, una amistad del pasado podría regresar para retomar contacto contigo. En el dinero hay mejoras importantes. Incluso podría llegar un pago o dinero que ya dabas por perdido. Esa entrada extra te ayudará a acomodar algunas cuentas pendientes.
Consejo de esta Nana: la vida siempre avanza, pero depende de ti decidir si avanzas con ella o te quedas atrapado en el ayer.
Color del día: Naranja intenso
Números de la suerte: 16, 34 y 70**
ARIES
Aries, este 14 de marzo del 2026 llega con una sacudida de conciencia para que dejes de posponer tu felicidad. Mira, la vida no viene con garantía ni con calendario asegurado, así que deja de guardar planes para mañana y empieza a vivir cada día como si fuera una oportunidad única. No se trata de volverte loco ni irresponsable, pero sí de entender que el presente es lo único que realmente tienes en las manos.
En estos días te pondrás a reflexionar sobre tu vida amorosa, sobre todo sobre esas historias que no salieron como esperabas. Pero no te quedes atorado en el drama. Que te haya ido mal una vez no significa que siempre será así. Todos hemos besado sapos creyendo que eran príncipes. Lo importante es aprender la lección y no repetir el mismo cuento.
Es momento de darte una segunda oportunidad en el amor. Pero ojo, no desde la desesperación ni desde la necesidad de compañía. Hazlo desde la tranquilidad de alguien que ya sabe lo que vale y lo que no está dispuesto a volver a aguantar.
También es importante que dejes de alimentar chismes y suposiciones. A veces tu mente se dispara más rápido que cohete de feria y empiezas a imaginar cosas que ni existen. Te haces películas completas en la cabeza y terminas enojado por historias que solo viven en tu imaginación. Respira, pregunta y aclara antes de sacar conclusiones.
Hay una realidad que debes aceptar: has descuidado un poco tu vida personal. Has estado más pendiente de lo que hacen los demás que de lo que necesitas tú. Ya es momento de voltear hacia adentro y preguntarte qué te hace feliz de verdad.
Se visualizan ofertas o propuestas relacionadas con trabajo, cursos o estudios. Algo que puede ayudarte a crecer profesionalmente o aprender algo que siempre quisiste. No lo tomes a la ligera. Prepararte o aprender algo nuevo podría abrirte puertas que ni siquiera imaginabas. También aparecerán chismes fuertes, de esos que te pueden sacar de tus casillas. Pero ten cuidado con lo que dices cuando estás enojado, porque una palabra mal lanzada puede lastimar a familiares o personas cercanas.
En el amor se marca la llegada de una persona que podría revolucionar tu forma de pensar. Alguien que te hará ver la vida de manera diferente y que despertará emociones que creías dormidas. Pero no te emociones demasiado rápido. No confíes ciegamente en quien llega diciendo “te amo” a la primera semana. El cariño verdadero se demuestra con el tiempo, no con palabras bonitas.
Consejo de esta Nana: nadie tiene derecho a bajarte el valor como persona. Si alguien intenta manipularte o hacerte sentir menos, ahí no es.
Color del día: Rojo intenso
Números de la suerte: 10, 28 y 63
TAURO
Tauro, este 14 de marzo del 2026 viene con una llamada de atención muy clara: es momento de volver a creer en ti. A veces te sientes cansado de luchar, como si el mundo estuviera avanzando más rápido que tú. Pero la realidad es que la vida siempre termina acomodando las cosas para quienes siguen insistiendo.
Tú has trabajado duro, has pasado por momentos complicados y aun así sigues de pie. No olvides que todo esfuerzo tiene recompensa, aunque a veces tarde en llegar.
En el tema de la salud debes poner más atención. Se marca una etapa delicada en cuestiones de alimentación y estómago. Si sigues descuidándote podrías aumentar de peso o sufrir molestias digestivas. No se trata de vivir a dieta eterna, pero sí de tener un poco más de disciplina.
Y hablando del cuerpo, recuerda que tienes todo para recuperar ese cuerpazo criminal que tanto te gusta presumir. El problema es que la tentación te gana más rápido que las ganas de hacer ejercicio. Si realmente quieres verte mejor, tendrás que aprender a decirle que no a ciertos antojos.
En lo económico podrían aparecer algunas presiones, sobre todo si sigues gastando sin medir consecuencias. A ti te encanta darte gustos y consentirte, pero luego llegan las cuentas y el estrés. Aprende a administrar mejor tu dinero para evitar esos sustos.
También debes entender algo importante: no trates de resolver problemas que no te corresponden. Hay situaciones familiares o ajenas en las que te metes demasiado y terminas cargando responsabilidades que no son tuyas. Recuerda que cuando las cosas se complican, pocos son los que realmente meterán las manos al fuego por ti.
Pon atención también a tu familia, porque últimamente la has tenido un poco descuidada. Y aunque el trabajo y los problemas ocupen tu tiempo, nunca olvides que la familia es uno de los tesoros más grandes que tienes. Habrá familiares que intenten provocar conflictos o discusiones. No caigas en esos juegos absurdos. A veces el silencio es más poderoso que mil palabras.
Otro punto importante será hacer una limpia en tu círculo de amistades. Hay personas cerca de ti que no son tan sinceras como aparentan. Algunos incluso podrían estar llevando información tuya a gente que no te quiere bien, incluyendo exparejas o personas envidiosas. No todos los que te sonríen son tus amigos. Aprende a observar más y confiar menos en quienes aparecen demasiado interesados en tu vida.
Consejo de esta Nana: rodéate de gente que te celebre, no de quienes esperan verte caer.
Color del día: Verde esmeralda
Números de la suerte: 08, 22 y 57
GÉMINIS
Géminis, este 14 de marzo del 2026 llega con movimientos importantes que te harán replantearte muchas cosas de tu vida. Primero que nada, se marca un viaje en puerta, uno de esos que no solo sirven para cambiar de paisaje, sino también para cambiar la manera de pensar. Conocerás personas nuevas, de diferentes ideas y formas de ver la vida, y una de ellas podría dejarte una enseñanza que recordarás durante muchos años.
En estos días también será necesario que tomes el toro por los cuernos con una persona que te ha estado causando incomodidad. Ya sea en el trabajo, la familia o el amor, hay alguien que te genera conflicto y que hasta ahora has preferido evitar para no meterte en problemas. Pero llegó el momento de hablar claro, poner las cartas sobre la mesa y marcar tus límites.
Vendrán días de mucha reflexión, donde te pondrás a pensar en tu pasado y en las decisiones que tomaste. Y lo curioso es que en lugar de sentir vergüenza o culpa, terminarás riéndote de muchas tonterías que hiciste. Cosas que en su momento parecían tragedias ahora se verán como simples anécdotas de vida.
En el amor, Géminis, opciones no te faltarán. Habrá personas interesadas en ti y oportunidades de romance que podrían emocionarte. El problema es que muchas veces eliges con los ojos en lugar de elegir con el corazón. Te dejas llevar por las apariencias o por la emoción del momento y después descubres que no era lo que buscabas.
Pon atención porque existe la posibilidad de un encuentro íntimo con una amistad. Algo que podría empezar como juego o curiosidad, pero que tiene el riesgo de complicar la relación. Si sabes que tu corazón es débil cuando se involucra, mejor piensa bien antes de cruzar esa línea.
También se marca la llegada de un nuevo amor que podría venir de tierras lejanas. Probablemente lo conozcas a través de redes sociales o mediante alguna conversación casual que poco a poco se vuelva más constante. No te cierres a esa posibilidad, pero tampoco te ilusiones demasiado rápido.
En cuestiones físicas debes tener cuidado con caídas o golpes, porque podrías andar distraído o con la cabeza en otro lado. No es nada grave, pero sí algo que podría molestarte durante algunos días. Tu economía necesitará atención. Cuida tus gastos, porque podrías enfrentar algunos momentos de presión si sigues gastando en cosas innecesarias. No todo lo que se antoja se compra, mi Géminis.
Consejo de esta Nana: la vida te ha dado muchas experiencias, ahora úsala para elegir mejor.
Color del día: Amarillo dorado
Números de la suerte: 04, 19 y 61
CÁNCER
Cáncer, este 14 de marzo del 2026 llega con cambios que te harán sacudirte varias emociones. Primero que nada, se marcan movimientos laborales, oportunidades o situaciones que podrían alterar tu rutina de trabajo. No todo será sencillo, pero sí habrá avances si sabes mantener la cabeza fría.
En el amor se visualizan aventuras o amores de una noche. Y aquí viene el consejo directo de esta Nana: si decides dar segundas oportunidades, luego no andes llorando en cada esquina cuando las cosas vuelvan a salir mal. Hay personas que simplemente no cambian, y regresar con ellas solo es repetir el mismo capítulo.
Fin de semana lleno de movimiento, salidas, reuniones o aventuras que podrían sacarte de la rutina. Aprovecha esos momentos para distraerte y pasarla bien, pero tampoco te metas en problemas por andar hablando de más. Algo importante que debes cuidar es tu forma de hablar de los demás. A veces criticas o juzgas decisiones de amigos o amigas cuando ni siquiera has arreglado tus propios asuntos. Cada quien vive su vida como puede, así que mejor enfócate en arreglar lo tuyo antes de señalar a otros.
Se marca también una situación de salud o accidente en una amistad cercana, algo que te preocupará por un momento. La buena noticia es que esa persona saldrá adelante y solo quedará como un susto. Tus cambios de humor estarán bastante intensos. Habrá días en los que despertarás lleno de alegría, energía y ganas de conquistar el mundo. Pero otros en los que no querrás que nadie te hable porque podrías explotar fácilmente. Aprende a controlar ese carácter, porque sin darte cuenta puedes lastimar a personas que sí te quieren.
La vida comenzará a mostrarte cambios importantes que te harán madurar más rápido de lo que imaginabas. Será momento de desprenderte de gente que solo te genera tristeza o conflictos. También aparece una persona de piel clara que podría causar conflicto en tu entorno familiar. Mantente tranquilo y no tomes partido demasiado rápido hasta conocer bien la situación.
Deja de fingir sentimientos por alguien cuando en el fondo sabes que ya no sientes lo mismo. Hacerlo solo por agradar o evitar problemas termina complicando más las cosas.Presta mucha atención a tus sueños, porque uno de ellos podría revelar una verdad importante que está por suceder.
También se abren oportunidades económicas interesantes que te ayudarán a mejorar tu estabilidad y quizá acercarte a ese viaje que tanto deseas.
Consejo de esta Nana: aprende a soltar lo que ya no te hace feliz.
Color del día: Plateado
Números de la suerte: 06, 24 y 72**