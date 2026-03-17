Guardar monedas chinas debajo de la almohada atrae la buena suerte

¿Sabías que si guardas monedas chinas debajo de tu almohada atraes la buena suerte?

De acuerdo con el Feng Shui, existen prácticas ancestrales diseñadas para atraer la abundancia, proteger la energía personal y mejorar la prosperidad.

Una de las más curiosas y populares consiste en colocar algunos objetos debajo de la almohada que según se cree, activan la energía de la riqueza mientras duermes.

Los ancianos chinos solían decir: “pon cinco cosas debajo de la almohada y estarás en el camino del éxito”.

Este antiguo consejo sugiere que ciertos objetos cargados de simbolismo pueden ayudarte a descansar mejor, eliminar preocupaciones y abrir las puertas a la fortuna, dice el sitio Your Chinese Astrology.

¿Por qué colocar objetos debajo de la almohada atrae prosperidad?

En el Feng Shui, la almohada representa un punto energético clave, ya que está directamente conectada con tu mente y tu subconsciente durante el descanso.

Los maestros de esta filosofía dicen que, mientras duermes, tu energía se regenera, tu mente procesa información y tu campo energético se vuelve más receptivo.

Y colocar objetos simbólicos en este espacio permite que sus vibraciones influyan directamente en tu energía ayudando a programar tu mente hacia la abundancia y la estabilidad económica.

Las 5 cosas que debes poner debajo de la almohada para atraer dinero

1. Monedas chinas: el símbolo de la riqueza

Las monedas de cobre chinas son uno de los amuletos más importantes dentro del Feng Shui.

¿Qué representan?

Simbolizan la conexión entre el cielo, la tierra y el ser humano, lo que las convierte en un poderoso canal de prosperidad.

Una de las más utilizadas son las Monedas de los Cinco Emperadores, asociadas a periodos de abundancia en la historia china.

También puedes usar seis monedas (representan fluidez y armonía) u 8 monedas (asociadas con riqueza y éxito económico).

Colocarlas debajo de la almohada simboliza que la riqueza fluye hacia tu hogar y tu vida.

2. Libros: conocimiento que atrae abundancia

Desde tiempos antiguos, los libros han sido considerados una herramienta para cambiar el destino.

Colocar un libro debajo de la almohada simboliza sabiduría, crecimiento personal y mejora de habilidades.

Se cree que esta práctica favorece el aprendizaje, el éxito académico y, en consecuencia, la mejora económica.

3. Calabaza del Feng Shui: protección y fortuna

La calabaza es un símbolo tradicional de buena suerte en la cultura china. Su forma redonda representa prosperidad, unión y protección energética.

En chino, la palabra calabaza suena similar a “fu lu”, que significa fortuna y riqueza. Colocar una pequeña calabaza debajo de la almohada simboliza tener la prosperidad como respaldo en la vida.

4. Pulsera de hilo rojo: protección y éxito

El color rojo es uno de los más importantes en el Feng Shui, ya que simboliza buena suerte, alegría y protección contra energías negativas.

Colocar una pulsera de hilo rojo o un sobre rojo debajo de la almohada ayuda a proteger la riqueza, atraer nuevas oportunidades y mantener la energía positiva.

Este objeto actúa como un escudo energético mientras duermes.

5. Jade: equilibrio energético y riqueza natural

El jade es considerado una piedra sagrada en la cultura china. Se cree que este mineral absorbe las energías negativas, aumenta la energía positiva y mejora el aura personal.

En la antigüedad, se pensaba que el jade contenía la esencia del cielo y la tierra.

Colocarlo debajo de la almohada ayuda a equilibrar las emociones, lo que facilita la toma de decisiones y favorece el éxito financiero..

Recuerda que el Feng Shui no solo se basa en objetos, sino también en la actitud mental y emocional.

Sigue leyendo:

• El Feng Shui sugiere revisar tu habitación si te va mal en el amor

• Por qué es bueno poner plantas en el baño y cuáles son las mejores

• El significado de ver una abeja en tu casa, según el Feng Shui