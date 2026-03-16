Encuentran cuerpos de una mujer y sus dos hijos desaparecidos enterrados en bosque de Alabama

Las autoridades hallaron los cuerpos de una madre y sus dos hijos que habían sido reportados como desaparecidos en Alabama, enterrados en una zona boscosa y envueltos en plástico y ropa de cama.

El sospechoso, Hector Gamaliel Argueta-Guerra, de 31 años, ya se encontraba detenido en la Mobile County Jail por cargos de secuestro cuando los fiscales añadieron tres cargos de asesinato en primer grado.

Las víctimas fueron identificadas como Aurelia Choc Cac, de 40 años; Niurka Zuleta Choc, de 17; y el niño de 2 años Anthony Garcia Choc.

La familia desapareció de su casa en Theodore

La familia fue vista por última vez alrededor de las 3 p.m. del 30 de enero en su vivienda ubicada en la zona de Theodore, a unos 24 kilómetros al suroeste de Mobile, Alabama.

Al día siguiente fueron reportados como desaparecidos después de que la policía encontrara signos de una lucha y grandes cantidades de sangre dentro de la casa.

El miércoles, los investigadores localizaron los cuerpos en una propiedad vinculada al sospechoso, según informó el sheriff Paul Burch del Mobile County Sheriff’s Office.

De acuerdo con una declaración jurada citada por la estación WPMI-TV, las víctimas fueron asesinadas con un arma de filo.

El niño de dos años habría sufrido traumatismo por objeto cortante en la cabeza, mientras que su madre presentaba puñaladas en el pecho y la espalda.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a una zona boscosa del cercano Alabama y enterrados en una tumba clandestina.

Las autoridades indicaron que continúan los procesos de identificación oficial, aunque creen que se trata de la familia Choc debido a las joyas que llevaban.

Fiscalía buscará la pena de muerte

Los fiscales anunciaron que el estado planea solicitar la pena de muerte contra Argueta-Guerra si es declarado culpable.

El sheriff Burch calificó al acusado como “una persona malvada” y aseguró que las autoridades siguen investigando el motivo del crimen.

“¿Qué motivo puede haber para matar a un niño de dos años? No lo sabemos”, dijo el funcionario.

Las autoridades indicaron además que el acusado presuntamente tiene vínculos con la pandilla Sureños.

Según los investigadores, Argueta-Guerra tenía una orden de deportación desde 2021, pero fue liberado por razones que aún no se han aclarado.

Si es condenado, el sospechoso podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

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