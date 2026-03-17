La primavera 2026 ya tiene hora exacta en EE.UU.: el dato que casi nadie conoce

La primavera no empieza el mismo día todos los años ni exactamente a las 12 de la noche. Su inicio está marcado por un fenómeno astronómico preciso: el equinoccio de primavera.

En 2026, este momento tiene una fecha y hora exactas que determinan el comienzo oficial de la nueva estación en Estados Unidos y el resto del hemisferio norte.

Cuándo empieza la primavera en 2026

La primavera no empieza cuando lo marca el calendario, sino en un instante preciso que ocurre en todo el planeta al mismo tiempo.

El cambio de estación ocurre exactamente el 20 de marzo a las:

11:46 a.m. (hora del Este, ET).

10:46 a.m. (hora Central, CT).

9:46 a.m. (hora de la Montaña, MT).

8:46 a.m. (hora del Pacífico, PT).

A partir de ese momento, el invierno queda oficialmente atrás.

Qué es el equinoccio de primavera

El equinoccio es el instante en el que el Sol se ubica directamente sobre el ecuador de la Tierra. Esto provoca que el día y la noche tengan una duración muy similar en todo el planeta.

La palabra “equinoccio” significa justamente eso: “noche igual”, en referencia al equilibrio entre luz y oscuridad.

Qué cambia con la llegada de la primavera

Más allá de la fecha en el calendario, la primavera trae cambios visibles en el día a día. Entre los principales:

Los días comienzan a ser más largos.

Aumenta la cantidad de horas de luz solar.

Suben progresivamente las temperaturas.

Comienza la temporada de floración.

Este período también marca el inicio de una etapa más activa para muchas personas, con más actividades al aire libre.

Puedes ver: Rituales caseros para celebrar el equinoccio de primavera 2026

Por qué la fecha cambia cada año

Aunque suele caer entre el 19 y el 21 de marzo, la fecha del equinoccio no es fija. Esto ocurre porque el calendario no coincide exactamente con el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

Ese pequeño desfase hace que la fecha y la hora varíen ligeramente cada año.

Un momento que se celebra en todo el mundo

El equinoccio de primavera tiene un significado especial en muchas culturas. En distintas partes del mundo, este momento se asocia con renovación, nuevos comienzos, equilibrio y cambio de ciclo.

Por eso, además de su valor astronómico, la llegada de la primavera también tiene un fuerte componente simbólico.

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