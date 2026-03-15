Horóscopo de los signos más prósperos de la semana del 16 al 22 de marzo

El horóscopo semanal del 16 al 22 de marzo llega con buenas noticias para 4 signos del zodiaco.

Ante el inicio del nuevo año astrológico cuando el Sol comience su tránsito por Aries, habrá oportunidades de crecimiento y renovación personal para todos los signos.

Además, la luna nueva en Piscis el 18 de marzo abre un portal emocional y espiritual para la reflexión, y Mercurio termina su retrógrado el 20 desbloqueando decisiones, comunicación y proyectos.

Esta combinación energética favorece la manifestación de deseos, la sanación emocional y la apertura de nuevos caminos.

Aries, Piscis, Escorpio y Acuario serán los signos que experimentarán mayor prosperidad durante esta semana.

A continuación, descubre cómo se manifestará esta energía en cada uno, según el horóscopo del astrólogo Kylie Thomas a People.com.

1. Aries (20 de marzo – 19 de abril)

Para Aries, esta semana representa una antesala a su temporada zodiacal. El equinoccio de primavera y la entrada del Sol en su signo marcan el comienzo de un nuevo ciclo personal.

Aunque Aries suele ser un signo activo y dinámico, durante estos días podría sentir la necesidad de reducir el ritmo y mirar hacia su interior, dice Thomas.

Es posible que Aries experimente revelaciones importantes relacionadas con su propósito o incluso con su situación financiera.

El cambio de dirección de Mercurio puede traer una idea brillante o una intuición financiera que ayude a Aries a tomar decisiones acertadas en las próximas semanas.

Escuchar las señales del universo y prestar atención a las sincronicidades será clave para aprovechar al máximo esta energía.

2. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para Piscis, esta semana es especialmente significativa, ya que coincide con la luna nueva en su propio signo.

Según el astrólogo, esto marca un momento ideal para sembrar intenciones y comenzar proyectos que definan el rumbo del próximo año.

Piscis tendrá una oportunidad única para alinear sus sueños con la realidad.

En lugar de esperar pasivamente, el universo le pide actuar con confianza. Este es un periodo en el que el poder de la intención se vuelve especialmente fuerte.

Las habilidades de comunicación de Piscis estarán especialmente potenciadas.

Hablar de sus ideas, presentar proyectos o establecer contactos puede abrir puertas inesperadas.

Además, los viajes o desplazamientos podrían traer oportunidades interesantes, tanto en lo profesional como en lo personal.

3. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para Escorpio, la semana del 16 al 22 de marzo trae un cambio positivo después de momentos emocionales intensos.

La energía astral favorece especialmente el amor, la creatividad y el disfrute personal.

Si Escorpio está conociendo a alguien, esta semana podría surgir una conversación importante sobre el futuro de la relación, predice Thomas.

En otros casos, quienes estén solteros podrían conocer a una persona que despierte un interés profundo y tenga potencial para una relación significativa.

La energía de la luna nueva también favorece actividades creativas y recreativas. Incluso situaciones relacionadas con niños o proyectos familiares podrían traer alegría y satisfacción.

4. Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Para Acuario, las buenas noticias llegan principalmente en el ámbito financiero.

Después de un periodo de ajustes o incertidumbre económica, el panorama comienza a mejorar.

Según las predicciones para este signo, durante esta semana podrían presentarse oportunidades como un aumento de ingresos, una oferta de trabajo mejor remunerada o nuevas formas de generar dinero.

Este crecimiento financiero también podría beneficiar directamente al entorno familiar. La prosperidad económica permitirá a Acuario realizar mejoras en su entorno doméstico.

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